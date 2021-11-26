КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ - одна из наиболее влиятельных политических организаций крестьянства, возникшая в России в ходе Революции 1905-1907 годов.
Решение об образовании принято 5(18).5.1905 года на съезде крестьян в Москве, созванном Московским обществом сельского хозяйства (сыграло большую роль в создании Крестьянского союза, многие члены общества заняли руководящие посты в Крестьянском союзе - С.В. Курнин, А.П. Левицкий и др.). Представителями различных политических сил (либералами, эсерами, социал-демократами) и членами Московского общества сельского хозяйства были проведены съезды в ряде губерний (Московской, Тульской, Курской, Саратовской и др.), после которых крестьяне начали составлять приговоры о создании местных отделений союза. На учредительном съезде [прошёл нелегально в Москве; 31.7(13.8) - 1(14).8.1905 года] избраны Главный комитет союза (Курнин, В.Ф. Краснов, В.П. и С.П. Мазуренко, Ф.П. Медведев и др.) и Бюро содействия (С.М. Блеклов, В.Г. Богораз, Левицкий, А.Ф. Стааль), принята программа и установлена структура Крестьянского союза. Имел губернские, уездные, волостные и сельские комитеты. Большинство членов союза составляли крестьяне, но руководили организациями союза представители интеллигенции, преимущественно сельской. По данным Крестьянского союза, его численность осенью 1905 года составляла около 200 тысяч человек. Союз был объявлен внепартийным, однако на его деятельность большое влияние оказывали левые: социалистов-революционеров партия (эсеры) и Российская социал-демократическая рабочая партия, их представители возглавляли ряд комитетов союза. Крестьянский союз выступал за созыв Учредительного собрания, ликвидацию частной собственности на землю и передачу помещичьих, казённых, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьян (помещикам должна была выплачиваться частичная компенсация), введение всеобщего начального бесплатного образования, реорганизацию органов местного самоуправления. На учредительном съезде было решено применять только легальную тактику борьбы. Крестьян призывали составлять на сельских и волостных сходах приговоры «об усовершенствовании государственного благоустройства» и препятствовать погромам и разграблению помещичьих имений. Но в ответ на начавшиеся аресты членов Крестьянского союза его руководители присоединились к «Финансовому манифесту», опубликованному революционными партиями и организациями 2(15).12.1905 года. Его авторы призывали отказаться от уплаты податей и налогов, покупки и аренды помещичьей земли, не вступать в сделки и соглашения с помещиками, начать всеобщую аграрную забастовку, забирать вклады из Государственного банка и сберегательных касс, отказываться служить в армии. Самым крупным успехом союза стала т. н. Марковская республика [31.10(13.11).1905-18(31).7.1906], которую члены союза организовали в селе Марково Волоколамского уезда Московской губернии: они перестали подчиняться властям, платить подати, направлять новобранцев в армию. Летом 1906 года все организаторы и участники «республики» были арестованы и осуждены.
К весне 1906 года Крестьянский союз практически перестал существовать, возобновил работу во 2-й половине 1906 года. В блоке с Трудовой группой союз участвовал в выборах во 2-ю Государственную думу (1907), где была сформирована объединённая фракция - Трудовая группа. После роспуска Думы возобновились аресты членов союза, к концу 1907 года он прекратил свою деятельность.
После Февральской революции 1917 года Крестьянский союз был воссоздан, во главе его руководящего органа (Главного комитета) стояли В.П. и С.П. Мазуренко и др. Он издавал газету «Голос Крестьянского союза» (апрель - октябрь 1917 года). Состоялся Всероссийский съезд Крестьянского союза [31.7(13.8) - 6(19).8.1917], на котором приняты устав союза и его программа, во многом повторившие устав и программу 1905 года. Съезд подчеркнул руководящую роль Крестьянского союза по отношению к Советам крестьянских депутатов, они должны были действовать «в согласии с пожеланиями Союза». Руководители Крестьянского союза критиковали Советы за их «партийную окраску». После Октябрьской революции 1917 года Крестьянский союз распался, однако представителями как левых, так и правых политических сил неоднократно предпринимались попытки его возрождения на территориях, неподконтрольных советской власти (например, в 1920-1921 годах в Западной Сибири). В 1920-е годы в ряде стран Европы существовали крестьянские союзы. В Чехословакии руководителями такого союза были А.Е. Котомкин, Л.Ф. Магеровский, в Германии - И.А. Лохвицкий, в Румынии – М.Е. Акацатов, в Королевстве сербов, хорватов и словенцев - Д. Сидоров. Основа программы всех зарубежных союзов - непримиримая борьба с большевиками, передача земли в полную частную собственность крестьянам. Между собой эти организации никак не были связаны. Они вели полемику друг с другом, доказывали правомочность своих организаций и их преемственность с Крестьянским союзом России.
В СССР инициатива организации Крестьянского союза, подконтрольного ВКП(б), с которой выступил Л.А. Осинский в 1921 году, не нашла поддержки у руководства партии (в отношении Крестьянского союза использовался термин «реакционная демократия»). Попытки создания подобных организаций на местах пресекались органами ВЧК - ГПУ - ОГПУ.