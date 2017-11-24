Краткий курс истории. Севастопольское восстание Шмидта 24 ноября (по н. ст.) 1905 года началось Севастопольское восстание моряков, во главе которого стоял «лейтенант» Петр Петрович Шмидт (1867–1906). Судьбоносный расстрел Начало известных революционных событий 1905–1907 годов было связано в том числе с мощным стачечным движением, распространившимся по всей России. Весьма сложная ситуация сложилась в Крыму. Уже в октябре там активно бастовали железнодорожники, работники некоторых фабрик, сотрудники почтово-телеграфной службы, типографий и другие. Все могло бы утихнуть после получения текста Манифеста 17 октября, однако ликование народа было столь велико, что в Севастополе вскоре собрался митинг, переросший в политическую демонстрацию. Зазвучали требования освободить политических заключенных. Но подошедших к тюрьме демонстрантов расстреляли... На чтение: 1 минута

24 ноября (по н. ст.) 1905 года началось Севастопольское восстание моряков, во главе которого стоял «лейтенант» Петр Петрович Шмидт (1867–1906).

Судьбоносный расстрел

Начало известных революционных событий 1905–1907 годов было связано в том числе с мощным стачечным движением, распространившимся по всей России. Весьма сложная ситуация сложилась в Крыму. Уже в октябре там активно бастовали железнодорожники, работники некоторых фабрик, сотрудники почтово-телеграфной службы, типографий и другие. Все могло бы утихнуть после получения текста Манифеста 17 октября , однако ликование народа было столь велико, что в Севастополе вскоре собрался митинг, переросший в политическую демонстрацию. Зазвучали требования освободить политических заключенных. Но подошедших к тюрьме демонстрантов расстреляли (неизвестно почему), погибло восемь человек, несколько десятков были ранены. Капитан 2-го ранга Шмидт («лейтенантом» его сделали при создании образа героического революционера) потребовал наказать виновников расстрела.

Неразбериха и клятва

В Севастополе объявили военное положение почти с самого начала беспорядков. Но власти действовали невнятно. Командир Черноморского флота Чухнин находился в море, с ним же был морской министр Бирилёв. Градоначальник Спицкий просто самоустранился, комендант крепости Неплюев бездействовал. В сложившихся обстоятельствах единственными высокопоставленными представителями власти на несколько дней стали городская дума и городской глава Максимов. 2 ноября на заседании городской думы присутствовали делегаты от народа, в числе которых был Петр Шмидт. На другой день состоялись похороны погибших демонстрантов, где «лейтенант» выступил со знаменитой «клятвой Шмидта», носившей революционный характер, за что был заключен под стражу на броненосце «Три святителя». Тем временем ситуация, в частности на флоте, продолжала обостряться.

Восстание

16 ноября Шмидт оказался на свободе, сбежав из госпиталя, в который попал накануне по причине плохого состояния здоровья. Восстание на флоте началось 24 ноября, особенно отличилась команда крейсера «Очаков», сумевшая захватить судно. 26 ноября делегаты от разных родов войск, в том числе нескольких кораблей флота, попросили Шмидта возглавить городское восстание. Это стало некоторой неожиданностью для «лейтенанта», но на следующий день он согласился, объявив с «Очакова» команду к началу восстания. Однако захватить военный корабль повезло только Шмидту, из-за чего бой против правительственного флота «Очаков» вел в одиночку. Шансов на победу при таком раскладе сил не было. После подавления восстания моряков арестовали, а Шмидта приговорили к смертной казни. Лишь после Февральской революции 1917 года его останки были перезахоронены с воинскими почестями, а Октябрь сделал из Шмидта одного из самых почитаемых героев-революционеров.