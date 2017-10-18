Краткий курс истории. Убийство «революционера-мученика» 18 октября 1905 года был убит видный деятель фракции большевиков, профессиональный революционер Николай Эрнестович Бауман. Его имя носит одна из московских станций метро, Московский государственный технический университет, а до 1991 года Басманный район и Елоховская площадь также назывались в честь Баумана. Большевик-интриган Николай Эрнестович родился в 1873 году в семье владельца столярной и обойной мастерской. В 1895 году окончил Казанский ветеринарный институт, в котором увлекся марксистской литературой. Сблизившись с Лениным и определившись как большевик, Бауман занялся партийной деятельностью. Центральной функцией Баумана была добыча средств на издание нелегальной большевистской газеты «Искра». Будучи видным мужчиной привлекательной наружности, неразборчивым в своих связях, он... На чтение: 1 минута

18 октября 1905 года был убит видный деятель фракции большевиков, профессиональный революционер Николай Эрнестович Бауман. Его имя носит одна из московских станций метро, Московский государственный технический университет, а до 1991 года Басманный район и Елоховская площадь также назывались в честь Баумана.

Большевик-интриган

Николай Эрнестович родился в 1873 году в семье владельца столярной и обойной мастерской. В 1895 году окончил Казанский ветеринарный институт, в котором увлекся марксистской литературой. Сблизившись с Лениным и определившись как большевик, Бауман занялся партийной деятельностью. Центральной функцией Баумана была добыча средств на издание нелегальной большевистской газеты «Искра». Будучи видным мужчиной привлекательной наружности, неразборчивым в своих связях, он весьма просто нашел общий язык с довольно легкомысленной красавицей, актрисой МХАТа, членом РСДРП Марией Андреевой. В нее был безумно влюблен меценат Морозов, входивший в тройку самых богатых людей России. Устроив интрижку, Бауман уговорил Андрееву использовать чувства Морозова для выкачивания из него денег для большевиков.

Н.Э. Бауман

Убийство

18 октября 1905 года Николай Эрнестович собирался с товарищами из Московского комитета РСДРП повести группу протестующих к зданию Таганской тюрьмы под лозунгом «Разрушим русскую Бастилию!». Выхватив у одного из демонстрантов знамя, Бауман вскочил в двухместный экипаж и принялся скандировать антимонархические лозунги. Это привлекло внимание работника фабрики Щапова, бывшего кирасира-конногвардейца лейб-гвардии Конного полка Петербурга Николая Михалина. На беду Николая Эрнестовича последний являлся обладателем жетона «За отличную рубку!» (отличительный знак мастера по владению холодным оружием), полученного еще в гвардии. Баумана не спас даже пистолет, который он попытался применить против напавшего на него бывшего военнослужащего части личной охраны царя, вооруженного обрезком металлической трубы.

Похороны, восстание, пропаганда

Версий об убийстве Баумана тогда ходило несколько. Михалина называли то агентом царской охранки, то черносотенцем, даже убийцей, нанятым Лениным. Большевики активно использовали первые две версии в своей агитации, для того чтобы поднять восстание. Это принесло успех. Похороны не особенно примечательного молодого большевика переросли в масштабную политическую демонстрацию, которая стала предвестницей декабрьского восстания 1905 года, а большевистская пропаганда мгновенно сделала из Баумана революционера-мученика, геройски павшего за народное счастье.