Краткий курс истории. Путиловский мятеж 3 января 1905 года в Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья и, как следствие, к началу Первой русской революции 1905–1907 годов. Два крупнейших конкурента Неудачи, постигшие Россию в Русско-японской войне в 1904 году, привели к тому, что в империи среди интеллигенции началось серьезное политическое брожение. Скоро оно достигло рабочих масс. В то время в стране действовали рабочие организации, в числе которых – две крупнейшие и конкурировавшие друг с другом: «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» и «Общество взаимопомощи». Последнее было прогосударственным и потому позволяло контролировать настроения рабочих. Повод к забастовке В декабре 1904 года с... На чтение: 1 минута

3 января 1905 года в Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья и, как следствие, к началу Первой русской революции 1905–1907 годов.

Два крупнейших конкурента

Неудачи, постигшие Россию в Русско-японской войне в 1904 году, привели к тому, что в империи среди интеллигенции началось серьезное политическое брожение. Скоро оно достигло рабочих масс. В то время в стране действовали рабочие организации, в числе которых – две крупнейшие и конкурировавшие друг с другом: «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» и «Общество взаимопомощи». Последнее было прогосударственным и потому позволяло контролировать настроения рабочих.

Повод к забастовке

В декабре 1904 года с Путиловского завода были уволены четверо рабочих, членов «Собрания». Организация во главе с Георгием Гапоном решила вступиться за своих сторонников, в том числе потому, что виновником увольнения стал мастер цеха, бывший членом «Общества». Сначала представители администрации завода отказали в правомочности делегациям от «Собрания», а впоследствии и вовсе нашли жалобы несостоятельными. Заседание «Собрания», состоявшееся 2 января, вынесло вердикт: на следующий день начать забастовку.

Георгий Гапон

Поражение

Утром 3 января почти все рабочие Путиловского завода, коих было 12 тысяч, оставили свои рабочие места. Четверть из них отправилась требовать от дирекции уступок, но начальство оставалось непреклонным и пообещало через три дня начать увольнения бастующих. Эти слова стали роковыми. «Собрание» расширило список требований до 12 пунктов, включив требование ограничения рабочего дня до восьми часов, повышение зарплат и другие социальные и политические требования. Естественно, что и теперь администрация на уступки не пошла, а правительство поддержку не оказало. Забастовка была проиграна. Боясь потерять влияние «Собрания» на рабочих, 5 января Гапон предложил идти с петицией лично к Николаю II. 7 января началась всеобщая стачка рабочих Петербурга.