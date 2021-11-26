РОСТОВЦЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

Общественно-политический деятель, депутат I Государственной думы от партии кадетов, дед Татьяны Николаевны Никулиной (урожденной Покровской) – жены актера Юрия Владимировича Никулина (1921-1997).

Происходил из купеческой семьи. Отец - купец 2-ой гильдии Землянского уезда Яков Семенович Ростовцев после отмены крепостного права ставший землевладельцем.

В 1883 г. окончил Воронежскую мужскую классическую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1889 г. Ростовцеву пришлось прервать учебу на два года в связи с женитьбой в 1887 г. на Александре Александровне (урожденной Смирновой). По окончании университета он вернулся в свое имение в Землянском уезде и активно включился в земскую деятельность. Александра Александровна была хорошо образована и стала известной в Воронежской губернии благотворительницей. Она входила в санитарную комиссию уездного земства, а в 1897 г. по ее инициативе впервые в Воронежской губернии были открыты детские ясли для крестьян, куда принимали детей до 12 лет. В семье Ростовцевых было четверо детей: три дочери и сын.

Вскоре по возвращении из Петербурга Ростовцев был избран на должность городского головы Землянска, которую занимал до 1894 г. Кроме того в 1892 г. уездное земское собрание избрало его почетным мировым судьей. Этот пост он занимал семь лет до 1899 г.

В 1894 г. Ростовцев избран гласным уездного земского собрания, а в 1898 г. председателем уездной земской управы, которым оставался до 1901 г. С конца 1890-х гг. на каждое очередное трехлетие избирается в гласные Воронежского губернского земского собрания. Входил в состав Землянского училищного совета. Городской голова Воронежа с 1905 г., от которого в 1906 г. был избран депутатом в I Государственную думу, однако полномочий городского головы с себя не сложил: он отказался от жалованья и ушел в отпуск для работы в думе. Ростовцев участвовал в создании губернской организации партии кадетов.

I Государственная дума проработала с 27 апреля по 8 июля 1906 г., таким образом Ростовцев как раз уложился в предоставленный ему двухмесячный отпуск. Роспуск думы кадеты, как известно, встретили с негодованием. Ростовцев вошел в число тех, кто подписал Выборгское воззвание, за что был арестован и, как и многие другие участники этой акции, приговорен к трехмесячному тюремному заключению и лишен прав занимать административные должности. Так он лишился поста городского головы Воронежа.

Находясь под полицейским надзором Ростовцев жил в своем имении в Землянском уезде, занимался благотворительностью и коммерческой деятельностью. Так, в 1916 г. городская дума Воронежа утвердила стипендию его имени для учащихся высших начальных училищ, на которую купец пожертвовал крупную сумму. Ростовцев входил в состав, а затем был председателем правления воронежского «Товарищества механического завода В. Г. Столля и К°».

С началом Первой мировой войны активизировалась деятельность земского движения. В 1915 г. Ростовцев стал уполномоченным Воронежского губернского комитета Земгора.

После падения монархии в 1917 г. в Воронеже был создан губернский исполнительный комитет, находящийся в подчинении Временного правительства. В марте 1917 г. его возглавил Ростовцев. Кроме того некоторое время он был губернским уполномоченным министерства земледелия. С приходом к власти большевиков Ростовцев несколько раз подвергался арестам, находился в заключении. Был освобожден войсками белых осенью 1919 г., которые назначили его главой восстановленной на очищенной от большевиков территории губернской земской управы. Ростовцев покинул Воронеж вместе с отступлением белых.

Дальнейшая судьба его не известна. В эмиграцию Ростовцев не уехал. Есть свидетельства о пребывании его некоторое время на юге России. Предполагалось, что он погиб в Гражданскую войну. Однако в последние годы появились данные о том, что в начале 1920-х гг. он вместе А.Г. Хрущовым служил в Центробанке.