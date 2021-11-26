ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ 1906

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ 1906 - свод за­ко­но­по­ло­же­ний, оп­ре­де­ляв­ших ос­но­вы государственного строя Российской им­пе­рии в 1906-1917 годах.

Под­го­тов­ка но­вой ре­дак­ции Основных государственных законов (впер­вые из­да­ны в 1832 году) на­ча­лась по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года в ус­ло­ви­ях Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. В ос­но­ву Основных государственных законов был по­ло­жен про­ект то­ва­ри­ща госсударственного сек­ре­та­ря П.А. Ха­ри­то­но­ва, раз­ра­бо­тан­ный с учё­том про­грамм­ных до­ку­мен­тов российских ли­бе­ра­лов и кон­сти­ту­ций ев­ропейских го­су­дарств. Про­ект об­су­ж­дал­ся в 1906 году в осо­бом по­ряд­ке (в ян­ва­ре в Осо­бом со­ве­ща­нии под пред­се­да­тель­ст­вом графа Д.М. Соль­ско­го, в мар­те - в Со­ве­те ми­ни­ст­ров под руководством графа С.Ю. Вит­те , в ап­ре­ле - в Осо­бом со­ве­ща­нии под пред­се­да­тель­ст­вом имп.ератора Ни­ко­лая II).

Но­вая ре­дак­ция Основных государственных законов ут­вер­жде­на Ни­ко­ла­ем II 23 апреля (6 мая), на­ка­ну­не от­кры­тия Государственной ду­мы 1-го со­зы­ва, что­бы, как зна­чи­лось в по­ста­нов­ле­нии Со­ве­та ми­ни­ст­ров, пре­дот­вра­тить «опас­ные и бес­плод­ные пре­ния» де­пу­та­тов «о пре­де­лах их соб­ст­вен­ных прав и при­ро­ды от­но­ше­ний их к вер­хов­ной вла­сти». Пер­во­на­чаль­но опуб­ли­ко­ва­ны 82 но­вые или из­ме­нён­ные ста­тьи Основных государственных законов («Со­б­ра­ние уза­ко­не­ний и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва», 1906, № 98), вско­ре - все 124 ста­тьи Основных государственных законов (Свод за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии, 1906, том 1), вклю­чая и те гла­вы, ко­то­рые ос­та­лись не­из­мен­ны­ми с 1832 года, - о пре­сто­ло­нас­ле­дии, о со­вер­шен­но­ле­тии им­пе­ра­то­ра и ре­гент­ст­ве, о всту­п­ле­нии на пре­стол и при­ся­ге под­дан­ст­ва, о ко­ро­но­ва­нии, о ти­ту­ле им­пе­ра­то­ра и Государственном гер­бе, о ве­ре.

Рос­сия объ­яв­ля­лась «еди­ным и не­раз­дель­ным» го­су­дар­ст­вом (при этом под­твер­жда­лась ав­то­но­мия Великого княжества Фин­лянд­ско­го); русский язык. про­воз­гла­шал­ся об­ще­го­су­дар­ст­вен­ным и обя­за­тель­ным для упот­реб­ле­ния во всех государственных и об­щественных ин­сти­ту­тах. По­ста­нов­ля­лось, что им­пе­ра­то­ру при­над­ле­жит «вер­хов­ная са­мо­дер­жав­ная власть» (сло­во «не­ог­ра­ни­чен­ная» бы­ло ис­клю­че­но). Ус­та­нав­ли­ва­лось, что за­ко­но­дательная власть, ра­нее на­хо­див­шая­ся в ис­клю­чительной ком­пе­тен­ции мо­нар­ха, от­ны­не долж­на бы­ла осу­ще­ст­в­лять­ся им «в еди­не­нии» с Государственной ду­мой (её де­пу­та­ты из­би­ра­лись) и ре­фор­ми­ро­ван­ным Государственным со­ве­том (по­ло­ви­на его чле­нов на­зна­ча­лась им­пе­ра­то­ром, дру­гая по­ло­ви­на из­би­ра­лась). Сро­ки сес­сий Ду­мы и Государственного со­ве­та оп­ре­де­ля­лись им­пе­ра­то­ром. Пра­вом за­ко­но­но­дательной ини­циа­ти­вы об­ла­да­ли им­пе­ра­тор, ми­ни­ст­ры и глав­но­уп­рав­ляю­щие, Ду­ма и Государственный со­вет, за ис­клю­че­ни­ем во­про­сов из­ме­не­ния Основных государственных законов, что яв­ля­лось пре­ро­га­ти­вой им­пе­ра­то­ра. Он же ут­вер­ждал или от­кло­нял одоб­рен­ные Ду­мой и Государственным со­ве­том за­ко­но­про­ек­ты. За­ко­ны по во­ен­но­му и во­енно-мор­ско­му ве­дом­ст­вам, ка­сав­шие­ся строе­вой, тех­нической и хо­зяйственной час­ти, ес­ли они не вы­зы­ва­ли но­вых рас­хо­дов из каз­ны, ут­вер­жда­лись им­пе­ра­то­ром по пред­став­ле­нию Во­енного со­ве­та и Ад­мирал­тейств-со­ве­та без об­су­ж­де­ния в Ду­ме и Государственном со­ве­те. В пе­ре­ры­вах между сес­сия­ми Ду­мы в слу­ча­ях, не тер­пя­щих от­ла­га­тель­ст­ва, им­пе­ра­тор мог из­дать за­кон сво­им ука­зом (статья 87), та­кой за­кон дол­жен был вно­сить­ся на рас­смот­рение Ду­мы в те­че­ние двух ме­ся­цев по­сле во­зоб­нов­ле­ния её за­се­да­ний, ина­че он ут­ра­чи­вал си­лу. Дей­ст­вие этой ста­тьи не рас­про­стра­ня­лось на Основыные государственные законы, за­ко­ны о Государственной ду­ме и Государственном со­ве­те. Им­пе­ра­тор на­зна­чал и уволь­нял выс­ших долж­но­ст­ных лиц (в том числе председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров), за ис­клю­че­ни­ем председателя Государственной ду­мы, ру­ко­во­дил внеш­ней по­ли­ти­кой, осу­ще­ст­в­лял «вер­хов­ное на­чаль­ст­во­ва­ние» над воо­руженными си­ла­ми, жа­ло­вал ти­ту­лы, ор­де­на, другие государственные зна­ки от­ли­чия, об­ла­дал пра­вом по­ми­ло­ва­ния осу­ж­дён­ных. В Основных государственных законах про­воз­гла­ша­лась «в пре­де­лах, ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном» сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния, пе­ча­ти, со­зы­ва со­б­ра­ний, соз­да­ния пар­тий, об­ществ и сою­зов.

При­ня­тие Основных государственных законов за­вер­ши­ло пре­об­ра­зо­ва­ние государственного строя Российской им­пе­рии. На­ли­чие в Основных государственных законах норм, ог­ра­ни­чив­ших власть им­пе­ра­то­ра и раз­де­лив­ших за­ко­но­дательную власть ме­ж­ду ним и пар­ла­мен­том, а так­же за­кре­пив­ших но­вые гражданские пра­ва и сво­бо­ды российских под­дан­ных, по­зво­ли­ло многим пра­во­ве­дам и по­ли­тическим дея­те­лям трак­то­вать Основные государственные законы как кон­сти­ту­цию, а ус­та­но­вив­ший­ся государственный ре­жим - как дуа­ли­сти­че­скую фор­му кон­сти­туционной мо­нар­хии, на­по­до­бие су­ще­ст­во­вав­шей в Австро-Ве­нг­рии.

Во­пре­ки статье 87 Основных государственных законов император Ни­ко­лай II по­сле до­сроч­но­го рос­пус­ка Ду­мы 1-го и 2-го со­зы­вов из­ме­нил за­кон о вы­бо­рах в Ду­му (этот акт по­лу­чил название «третье­июнь­ский пе­ре­во­рот» 1907 года), в 1909 году вы­вел из юрис­дик­ции пар­ла­мен­та ряд пол­но­мо­чий в во­енной и во­енно-морской сфе­ре, а в 1911 году по на­стоя­нию председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров П.А. Сто­лы­пи­на ут­вер­дил от­верг­ну­тый Госсоветом со­ве­том за­кон о вве­де­нии земств в 6 гу­бер­ни­ях Западного края, для че­го при­ос­та­но­вил сес­сии Ду­мы и Государственного со­ве­та на 3 дня (хо­тя впо­след­ст­вии за­кон был вне­сён на ут­ве­рж­де­ние Ду­мы; не был ею рас­смот­рен, но вме­сте с тем про­дол­жал дей­ст­во­вать). Основные государственные законы ут­ра­ти­ли си­лу по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 3-е. СПб., 1909. Т. 26. № 27805;

Цар­ско­сель­ские со­ве­ща­ния: Про­то­ко­лы сек­рет­но­го со­ве­ща­ния в ап­ре­ле 1906 г. под пред­се­да­тель­ст­вом быв­ше­го им­пе­ра­то­ра по пе­ре­смот­ру ос­нов­ных за­ко­нов // Бы­лое. 1917. № 4;

Но­вые ма­те­риа­лы к ис­то­рии со­зда­ния Ос­нов­ных го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нов 1906 г. / Вступ. ст., под­го­тов­ка тек­ста и ком­мент. С. В. Ку­ли­ко­ва // Рус­ское про­шлое. СПб., 1998. Кн. 8;

Из ар­хи­ва С. Ю. Вит­те. Вос­по­ми­на­ния. СПб., 2003. Т. 2; Свод за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии: свод­ный текст за 1832–1917 гг. СПб., 2007. Т. 1;

Кры­жа­нов­ский С.Е. Вос­по­ми­на­ния. СПб., 2009.

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