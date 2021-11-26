МАЛИНОВСКИЙ РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ
МАЛИНОВСКИЙ РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ - российский революционный деятель, тайный агент политической полиции в социал-демократическом движении.
В 1890-е годы токарь по металлу на фабриках в Варшаве и Плоцке. В 1899 году осуждён за кражи, первую из которых совершил в 1897 году. В 1901-1906 годы служил в лейб-гвардейском Измайловском полку в Санкт-Петербурге. С 1906 года член РСДРП. Работал на Трубном заводе и заводе акционерного общества «Лангензипен и Кo» в Санкт-Петербурге. Секретарь центрального правления Санкт-Петербургского профсоюза металлистов (1906-1909 годы).
После ареста в 1909 году и запрещения жить в столице переехал в 1910 году в Москву, где был вновь арестован и принял предложение поступить на службу в Московское охранное отделение секретным сотрудником. В 1912 году на Пражской конференции сторонников В.И. Ленина заявил о переходе к большевикам, избран членом большевистского ЦК. В том же году при поддержке Департамента полиции избран депутатом Государственной думы 4-го созыва от рабочей курии Московской губернии; подчинён непосредственно директору Департамента полиции С.П. Белецкому. С 1913 года председатель и главный оратор фракции большевиков в Думе. Для политической полиции доставлял сведения о деятельности ЦК и фракции большевиков в Государственной думе, редакции газеты «Правда», московской организации социал-демократов. В соответствии с решениями большевистского руководства, которое поддерживалось Белецким, Малиновский проводил политику раскола в РСДРП.
В 1914 году, после отставки Белецкого, по требованию товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского уволен из числа сотрудников полиции (январь), сложил депутатские полномочия (май) и уехал за границу. Специальная партийная комиссия в составе Я.С. Ганецкого, Г.Е. Зиновьева и В.И. Ленина расследовала обвинения Малиновского со стороны некоторых членов партии в провокаторстве и пришла к выводу о его невиновности (май - июль 1914 год, местечко Поронин, Австро-Венгрия), однако исключила Малиновского из РСДРП за оставление ответственного партийного поста (уход из Государственной думы). Затем Малиновский вернулся в Россию.
В начале 1-й мировой войны мобилизован в российскую армию в Варшаве, в ноябре 1914 года в бою под городом Лодзь взят в плен.
После Февральской революции 1917 года в России связь Малиновского с Департаментом полиции была раскрыта Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. В 1918 году Малиновский приехал в РСФСР и заявил, что отдаёт себя в руки советского правосудия. Осуждён и расстрелян по приговору Верховного трибунала ВЦИК от 5 ноября 1918 года.
Исторические источники:
Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. бывшего Московского охранного отделения. 3-е изд. М., 1990;
Дело провокатора Малиновского. М., 1992.