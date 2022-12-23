ЛЯБУРБ , ЖАННА МАРИ Лябурб (фр. Labourbe), Жанна Мари (08.04.1877, Лапалис, Франция — 02.03.1919, Одесса) — участница коммунистического движения.

Лябурб ( фр . Labourbe) , Жанна Мари (08.04.1877, Лапалис, Франция — 02.03.1919, Одесса) — участница коммунистического движения. Родилась в маленьком городке департамента Овернь в бедной семье. С 1896, покинув Францию в поисках работы, проживала в Российской империи, сначала в польском городе Томашов, где нашла место гувернантки. Там же с 1903 примкнула к революционному движению, за революционную деятельность в 1905 была выслана из Польши. Участвовала в Революции 1905—1907 в России . Большевик, в 1917 состояла в Московской организации РСДРП(б). В 1918 работала в Центральной федерации иностранных групп при ЦК РКП(б). Стала секретарем Французской коммунистической группы. В феврале 1919 наряду с М. Штиливкером, Ж. де Лафаром и другими франкоговорящими большевиками была направлена в оккупированную французскими войсками Одессу для ведения агитации против интервенции в России. Была одним из лидеров «Иностранной коллегии» при Одесском подпольном комитете большевиков. Вела пропаганду среди французских солдат. Выпускала газету «Le Communiste» и листовки на французском языке. После провала «Иностранной коллегии» была арестована и вместе со своими товарищами расстреляна французскими военнослужащими.

Лит. : Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть Советов. М., 1967; 3ак Л. М. Подвиг Жанны Лябурб // Вопросы истории. 1968. № 7; Исаева Г. М. Новое о Жанне Лябурб // Вопросы истории. 1970. № 6; Дунаевский А. М. Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая. М., 1976; Мельниченко В. Е. «Расстреляна в Одессе». Киев, 1988; Малахов В. П. , Степаненко Б. А. Одесса, 1900—1920. Люди... События... Факты... Одесса, 2004; Файтельберг-Бланк В. Р. , Савченко В. А. Одесса в эпоху войн и революций. 1914—1920. Одесса, 2008. А. В. Шубин.