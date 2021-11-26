ОЧАКОВ КРЕЙСЕР

ОЧАКОВ КРЕЙСЕР - российский бронепалубный крейсер 1 ранга, команда которого приняла активное участие в Севастопольском восстании 1905 года.

Своё название получил в честь победы над турецким флотом под Очаковом в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Заложен в феврале 1901 года на Севастопольской верфи, спущен на воду в 1902 году. Водоизмещение свыше 6,6 тысысяч тонн; длина 134 м, ширина 16,6 м, осадка 6,3 м; скорость хода 22,7 уз (42 км/ч); дальность плавания свыше 5,3 тысяч миль (свыше 8,5 тысяч км); вооружение: 36 артиллерийских орудий различного калибра, пулемёты, 2 торпедных аппарата; экипаж 570 человек.

В ноябре 1905 году крейсер проходил приёмные испытания. 8(21) ноября в экипаже начались волнения среди матросов, которые требовали улучшения условий службы и смещения командира корабля. После отказа выполнить эти требования в ночь на 13(26) ноября команда во главе с матросами-большевиками сместила офицеров и, захватив корабль, присоединилась к восстанию. 14(27) ноября на «Очаков» прибыл лейтенант П.П. Шмидт , которого команда крейсера избрала своим командиром. «Очаков» стал своего рода штабом восстания. К нему присоединились некоторые корабли и суда Черноморского флота, поднявшие красные флаги. Однако большинство кораблей восстание не поддержало. 15(28) ноября восставшим был предъявлен часовой ультиматум, по истечении которого по мятежным кораблям открыла огонь корабельная и береговая артиллерия. На «Очакове» возникло множество пожаров. К концу суток восстание было подавлено. В феврале 1906 года над восставшими, среди которых 41 человек - бывшие члены команды «Очакова», состоялся суд. Четверо восставших (в том числе Шмидт) были приговорены к смертной казни, остальные - к различным срокам тюремного заключения и каторжным работам. После окончания достройки крейсер в марте/апреле 1907 года получил название «Кагул». С 1910 года входил в состав Черноморского флота, принимал участие в 1-й мировой войне. В марте/апреле 1917 года ему возвращено прежнее название. С начала Гражданской войны 1917-1922 годов был захвачен французскими интервентами и в 1918 году передан командованию Белых армий. В сентяьре 1919 года переименован в «Генерал Корнилов». В составе Белого флота в 1919-1920 годах участвовал в десантной операции и разведывательно-сторожевых действиях на Чёрном море. В 1920 году уведён в Бизерту (Тунис), в 1933 году переведён в Брест (Франция), а в 1935 году разобран на металлолом. В 1920-1930-е годах название «Очаков» носили сторожевой катер и учебное судно, а с 1973 года - большой противолодочный корабль Черноморского флота ВМФ СССР.

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