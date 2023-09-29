Октя́брьская всеросси́йская полити́­ческая ста́чка

Октя́брьская всеросси́йская полити́­ческая ста́чка 1905 — первое в российской истории народное политическое выступление в масштабах всей страны. Выразилось в массовом прекращении работы всех основных предприятий, остановке транспортного сообщения. Сопровождалось массовыми демонстрациями и акциями протеста. Представляет собой ключевой эпизод Революции 1905–1907 в России.

Началась в Москве 19 сентября [2 октября] 1905 с забастовки рабочих типографии. Всероссийский масштаб стачка стала принимать после решения центрального бюро всероссийского союза железнодорожников о всеобщей забастовке работников железнодорожного транспорта 7[20] октября. К 13[26] октября стачечным движением были охвачены практически все губернии Российской империи. Проходила под антиправительственными, демократическими и экономическими лозунгами. Главными причинами стачки были тяжелые условия труда рабочего класса, а также отсутствие политических прав и свобод.

14–15[27–28] октября в Москве происходили уличные столкновения. Студентов и других сторонников стачки, которые пытались силой принудить закрывать заводы и лавки, избивали толпы сторонников самодержавия, которые затем осадили здание университета. 16[29] октября во всех церквях было прочитано обращение митрополита Владимира, призывавшее народ к борьбе со смутой. В Петербурге с 14[27] октября начал действовать Совет рабочих депутатов, во главе с Г. С. Носарем, Л. Д. Троцким и А. Л. Парвусом . В Твери 17[30] октября сторонники самодержавия осадили здание «революционной» губернской управы, подожгли его и избивали всех оттуда выходящих.

По инициативе С. Ю. Витте Николай II подписал Манифест 17 октября . 17[30] октября в Москве начали действовать водопровод и конки, постановили прекратить забастовку Казанская, Ярославская и Нижегородская железные дороги. Постепенно стачка прекратилась.

Лит. : Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года: В 2 ч. М. – Л., 1955; Головков Г. З. Бунт по-русски: палачи и жертвы: Рандеву с революцией 1905–1907 гг. М., 2005; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. В. И. Плотников.