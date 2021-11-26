ПОПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ПОПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский революционер и общественный деятель, публицист, мемуарист.
Сын фельдфебеля. Окончил Санкт-Петербургский учительский институт (1882), затем преподавал в начальном училище в Санкт-Петербурге. С 1882 года член руководства Рабочей группы партии «Народная воля», в 1883-1884 годы активный участник создания «Молодой партии Народной воли», член её ЦК. Поддерживал связи народовольцев с Н.К. Михайловским, К.М. Станюковичем, Г.И. Успенским. В 1883 году совместно с П.Ф. Якубовичем издал 5 номеров нелегального журнала «Студенчество». Подвергался арестам в 1884 и 1885 годы (сослан на 4 года в Кяхту). Инициатор создания в Кяхте общественной библиотеки (1887), музея (1890), Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела РГО (1894). В 1889 году побывал в Париже и по поручению М.А. Натансона передал П.Л. Лаврову свои материалы по «Якутской трагедии» 1889 года. С 1894 году жил в Иркутске. Консерватор музея Восточно-Сибирского отдела РГО (1894-1899). В течение нескольких лет Попов переписывался с Л.Н. Толстым (в 1903 году познакомился с ним в Ясной Поляне). Редактор (с 1894), редактор-издатель (1896-1905) газеты «Восточное обозрение» (и приложения к ней - журнал «Сибирский сборник»). Гласный Иркутской городской думы (с 1896). В 1905 году подготовил «Проект Положения о земских учреждениях в Сибири»; один из инициаторов создания в Иркутске народной милиции (в 1907 году приговорён судом к штрафу и лишён избирательных прав). Весной 1906 года приехал в Санкт-Петербург, участвовал в работе комиссий 1-й Государственной думы (автор книги «Дума народных надежд», 1907 год). С конца 1906 года в Москве. Член партии кадетов. Один из редакторов газеты «Новь» (1906-1907), а также «Известий Московского литературно-художественного кружка» (выпуски 9-12, 1914-1915). В 1907-1916 годы находился в центре литературной и культурной жизни Москвы. Председатель Общества деятелей периодической печати и литературы. После Октябрьской революции 1917 года работал в потребительской кооперации, различных издательствах, Московском областном музее.
Мемуары Попова - «Минувшее и пережитое» (части 1-2, 1924 год; 2-е издание, части 1, 1933 год) и «Записки редактора» (изданы под названием «Забытые иркутские страницы» (1989) - ценный источник по истории революционного движения и общественной жизни. Воспоминания Попова «Среди литературы и искусства (1907-1914)» не опубликованы.