ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Существовавший во время Первой российской революции 1905-1907 гг. орган рабочего самоуправления, претендовавший на властные полномочия в Петербурге.

Возник на учредительном собрании 13 октября 1905 г. в ходе Октябрьской стачки 1905 г . В создании Совета приняло участие около 40 делегатов, в том числе участники существовавшего с января 1905 г. рабочего комитета, созданного с участием Г. Носаря и В. Волина и ставшего прообразом Совета. Совет избрал исполком и председателя С. Зборовского, которого на следующий день сменил Г. Носарь (действовал по документам на имя П. Хрусталева). В совет были кооптированы 44 представителя социалистических партий (РСДРП, ПСР, Бунд, Польская социалистическая партия). В ноябре в совете были представлены 147 предприятий, 34 мастерских и 16 профсоюзов — всего 562 депутата. Они обсуждали требования рабочих и возможности их осуществления, организовывали митинги и стачки. 2-5 ноября Совет провел политическую стачку. 26 ноября Хрусталев и часть исполкома были арестованы. Во главе совета встало руководство из трех депутатов (фактический лидер — Л. Троцкий ), которое 2 декабря призвало рабочих не платить налоги и забрать сбережения из сберкасс. В ответ 190 депутатов были арестованы 3 декабря 1905 г. 2 ноября 1906 г. 15 лидеров Совета были приговорены к пожизненному поселению в Сибири. Деятельность столичного Совета получила большую известность и способствовала распространению опыта создания Советов рабочих депутатов по всей России.

Исторические источники:

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Волин В. Неизвестная революция. 1917-1921 гг. М., 2005.

Автор статьи: Шубин А.В.