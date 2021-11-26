МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТИЯ

МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТИЯ - российская уме­рен­но ли­бе­раль­ная по­ли­тическая пар­тия.

Об­ра­зо­ва­на 12(25). 06.1906 года как фрак­ция в 1-й Государственной ду­ме под названием Про­грес­сив­ная пар­тия мир­но­го об­нов­ле­ния. В неё во­шли ка­де­ты, ле­вые ок­тяб­ри­сты, бес­пар­тий­ные де­пу­та­ты, все­го 25-29 человек, и до 40 человек «со­чув­ст­вую­щих». В ка­че­ст­ве партийной ор­га­ни­за­ции офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на 16(29).10.1906 года как Общество мир­но­го об­нов­ле­ния (чис­ло чле­нов к концу 1906 года - около 2 тысяч человек). Ли­де­ры - граф П.А. Гей­ден (председатель ЦК), И.Н. Еф­ре­мов , Н.Н. Львов, М.А. Ста­хо­вич, Д.Н. Ши­пов. В конце 1906 года в со­став ЦК пар­тии во­шли московские пред­при­ни­ма­те­ли П.П. Ря­бу­шин­ский, С.И. Чет­ве­ри­ков, А.С. Виш­ня­ков и другие, в конце 1907 года - многие чле­ны рас­пав­шей­ся де­мо­кра­ти­че­ских ре­форм пар­тии. Партия мирного обновления име­ла ор­га­ни­за­ции в Мо­ск­ве, Кие­ве, Одес­се, Смо­лен­ске и ря­де других го­ро­дов. Пе­чат­ные ор­га­ны - га­зе­ты «Сло­во» (редактор - М.М. Фё­до­ров) и «Мо­с­ков­ский еже­не­дель­ник» (редактор - князь Е.Н. Тру­бец­кой).

Мир­но­об­нов­лен­цы стре­ми­лись ней­тра­ли­зо­вать и си­лы ре­во­лю­ции, и си­лы реак­ции; вы­сту­па­ли за мир­ное, эво­люционное раз­ви­тие стра­ны. Бы­ли сто­рон­ни­ка­ми кон­сти­туционной мо­нар­хии с двух­па­лат­ным пар­ла­мен­том, од­на из па­лат ко­то­ро­го долж­на бы­ла из­би­рать­ся все­ми гра­ж­да­на­ми муж­ско­го по­ла стар­ше 25 лет, дру­гая - ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Для обес­пе­че­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического про­грес­са они счи­та­ли не­об­хо­ди­мым на­де­ле­ние зем­лёй ма­ло­зе­мель­ных и без­зе­мель­ных кре­сть­ян (за счёт зе­мель ка­зён­ных, удель­ных, ка­би­нет­ских и час­ти ча­ст­но­вла­дель­че­ских), раз­ви­тие пе­ре­се­лен­че­ст­ва, ор­га­ни­за­цию де­шё­во­го кре­ди­та, уре­гу­ли­ро­ва­ние аренд­ных от­но­шенй и цен, под­ня­тие куль­ту­ры зем­ле­де­лия. Тре­бо­ва­ли от­ме­ны смерт­ной каз­ни, вы­сту­па­ли за вве­де­ние все­об­ще­го обя­за­тель­но­го и бес­плат­но­го на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, пре­дос­тав­ле­ние сво­бо­ды ста­чек, со­кра­ще­ние ра­бо­че­го дня, улуч­ше­ние ус­ло­вий тру­да и жиз­ни ра­бо­чих и др. Ли­де­ры мир­но­об­нов­лен­цев уча­ст­во­ва­ли в пе­ре­го­во­рах с председателем Со­ве­та ми­ни­ст­ров П.А. Сто­лы­пи­ным о воз­мож­ном вхо­ж­де­нии в пра­ви­тель­ст­во пред­ста­ви­те­лей ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции (окон­чи­лись не­уда­чей). По­сле рос­пус­ка 1-й Государственной ду­мы осу­ди­ли Вы­борг­ское воз­зва­ние. Во 2-ю Ду­му из­бра­ны 3 мир­но­об­нов­лен­ца, в 3-ю - не бо­лее 8. В 1908 году по ини­циа­ти­ве князя Е.Н. Тру­бец­ко­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге ста­ли про­во­дить­ся «эко­но­мические бе­се­ды» с уча­сти­ем мир­но­об­нов­лен­цев и круп­ных пред­при­ни­ма­те­лей; в хо­де «бе­сед» под­го­тов­ле­но соз­да­ние пар­тии про­грес­си­стов (1912 год), в ко­то­рую во­шли быв­шие мир­но­об­нов­лен­цы.

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