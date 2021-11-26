СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 Г.

Восстание матросов, солдат и рабочих Севастополя 11-16 ноября 1905 г.

После провозглашения манифеста 17 октября в Севастополе начали многотысячные митинги рабочих и солдат, которые требовали 8-часового рабочего дня, облегчения условий службы, расширения демократии, освобождения политических заключенных, включая участников восстания на броненосце «Потемкин» , и др. Власти жестоко разгоняли митинги. После попытки разогнать один из этих митингов вспыхнуло восстание матросов и солдат, к которому присоединились крейсер «Очаков», броненосец «Св. Пантелеймон» (бывший «Потемкин») и еще 8-13 кораблей. Но на них не было достаточного количества готовых к бою орудий (с части из них были сняты ударники и рукоятки) и боеприпасов. Восставшую эскадру возглавил лейтенант П.П. Шмидт, который 14 ноября объявил себя командующим Черноморским флотом и 15 ноября потребовал от Николая II созыва Учредительного собрания. Однако Шмидту не удалось убедить команды большинства кораблей флота присоединиться к восстанию. Повстанцы в количестве около 2 тысяч человек заняли флотские казармы. Но вскоре восставшие были блокированы правительственными силами во главе с адмиралом Г. Чухниным и генералом А. Меллер-Закомельским. Отказавшись сдаться, они были подвергнуты 15 ноября бомбардировке кораблей и береговых батарей. «Очаков» пытался отстреливаться, но его огонь был подавлен. Участники восстания были пленены, 18 февраля 1906 г. приговорены к различным срокам заключения, П. Шмидт, Н. Антоненко, С. Частник, А. Гладков приговорены к смертной казни, приведенной в исполнение 6 марта.

Исторические источники:

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 г. М., 1957.

Автор статьи: Шубин А.В.