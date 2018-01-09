Поп Гапон и Первая русская революция Поражение в Русско-японской войне и обострение противоречий внутри Российской империи привели к серьезному кризису, переросшему в Первую российскую революцию 1905–1907 годов. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошло событие, которое стало толчком к массовым выступлениям. На улицы города вышли 140 тысяч рабочих. Они шли с семьями, детьми, празднично одетые, с портретами царя, иконами, крестами. Во главе этого шествия шел 34-летний священник Георгий Гапон. В 1904 году этот священник Петербургской пересыльной тюрьмы создал в городе рабочую организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга». Она появилась при содействии полиции и городских властей. Первоначально рабочие устраивали общие вечера, иногда с чаем, танцами. При... На чтение: 2 минуты

Поражение в Русско-японской войне и обострение противоречий внутри Российской империи привели к серьезному кризису, переросшему в Первую российскую революцию 1905–1907 годов.

9 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошло событие, которое стало толчком к массовым выступлениям. На улицы города вышли 140 тысяч рабочих. Они шли с семьями, детьми, празднично одетые, с портретами царя, иконами, крестами. Во главе этого шествия шел 34-летний священник Георгий Гапон.

В 1904 году этот священник Петербургской пересыльной тюрьмы создал в городе рабочую организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга». Она появилась при содействии полиции и городских властей. Первоначально рабочие устраивали общие вечера, иногда с чаем, танцами. При организации была открыта касса взаимопомощи. Скоро в «Собрании» Гапона было уже около 9 тысяч человек. И наряду с чаепитиями стали появляться требования установить 8-часовой рабочий день, повысить жалованье. «Собрание» выступало и в защиту рабочих, несправедливо уволенных с предприятий, явилось организатором ряда забастовок.

Георгий Гапон читает петицию в собрании рабочих

На встречах организации, предшествовавших массовому выступлению рабочих, именно Гапон призывал обратиться к царю, который один может заступиться за рабочих. Он же и подготовил обращение к Николаю II, где говорилось: «Мы обнищали, нас угнетают... в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам… Нет больше сил, Государь…» Гапон убеждал всех, что царь должен выйти к рабочим и принять их обращение.

По всему городу колонны встречали подразделения вооруженных солдат, но участники шествия не хотели верить, что они могут начать стрелять в мирно идущих рабочих. Царя в городе не было, он находился в Царском Селе, но все ожидали, что он приедет и выслушает все просьбы.

Но царь не только не приехал. Накануне он ввел в Петербурге военное положение. Вся власть в городе автоматически перешла к его дяде, командующему войсками Санкт-Петербургского военного округа великому князю Владимиру Александровичу. Он и встретил народное шествие командой «Огонь!». В результате 96 человек были убиты сразу, из 333 раненых впоследствии умерло еще 34 человека.

Георгий Гапон и градоначальник Санкт-Петербурга Иван Фуллон на открытии Коломенской секции Союза фабричных рабочих

Эти события потрясли всю Россию. Портреты царя, которые ранее почитались как иконы, рвали и топтали прямо на улицах. Сам Гапон, потрясенный расстрелом рабочих, воскликнул: «Нет больше Бога, нету больше царя». Из-под пуль Гапона вытащил эсер Петр Рутенберг, затем священник некоторое время скрывался на квартире Максима Горького, а после – бежал за границу. На родине же Гапона лишили церковного сана и исключили из духовного звания.

События января 1905 года сделали Гапона знаковой фигурой. В Европе он встречался с Ж. Жоресом, Ж. Клемансо, П. А. Кропоткиным и другими лидерами европейских социалистов и радикалов. Георгий Аполлонович даже основал Фонд Гапона, куда стекались пожертвования. Вскоре он вступил в РСДРП.

Тем временем царь издал Манифест от 17 октября 1905 года, который наряду с провозглашенными некоторыми свободами объявлял и амнистию для всех участников революционных выступлений. Гапон воспользовался этим и вернулся в Россию. Первым делом он попросил прощения у премьер-министра С. Ю. Витте, на что тот пообещал восстановить гапоновское «Собрание».

Тем не менее после подавления Декабрьского вооруженного восстания и ареста Петербургского совета рабочих депутатов все обещания были забыты. В газетах появились статьи о связях Гапона с полицией и получении им денег от японского агента. Есть подозрения, что эти публикации родились в правительственных службах в целях подрыва авторитета Гапона в глазах рабочих. В январе 1906 года «Собрание» было запрещено.

Георгий Гапон предложил сделку департаменту полиции, обещая выдать Боевую организацию эсеров. Сделка нашла положительный отклик, и министр внутренних дел П. Н. Дурново дал согласие на проведение этой операции, выделив на нее 25 тысяч рублей. Об этой сделке стало известно в ЦК партии социалистов-революционеров, и Гапону был вынесен смертный приговор.

Гапона заманили на дачу в Озерках под Петербургом, где с ним говорили о выдаче Боевой организации. Во время разговора в комнату ворвались рабочие, ранее состоявшие в «Собрании», которые немедленно повесили своего бывшего лидера…