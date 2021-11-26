КУТЛЕР Николай Николаевич

Российский государственный, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, пред­при­ни­ма­тель, действительный статский советник (1901).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дич. фа­куль­тет Московского университета (1882). По­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го в Мо­ск­ве (1882–85). За­тем на служ­бе в Мин-ве фи­нан­сов (1885–1906). Управ­ляю­щий Сим­бир­ской ка­зён­ной па­ла­той (1891), ви­це-ди­рек­тор (1892–99), ди­рек­тор (1899–1904) Деп-та ок­лад­ных сбо­ров Мин-ва фи­нан­сов. Один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков мин. фи­нан­сов С. Ю. Вит­те . По его по­ру­че­нию К. раз­ра­ба­ты­вал про­ект от­ме­ны кру­го­вой по­ру­ки. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке ука­зов от 23.6(5.7).1899 (в гу­бер­ни­ях Ев­роп. Рос­сии ог­ра­ни­чи­ва­лось при­ме­не­ние кру­го­вой по­ру­ки) и от 12(25).3.1903 (кру­го­вая по­ру­ка за­ме­ня­лась ин­ди­ви­ду­аль­ной от­вет­ст­вен­но­стью при уп­ла­те на­ло­гов). Чл. Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти (1902–05; от­стаи­вал по­зи­цию Вит­те, счи­тав­ше­го не­об­хо­ди­мым ли­к­ви­да­цию кре­сть­ян­ской об­щи­ны). То­ва­рищ мин. внутр. дел П. Д. Свя­то­полк-Мир­ско­го (но­яб. 1904 – янв. 1905), то­ва­рищ мин. фи­нан­сов В. Н. Ко­ков­цо­ва, од­но­вре­мен­но уп­рав­ляю­щий Дво­рян­ским зе­мель­ным бан­ком и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ком (янв. – окт. 1905). Глав­но­управ­ляю­щий зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­лием [28.10(10.11).1905–4(17).2.1906]. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905–07, по по­ру­че­нию Вит­те, К. совм. с А. А. Ка­уф­ма­ном и А. А. Рит­ти­хом под­го­то­вил про­ект ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са за счёт час­тич­но­го при­ну­ди­тель­но­го от­чу­ж­де­ния в поль­зу кре­сть­ян удель­ных и час­ти по­ме­щичь­их зе­мель (пус­то­вав­ших, сда­вав­ших­ся в арен­ду и об­ра­ба­ты­вае­мых кре­сть­ян­ским ин­вен­та­рём) за вы­куп по ры­ноч­ной стои­мо­сти. Ав­то­ры про­ек­та на­стаи­ва­ли на не­при­кос­но­вен­но­сти мел­ких (ме­нее 100 дес., или 109,2 га) и «об­раз­цо­во-по­ка­за­тель­ных» име­ний, при­но­сив­ших до­ход. Все­го пред­по­ла­га­лось пе­ре­дать кре­сть­я­нам до 27,3 млн. га. Про­ект вы­звал не­го­до­ва­ние дво­ра и кон­сер­ва­тив­ной об­ще­ст­вен­но­сти и, в ус­ло­ви­ях на­чав­ше­го­ся спа­да Ре­во­лю­ции 1905–1907 , не был при­нят, а сам К. от­прав­лен в от­став­ку. К. уча­ст­во­вал в т. н. Цар­ско­сель­ских со­ве­ща­ни­ях по вы­ра­бот­ке про­ек­та по­ло­же­ния о вы­бо­рах в 1-ю Гос. ду­му (дек. 1905 – март 1906). Вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой ос­та­вить за Гос. со­ве­том пра­во ус­лов­но­го (сус­пен­зив­но­го) от­кло­не­ния за­ко­но­дат. пред­ло­же­ний Гос. ду­мы так, что­бы вто­рич­ное по­ста­нов­ле­ние Ду­мы, при­ня­тое 2/3 го­ло­сов, пред­став­ля­лось на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ру не­за­ви­си­мо от ре­ше­ния Гос. со­ве­та (не реа­ли­зо­ва­но).

За­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью. Чл. прав­ле­ния ак­цио­нер­но­го об-ва со­еди­нён­ных це­мент­ных за­во­дов «До­нец­кий» и «Со­юз», С.-Пе­терб. учёт­но-ссуд­но­го бан­ка, чл. со­ве­та Азов­ско-Дон­ско­го бан­ка (с мая 1917), уча­ст­ник круп­ных ж.-д. кон­цес­сий.

В 1906 всту­пил в Кон­сти­ту­ци­он­но- де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию , чл. её ЦК (1907–17). По­сто­ян­ный со­труд­ник газ. «Речь». Один из глав­ных экс­пер­тов пар­тии по эко­но­мич. и фи­нан­со­вым во­про­сам, один из ав­то­ров её аг­рар­ной про­грам­мы. Де­пу­тат Гос. ду­мы 2-го (1907) и 3-го (1907–12; во­шёл в со­став Ду­мы в 1909) со­зы­вов. Во 2-й Ду­ме ак­тив­но по­ле­ми­зи­ро­вал с П. А. Сто­лы­пи­ным по во­про­сам об оцен­ке эф­фек­тив­но­сти по­ме­щи­чье­го зем­ле­вла­де­ния и о вы­хо­де кре­сть­ян из об­щи­ны.

Пред. со­ве­та Съез­дов гор­но­про­мыш­лен­ни­ков Ура­ла (1913 – сент. 1918), со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли (март 1917 – сент. 1918), пред. Все­рос. съез­да пред­ста­ви­те­лей пром-сти и тор­гов­ли [1(14)–2(15).6.1917, Пет­ро­град]. Чл. К-та по де­лам ме­тал­лур­гич. пром-сти при Осо­бом со­ве­ща­нии для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва (1915–18). Вхо­дил в ру­ко­во­дство Центр. во­ен.-пром. к-та (1916–18; воз­глав­лял Бю­ро по рас­пре­де­ле­нию ме­тал­лов). Под­дер­жал Февр. ре­во­лю­цию 1917, ак­тив­но со­труд­ни­чал с Врем. пра­ви­тель­ст­вом. От име­ни со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей пром-сти и тор­гов­ли вёл пе­ре­го­во­ры с мин. тор­гов­ли и пром-сти А. И. Ко­но­ва­ло­вым о вы­ра­бот­ке со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, при­ем­ле­мо­го для пред­при­ни­ма­те­лей. Один из ру­ко­во­ди­те­лей Об-ва эко­но­мич. воз­ро­ж­де­ния Рос­сии, соз­дан­но­го по ини­циа­ти­ве А. И. Выш­не­град­ско­го и А. И. Пу­ти­ло­ва для про­ти­во­дей­ст­вия Со­ве­там ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. В кри­тич. по­ло­же­нии пром-сти об­ви­нял ра­бо­чих, предъ­яв­ляв­ших «не­по­мер­ные тре­бо­ва­ния», вы­сту­пал про­тив ра­бо­че­го дви­жения. При­зывал к кон­со­ли­да­ции сил про­мыш­лен­ников в це­лях борь­бы с ус­та­нов­ле­ни­ем ра­бо­че­го кон­тро­ля над про­из-вом. 15(28).7.1917 вме­сте с С. Н. Треть­я­ко­вым К. вру­чил А. Ф. Ке­рен­ско­му дек­ла­ра­цию от пред­при­ни­ма­те­лей с тре­бо­ва­ни­ем вос­ста­но­вить бое­спо­соб­ность ар­мии и ук­ре­пить дис­ци­п­ли­ну в ты­лу и на фрон­те. По вос­по­ми­на­ни­ям Пу­ти­ло­ва, К. уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Л. Г. Кор­ни­ло­вым и офи­цер­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми Пет­ро­гра­да о фи­нан­си­ро­ва­нии Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917. Уча­ст­во­вал в Моск. со­ве­ща­нии об­ществ. дея­те­лей [8(21)–10(23).8.1917], Го­су­дар­ст­вен­ном со­ве­ща­нии, на ко­то­ром вы­сту­пил с про­грамм­ной ре­чью от име­ни тор­го­во-пром. ор­га­ни­за­ций (вы­ска­зал­ся про­тив пла­нов ус­та­нов­ле­ния гос. кон­тро­ля над пред­при­ятия­ми и по­вы­ше­ния на­ло­гов). В окт. 1917 из­бран пред­се­да­те­лем тор­го­во-пром. фрак­ции Пред­пар­ла­мен­та (не уча­ст­во­вал в его дея­тель­но­сти из-за бо­лез­ни), за­тем пред­се­да­те­лем Рус.-амер. к-та (на­ла­жи­вал связь с по­соль­ст­вом США с це­лью по­лу­че­ния во­ен. по­мо­щи). Из­бран в Уч­ре­ди­тель­ное со­б­ра­ние от Пет­ро­гра­да.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 был 4 раза аре­сто­ван (как ка­дет и за уча­стие в 1921 в дея­тель­но­сти Все­рос. к-та по­мо­щи го­ло­даю­щим).

Чл. Ин-та эко­но­мич. ис­сле­до­ва­ний Нар­ко­ма­та фи­нан­сов (с 1919). Чл. прав­ле­ния Гос­бан­ка РСФСР (1921–23), СССР (1923–24). Вы­сту­пал с про­ек­та­ми улуч­ше­ния эко­но­мич. по­ло­же­ния стра­ны, пред­ла­гал про­вес­ти де­неж­ную ре­фор­му с пре­кра­ще­ни­ем вы­пус­ка бу­маж­ных де­нег и вве­де­ни­ем до­пол­ни­тель­ных на­ло­гов. Пер­во­на­чаль­но пред­ло­же­ния К. не бы­ли при­ня­ты, но позд­нее они, на­ря­ду с про­грам­мой Г. Я. Со­коль­ни­ко­ва, лег­ли в ос­но­ву де­неж­ной ре­фор­мы 1922–1924 (см. в ст. Де­неж­ные ре­фор­мы ).

Брат К. – Па­вел Ни­ко­лае­вич Кут­лер [19(31).3.1865, с. Лу­бян­ки Дмит­ров­ско­го у. Ор­лов­ской губ. – 1942], окон­чил Пет­ров­скую с.-х. ака­де­мию (1888). Управ­ляю­щий Там­бов­ской (1899–1909) и Моск. (1909–14) ка­зён­ны­ми па­ла­та­ми. Ди­рек­тор Деп-та гос. ка­зна­чей­ст­ва (1914–17). По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 зав. фин­от­де­лом, зав. от­де­лом учё­та гос­до­хо­дов (1920–22), управ­ляю­щий от­де­лом пря­мых на­ло­гов Гос­на­ло­га (1922–30) Нар­ко­ма­та фи­нан­сов СССР. 23.8.1930 аре­сто­ван, при­го­во­рён к 10 го­дам в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре (позд­нее срок со­кра­щён до 5 лет). Ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубл. в аль­ма­на­хе «Из глу­би­ны вре­мён», 1999, вып. 11).

Сочинения:

Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк и об­зор со­вре­мен­но­го со­стоя­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва о зем­ских по­вин­но­стях. СПб., 1894;

Аг­рар­ные за­ко­ны 1906 г. и их судь­ба в бу­ду­щей Ду­ме;

О фи­нан­со­вой сто­ро­не аг­рар­ной ре­фор­мы. [СПб., 1907];

К во­про­су о вве­де­нии в Рос­сии по­до­ход­но­го на­ло­га. Док­лад чле­на Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы Н. Н. Кут­ле­ра // Из­вес­тия Об­ще­ст­ва фи­нан­со­вых ре­форм. 1911. № 2.

Автор статьи: М. Ю. Ла­чае­ва.