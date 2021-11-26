КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ

КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ - одна из наиболее влиятельных политических организаций крестьянства , возникшая в России в ходе Революции 1905-1907 годов.

Ре­ше­ние об об­ра­зо­ва­нии при­ня­то 5(18).5.1905 года на съез­де кре­сть­ян в Мо­ск­ве, со­зван­ном Мо­с­ков­ским об­ще­ст­вом сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (сыг­ра­ло боль­шую роль в соз­да­нии Крестьянского союза, многие чле­ны об­щест­ва за­ня­ли ру­ко­во­дя­щие по­сты в Крестьянском союзе - С.В. Кур­нин, А.П. Ле­виц­кий и др.). Пред­ста­ви­те­ля­ми различных по­ли­тических сил (ли­бе­ра­ла­ми, эсе­ра­ми, со­ци­ал- де­мо­кра­та­ми ) и чле­на­ми Московского общества сельского хозяйства бы­ли про­ве­де­ны съез­ды в ря­де гу­бер­ний (Мо­с­ков­ской, Туль­ской, Кур­ской, Са­ра­тов­ской и др.), по­сле ко­то­рых кре­сть­я­не на­ча­ли со­став­лять при­гово­ры о соз­да­нии ме­ст­ных от­де­ле­ний сою­за. На уч­ре­дительном съез­де [про­шёл не­ле­галь­но в Мо­ск­ве; 31.7(13.8) - 1(14).8.1905 года] из­бра­ны Главный комитет сою­за (Кур­нин, В.Ф. Крас­нов, В.П. и С.П. Ма­зу­рен­ко, Ф.П. Мед­ве­дев и др.) и Бю­ро со­дей­ст­вия (С.М. Блек­лов, В.Г. Бо­го­раз, Ле­виц­кий, А.Ф. Ста­аль), при­ня­та про­грам­ма и ус­та­нов­ле­на струк­ту­ра Крестьянского союза. Имел гу­берн­ские, уезд­ные, во­ло­ст­ные и сель­ские ко­ми­те­ты. Боль­шин­ст­во чле­нов сою­за со­став­ля­ли кре­сть­я­не, но ру­ко­во­ди­ли ор­га­ни­за­ция­ми сою­за пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции, пре­имущественно сель­ской. По дан­ным Крестьянского союза, его чис­лен­ность осе­нью 1905 года со­став­ля­ла около 200 тысяч человек. Со­юз был объ­яв­лен вне­пар­тий­ным, од­на­ко на его дея­тель­ность боль­шое влия­ние ока­зы­ва­ли ле­вые: со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тия (эсе­ры) и Рос­сий­ская со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская ра­бо­чая пар­тия, их пред­ста­ви­те­ли воз­глав­ля­ли ряд ко­ми­те­тов сою­за. Крестьянский союз вы­сту­пал за со­зыв Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, ли­к­ви­да­цию ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и пе­ре­да­чу по­ме­щичь­их, ка­зён­ных, удель­ных и мо­на­стыр­ских зе­мель в рас­по­ря­же­ние кре­сть­ян (по­ме­щи­кам долж­на бы­ла вы­пла­чи­вать­ся час­тич­ная ком­пен­са­ция), вве­де­ние все­об­ще­го на­чаль­но­го бес­плат­но­го об­ра­зо­ва­ния, ре­ор­га­ни­за­цию ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. На уч­ре­дительном съез­де бы­ло ре­ше­но при­ме­нять толь­ко ле­галь­ную так­ти­ку борь­бы. Кре­сть­ян при­зы­ва­ли со­став­лять на сель­ских и во­ло­ст­ных схо­дах при­го­во­ры «об усо­вер­шен­ст­во­ва­нии го­су­дар­ст­вен­но­го бла­го­ус­т­рой­ст­ва» и пре­пят­ст­во­вать по­гро­мам и раз­граб­ле­нию по­ме­щичь­их име­ний. Но в от­вет на на­чав­шие­ся аре­сты чле­нов Крестьянского союза его ру­ко­во­ди­те­ли при­сое­ди­ни­лись к «Фи­нан­со­во­му ма­ни­фе­сту», опуб­ли­ко­ван­но­му ре­во­люционными пар­тия­ми и ор­га­ни­за­ция­ми 2(15).12.1905 года. Его ав­то­ры при­зы­ва­ли от­ка­зать­ся от уп­ла­ты по­да­тей и на­ло­гов, по­куп­ки и арен­ды по­ме­щичь­ей зем­ли, не всту­пать в сдел­ки и со­гла­ше­ния с по­ме­щи­ка­ми, на­чать все­об­щую аг­рар­ную за­бас­тов­ку, за­би­рать вкла­ды из Государственного бан­ка и сбе­ре­гательных касс, от­ка­зы­вать­ся слу­жить в ар­мии. Са­мым круп­ным ус­пе­хом сою­за ста­ла т. н. Мар­ковская рес­пуб­ли­ка [31.10(13.11).1905-18(31).7.1906], ко­то­рую чле­ны сою­за ор­га­ни­зо­ва­ли в селе Мар­ко­во Во­ло­ко­лам­ско­го уезда Мо­с­ков­ской губернии: они пе­ре­ста­ли под­чи­нять­ся вла­стям, пла­тить по­да­ти, на­прав­лять но­во­бран­цев в ар­мию. Ле­том 1906 года все ор­га­ни­за­то­ры и уча­ст­ни­ки «рес­пуб­ли­ки» бы­ли аре­сто­ва­ны и осу­ж­де­ны.

К вес­не 1906 года Крестьянский союз прак­ти­че­ски пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать, во­зоб­но­вил ра­бо­ту во 2-й половине 1906 года. В бло­ке с Тру­до­вой груп­пой со­юз уча­ст­во­вал в вы­бо­рах во 2-ю Государственную ду­му (1907), где бы­ла сфор­ми­ро­ва­на объ­е­ди­нён­ная фрак­ция - Тру­до­вая груп­па. По­сле рос­пус­ка Ду­мы во­зоб­но­ви­лись аре­сты чле­нов сою­за, к концу 1907 года он пре­кра­тил свою дея­тель­ность.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Крестьянский союз был вос­соз­дан, во гла­ве его ру­ко­во­дя­ще­го ор­га­на (Глав­но­го комитета) стоя­ли В.П. и С.П. Ма­зу­рен­ко и др. Он из­да­вал газету «Го­лос Кре­сть­ян­ско­го сою­за» (апрель - октябрь 1917 года). Со­сто­ял­ся Все­российский съезд Крестьянского союза [31.7(13.8) - 6(19).8.1917], на ко­то­ром при­ня­ты ус­тав сою­за и его про­грам­ма, во мно­гом по­вто­рив­шие ус­тав и про­грам­му 1905 года. Съезд под­черк­нул ру­ко­во­дя­щую роль Крестьянского союза по от­но­ше­нию к Со­ве­там кре­стьян­ских де­пу­та­тов, они долж­ны бы­ли дей­ст­во­вать «в со­гла­сии с по­же­ла­ния­ми Сою­за». Ру­ко­во­ди­те­ли Крестьянского союза кри­ти­ко­ва­ли Со­ве­ты за их «пар­тий­ную ок­ра­ску». По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Крестьянский союз рас­пал­ся, од­на­ко пред­ста­ви­те­ля­ми как ле­вых, так и пра­вых по­ли­тических сил не­одно­крат­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки его воз­ро­ж­де­ния на тер­ри­то­ри­ях, не­под­кон­троль­ных советской вла­сти (например, в 1920-1921 годах в Западной Си­би­ри). В 1920-е годы в ря­де стран Ев­ро­пы су­ще­ст­во­ва­ли кре­сть­ян­ские сою­зы. В Че­хо­сло­ва­кии ру­ко­во­ди­те­ля­ми та­ко­го сою­за бы­ли А.Е. Ко­том­кин, Л.Ф. Ма­ге­ров­ский, в Гер­ма­нии - И.А. Лох­виц­кий, в Ру­мы­нии – М.Е. Ака­ца­тов, в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев - Д. Си­до­ров. Ос­но­ва про­грам­мы всех за­ру­беж­ных сою­зов - не­при­ми­ри­мая борь­ба с боль­ше­ви­ка­ми, пе­ре­да­ча зем­ли в пол­ную ча­ст­ную соб­ст­вен­ность кре­сть­я­нам. Ме­ж­ду со­бой эти ор­га­ни­за­ции ни­как не бы­ли свя­за­ны. Они ве­ли по­ле­ми­ку друг с дру­гом, до­ка­зы­ва­ли пра­во­моч­ность сво­их ор­га­ни­за­ций и их пре­ем­ст­вен­ность с Крестьянским союзом Рос­сии.

В СССР ини­циа­ти­ва ор­га­ни­за­ции Крестьянского союза, под­кон­троль­но­го ВКП(б), с ко­то­рой вы­сту­пил Л.А. Осин­ский в 1921 году, не на­шла под­держ­ки у ру­ко­во­дства пар­тии (в от­но­ше­нии Крестьянского союза ис­поль­зо­вал­ся тер­мин «ре­ак­ци­он­ная де­мо­кра­тия»). По­пыт­ки со­зда­ния по­доб­ных ор­га­ни­за­ций на мес­тах пре­се­ка­лись ор­га­на­ми ВЧК - ГПУ - ОГПУ.

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