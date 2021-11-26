КОКОШКИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
КОКОШКИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский политический деятель.
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1893 год). В 1897-1899 годах в научной командировке в Германии и Франции. Преподавал в Московском университете (в 1911 году вместе с многими другими преподавателями покинул университет в знак протеста против политики Л.А. Кассо), Катковском лицее, Коммерческом институте, Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского, на Высших женских юридических курсах в Москве. Разрабатывал проблемы государства и права. Считал, что государство является результатом накопления «запаса культуры» и выступает не только как аппарат управления, но и как средство гармонизации общественных отношений. В уменьшении принудительной роли государства по отношению к личности за счёт усиления его воспитательной и образовательной функций Кокошкин видел суть социального прогресса. В России, считал Кокошкин, переход от абсолютизма к конституционной монархии должен быть постепенным.
Гласный Звенигородского уездного (с 1897 года) и Московского губернского (с 1900 года) земских собраний, член Московской губернской земской управы (с 1903 года), руководил её экономическим отделом. Активный участник кружка деятелей земского движения «Беседа», Союза земцев-конституционалистов, Союза освобождения. Участвовал в подготовке проекта «Основного государственного закона Российской империи» (опубликован в марте 1905 года в Париже) и конституционной программы, принятой земским съездом в ноябре 1904 шлжа и сыгравшей важную роль в развитии либерально-оппозиционного движения накануне и в период Революции 1905-1907 годов. Член Организации бюро земских съездов (1905 год). Сторонник сохранения унитарного устройства России. Полагал, что введение национальных автономий возможно в отдалённой перспективе. Исключение, по мнению Кокошкина, должно было быть сделано для Польши, где он считал возможным учредить сейм с ограниченной компетенцией. Для других национальностей Кокошкин считал актуальным требование культурной автономии («Об основаниях желательной организации народного представительства в России», 1906 год; «Областная автономия и единство России», 1906 год; «О правах национальностей и децентрализации», 1906 год).
Кокошкин - один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии (КДП; его идеи легли в основу национального раздела программы партии), бессменный член её ЦК, докладчик от ЦК по наиболее важным вопросам на партийных форумах, фактический редактор органа КДП - московской газеты «Новь» (декабрь 1906 - апрель 1907 годов). Осенью 1905 года Кокошкин играл ключевую роль в переговорах кадетов с С.Ю. Витте о составе нового правительства. Кокошкин выдвинул условия, на которых либеральная оппозиция поддержала бы правительство: реализовать в полном объёме положения Манифеста 17 октября 1905 года, созвать Учредительное собрание, объявить амнистию политическим заключённым. На 2-м съезде КДП (январь 1906 года) Кокошкин обосновал необходимость участия кадетов в выборах в Государственную думу, по его инициативе КДП отказалась от требования установления республики в своей программе, заменив его требованием создания конституционной монархии. Депутат 1-й Государственной думы (1906 год), товарищ её секретаря. После досрочного роспуска Думы Кокошкин предложил организовать протест против этого акта, используя тактику «пассивного сопротивления». Активно участвовал в разработке Выборгского воззвания. После этого дворянское общество Московской губернии исключило Кокошкина из своего состава (1907 год); судом Кокошкин был лишён права занимать выборные должности, отбыл трёхмесячное тюремное заключение (1908 год). С 1907 года постоянный сотрудник газеты «Русские ведомости». После создания «Прогрессивного блока» (1915 год) Кокошкин выступил против лозунга формирования правительства, ответственного перед Думой («Об ответственном министерстве», 1915 год).
После Февральской революции 1917 года председатель образованных при Временном правительстве Юридического совещания (для разработки основ нового государственного устройства России) и Особого совещания для подготовки проекта положения о выборах в Учредительного собрание. При участии Кокошкина были разработаны вопросы избирательной системы по выборам в Учредительное собрание (Кокошкин впоследствии избран его депутатом), о сроках его созыва, числе депутатов, структуре и компетенции Собрания. Кокошкин считал наиболее справедливой пропорциональную избирательную систему. Государственный контролёр во 2-м составе коалиционном Временном правительства [24 июля (6 августа) - 26 августа (8 сентября) 1917 года]. Поддержал Корнилова выступление 1917 года. В день предполагавшегося открытия Учредительного собрания [28 ноября (11 декабря)] Кокошкин вместе с частью других членов ЦК КДП был арестован, заключён в Петропавловскую крепость. В связи с болезнью вместе с А.И. Шингарёвым в начале января 1918 года переведён в больницу, где оба они были убиты группой матросов и красноармейцев.
Сочинения:
К вопросу о юридической природе государства и органов государственной власти. М., 1896;
Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912;
Работа земских съездов и «Русские ведомости» // Русские ведомости. 1863–1913. М., 1913;
Автономия и федерация. П., 1917; Республика. П., 1917; Учредительное собрание. П., 1917.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.