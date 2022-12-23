МИНОР, ОСИП СОЛОМОНОВИЧ

Минор, Осип Соломонович (26.11[08.12].1861, Минск — 24.09.1932, Париж) — российский политический деятель, юрист. Из семьи раввина. Учился на юридическом факультете Московского университета. В 1883 арестован за участие в кружке « Народной воли » (в котором участвовал также М. Гоц ). В 1884 выслан в Тулу. Продолжил участие в народовольческой пропаганде. В 1885 арестован в Ярославле, приговорен к 10-летней ссылке в Сибирь, куда отправлен в 1888. 22 марта 1889 в Якутии участвовал в вооруженном восстании ссыльных, был ранен, приговорен к бессрочной каторге. В 1895 каторга заменена 10-летней ссылкой. Жил в Чите. Опубликовал исследование «Климат Забайкалья». В 1898 получил разрешение жить в Вильно. Публиковался в местной газете «Северо-западное слово». В 1902 эмигрировал. Член Партии социалистов-революционеров (эсеров) (ПСР) с 1902. С 1904 — глава Заграничного бюро ПСР, член ЦК ПСР, участник всех съездов ПСР. Участник Амстердамского конгресса Интернационала 2-го . Участник Революции 1905—1907 в России . В 1907—1909 — уполномоченный ЦК в Поволжье. Арестован в Саратове. В 1910 приговорен к 8 годам каторги. После Февральской революции 1917 вернулся в Москву. С 1917 — член ЦК ПСР. Редактор газеты «Труд». С 7 июля 1917 — председатель Московской городской думы. Сторонник коалиции социалистов и либералов. Участник Государственного совещания 1917 и Демократического совещания 1917 . Один из лидеров сопротивления установлению Советской власти в Москве во время Московского восстания 1917 . Депутат Учредительного собрания 1918 . В январе-феврале 1918 арестовывался. В сентябре 1918 выехал в Поволжье, в 1919 эмигрировал. Жил в Париже. С 1920 — член редколлегии газеты «Воля России», с 1922 — журнала с тем же названием. В январе 1921 участвовал в эмигрантской конференции членов Учредительного собрания, вошел в ее Исполнительную комиссию. Выступал за интервенцию против Советской России, затем — за политическую работу эсеров в России.

Соч. : Это было давно... Воспоминания солдата революции. Париж, 1933.

Лит. : Политические партии России в конце XIX — первой трети ХХ в. М., 1997; Чернов В. И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. А. В. Шубин.