Краткий курс истории. Манифест, отсрочивший революцию 30 октября (по н. ст.) 1905 года император Николай II ввел Манифест 17 октября... На чтение: 1 минута

30 октября (по н. ст.) 1905 года в ходе революционных событий 1905–1907 годов в России император Николай II ввел так называемый Манифест 17 октября.

И грянул гром

Пик громовых раскатов событий Первой русской революции пришелся на октябрь 1905 года. По стране бастовало около 2 миллионов человек. Причины крылись в серьезных экономических проблемах, вызванных отменой крепостного права в 1861 году и неумением консервативного монархического строя адекватно реагировать на возникшие сложности. Поражение в «маленькой победоносной» Русско-японской войне 1904–1905 годов, а также события Кровавого воскресенья стали последней каплей. Революцию было уже не остановить.

Реакция властей

Первоначально власть попыталась усмирить народ различными указами и законодательными актами, а также силовыми методами. Разумеется, ситуация, когда правительство то обещало подданным некоторую свободу и гражданские права, то отменяло свои решения, лишь способствовала накалу обстановки. Когда народные выступления достигли своего пика, император был вынужден отдать приказ о немедленной разработке текста манифеста, который бы объявлял о переходе государственного строя с абсолютной на конституционную монархию.

Промежуточное решение

Манифест 17 октября провозгласил некоторые демократические нововведения, такие как свобода слова, собраний, создания общественных институтов и другие. Кроме того, расширялось действие избирательного права и создавалась первая российская Государственная дума. Манифест носил характер промежуточного решения. Он сумел погасить пожар революции, но нежелание царя расстаться с властью и его единоличное право роспуска Думы создали противоречивый эффект, не удовлетворивший полностью чаяний населения страны.

Обложка: И.Е. Репин «17 октября 1905 года», 1907 год. Коллекция Государственного Русского музея

Источник: https://rusmuseumvrm.ru