Краткий курс истории. Восстание на броненосце «Потёмкин» 27 июня 1905 года началось восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», ставшее одним из центральных эпизодов Первой русской революции. Люди и черви Поводом к восстанию на новом корабле, одном из самых мощных судов Черноморского флота, стало некачественное мясо, закупленное ревизором мичманом Макаровым в Одессе у своего знакомого. Даже в магазине на мясе уже были опарыши, после затянувшейся транспортировки на борт броненосца оно окончательно испортилось. На следующий день из мяса был приготовлен борщ, а остатки были развешены на верхней палубе для проветривания. Среди матросов быстро разошлись известия об испорченном мясе. Бунт на корабле После начала обеда ни командир корабля, ни дежурный офицер... На чтение: 1 минута

27 июня 1905 года началось восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», ставшее одним из центральных эпизодов Первой русской революции.

Люди и черви

Поводом к восстанию на новом корабле, одном из самых мощных судов Черноморского флота, стало некачественное мясо, закупленное ревизором мичманом Макаровым в Одессе у своего знакомого. Даже в магазине на мясе уже были опарыши, после затянувшейся транспортировки на борт броненосца оно окончательно испортилось. На следующий день из мяса был приготовлен борщ, а остатки были развешены на верхней палубе для проветривания. Среди матросов быстро разошлись известия об испорченном мясе.

Бунт на корабле

После начала обеда ни командир корабля, ни дежурный офицер вопреки флотской традиции не стали пробовать борщ. В свою очередь, матросы демонстративно отказались от предложенной еды. Старший офицер Ипполит Гиляровский (однофамилец того самого Гиляровского) намеревался наказать «зачинщиков» неповиновения, которыми были объявлены случайные матросы. В ответ на это вспыхнул вооружённый бунт во главе с унтер-офицером Григорием Вакуленчуком и матросом Афанасием Матюшенко. Началась перестрелка, был смертельно ранен Вакуленчук, после чего матросы стали убивать офицеров. Всего погибло 12 человек, включая командира броненосца капитана 1-го ранга Евгения Голикова.

Киносимвол революции

После бунта восставший броненосец сопротивлялся властям меньше двух недель. Сначала корабль направился в порт Одессы, чтобы поддержать антиправительственные выступления в городе. Перехватить мощное судно флотское начальство не смогло, но и сами матросы на десант не решились. 2 июля «Потёмкин» прибыл в румынский порт Констанца, где были оглашены «Обращение ко всему цивилизованному миру» и «Обращение к иностранным державам». Там же всё и закончилось. 8 июля броненосец в Констанце сдался румынским властям. Экипаж получил статус военных дезертиров, который не предусматривал принудительную депортацию в Россию. Мировую известность история бунта получила в 1925 году, когда Сергей Эйзенштейн снял «Броненосец „Потёмкин“» – один из самых известных фильмов в истории немого кино.