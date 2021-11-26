НЕОНАРОДНИЧЕСТВО
НЕОНАРОДНИЧЕСТВО - общественно-политическое движение в России, сформировавшееся на рубеже XIX-XX веков. на основе синтеза народничества и некоторых социал-демократических идей.
Идеологи неонародничества - публицисты журнала «Русское богатство» Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, В. М. Чернов и др. Неонародники признавали факт развития капитализма в России, однако считали его не следствием закономерного развития, а результатом политики правительства и сохранения, по их мнению, феодальных пережитков, к которым относили малоземелье крестьян и связанное с ним отходничество и др., и доказывали устойчивость мелких крестьянских и кустарных хозяйств.
Важное значение в неонародничестве придавалось развитию кооперации. Принимая некоторые социологические положения теории К. Маркса (роль классовой борьбы в истории), неонародники критиковали марксизм за сведение всего многообразия социальной и духовной жизни к экономическому базису и преувеличение значения пролетариата в процессе социализации общества, полагая, что идеи социального равенства, коллективного труда, уравнительного распределения, демократических форм правления в равной степени близки и крестьянству, и рабочим. Неонародничество унаследовало от народничества разделение на радикальное и умеренное направления, которые проявились соответственно в деятельности социалистов-революционеров партии (создана в 1901-1902 годах) и Народно-социалистической партии (1906 год).