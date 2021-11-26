ПЕТРОВО-СОЛОВОВО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ На чтение: 1 минута

Российский общественно-политический деятель, депутат III Государственной Думы.

Происходил из богатой дворянской семьи, у которой были большие имения в Тамбовском уезде, особняки в Москве и Петербурге. Петрово-Соловово занимались коневодством и тонкорунным овцеводством. Семья была известна своей широкой благотворительной деятельностью. Так, на средства В.М. Петрово-Соловово по проекту Ф.А. Свирчевского было построено и оборудовано музыкальное училище в Тамбове, позднее получившие имя С.В. Рахманинова. Отец Михаил Федорович (1813-1885) полковник Кавалергардского полка. Мать Евдокия Васильевна (урожденная Сухово-Кобылина) (1819-1896) сестра драматурга А.В. Сухово-Кобылина, первой русской художницы С.В. Сухово-Кобылиной и писательницы Евгении Тур (Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина в замужестве графиня Салиас де Турнемир).

Среднее образование Петрово-Соловово получил в Карлсруэ, в Германии. В 1874 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1880 г. он почетный мировой судья Тамбовского уезда; в 1887-1908 гг. тамбовский уездный предводитель дворянства. С 1895 г. участвует во всероссийских земских сельскохозяйственных съездах. Петрово-Соловово был женат на дочери московского городского головы князя А.А. Щербатова Софье Александровне (1856-1928). Дети: Мария (1879-1978), Александр (1893-1943) Анастасия (1897-1956) - в замужестве Горнунг, детская писательница, Николай, Борис.

В 1890-е гг. В.М. Петрово-Соловово был одним из лидеров либерального крыла Тамбовского земского собрания. В этом качестве он сблизился с профессором В.И. Вернадским, земским гласным Тамбовской губернии. Был одним из основателей либерального земского кружка «Беседа» 17 ноября 1899 г., члены которого отстаивали идею самоуправления в общественной жизни России. Петрово-Соловово участвовал в работе съезда «Союза земцев-конституционалистов» 9-10 июля 1905 г.

После Манифеста 17 октября в 1905 г. он возглавил тамбовское отделение «Союза 17 октября», а с 1906 г. был членом Московского ЦК партии октябристов. В 1907 г. был избран депутатом III Государственной думы от Тамбовской губернии, в которой получил пост товарища председателя земельной комиссии, однако из-за болезни значительное время он вынужден был проводить в Ялте. Петрово-Соловово был убежденным конституционалистом и будучи членом думской фракции октябристов выступал против их блокировки с право-монархическими силами.

Умер 22 июня в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Похоронен в Москве, на кладбище Донского монастыря.

Сочинения:

«Союз 17 октября» и его критики. М., 1906.

Личная земельная собственность по аграрной программе партии «Мирного обновления». Тамбов, 1906.

«Союз 17 октября», его задачи и цели, его положение среди других политических партий. М., 1906.