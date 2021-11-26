НЕОНАРОДНИЧЕСТВО

НЕОНАРОДНИЧЕСТВО - общественно-политическое движение в России, сформировавшееся на рубеже XIX-XX веков. на основе синтеза народничества и некоторых социал-демократических идей.

Идео­ло­ги неонародничества - пуб­ли­ци­сты журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во» Н. Ф. Ан­нен­ский , В. А. Мя­ко­тин , А. В. Пе­ше­хо­нов , В. М. Чер­нов и др. Нео­на­род­ни­ки при­зна­ва­ли факт раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма в Рос­сии, од­на­ко счи­та­ли его не след­стви­ем за­ко­но­мер­но­го раз­ви­тия, а ре­зуль­та­том по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва и со­хра­не­ния, по их мне­нию, феодальных пе­ре­жит­ков, к ко­то­рым от­но­си­ли ма­ло­зе­ме­лье кре­сть­ян и свя­зан­ное с ним от­ход­ни­че­ст­во и др., и до­ка­зы­ва­ли ус­той­чи­вость мел­ких кре­сть­ян­ских и кус­тар­ных хо­зяйств.

Важ­ное зна­че­ние в неонародничестве при­да­ва­лось раз­ви­тию коо­пе­ра­ции. При­ни­мая не­ко­то­рые со­цио­ло­гические по­ло­же­ния тео­рии К. Марк­са (роль клас­со­вой борь­бы в ис­то­рии), не­она­род­ни­ки кри­ти­ко­ва­ли мар­ксизм за све­де­ние все­го мно­го­об­ра­зия со­ци­аль­ной и ду­хов­ной жиз­ни к эко­но­мическому ба­зи­су и пре­уве­ли­че­ние зна­че­ния про­ле­та­риа­та в про­цес­се со­циа­ли­за­ции об­ще­ст­ва, по­ла­гая, что идеи со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва, кол­лек­тив­но­го тру­да, урав­ни­тель­но­го рас­пре­де­ле­ния, де­мо­кра­тических форм прав­ле­ния в рав­ной сте­пе­ни близ­ки и кре­сть­ян­ст­ву, и ра­бо­чим. Неонародничество унас­ле­до­ва­ло от на­род­ни­че­ст­ва раз­де­ле­ние на ра­ди­каль­ное и уме­рен­ное на­прав­ле­ния, ко­то­рые про­яви­лись со­от­вет­ст­вен­но в дея­тель­но­сти со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (соз­да­на в 1901-1902 годах) и На­род­но-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (1906 год).

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