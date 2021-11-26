КОКОШКИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

КОКОШКИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель.

Дво­ря­нин . Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1893 год). В 1897-1899 годах в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Гер­ма­нии и Фран­ции. Пре­по­да­вал в Московском университете (в 1911 году вме­сте с многими другими пре­по­да­ва­те­ля­ми по­ки­нул университет в знак про­тес­та про­тив по­лити­ки Л.А. Кас­со), Кат­ков­ском ли­цее, Ком­мерческом институте, Московском го­род­ском народном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го, на Выс­ших жен­ских юри­дических кур­сах в Мо­ск­ве. Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы го­су­дар­ст­ва и пра­ва. Счи­тал, что го­су­дар­ст­во яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том на­ко­п­ле­ния «за­па­са куль­ту­ры» и вы­сту­па­ет не толь­ко как ап­па­рат управ­ле­ния, но и как сред­ст­во гар­мо­ни­за­ции об­щественных от­но­ше­ний. В умень­ше­нии при­ну­дительной ро­ли го­су­дар­ст­ва по от­но­ше­нию к лич­но­сти за счёт уси­ле­ния его вос­пи­та­тель­ной и об­ра­зо­ва­тель­ной функ­ций Кокошкин ви­дел суть со­ци­аль­но­го про­грес­са. В Рос­сии, счи­тал Кокошкин, пе­ре­ход от аб­со­лю­тиз­ма к кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии дол­жен быть по­сте­пен­ным.

Глас­ный Зве­ни­го­род­ско­го уезд­но­го (с 1897 года) и Московского гу­берн­ско­го (с 1900 года) зем­ских со­б­ра­ний, член Московской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (с 1903 года), ру­ко­водил её эко­но­мическим от­де­лом. Актив­ный уча­ст­ник круж­ка дея­те­лей зем­ско­го дви­же­ния «Бе­се­да», Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов, Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке про­ек­та «Ос­нов­но­го го­су­дар­ст­вен­но­го за­ко­на Рос­сий­ской им­пе­рии» (опубликован в мар­те 1905 года в Па­ри­же) и кон­сти­туционной про­грам­мы, при­ня­той зем­ским съез­дом в но­ябре 1904 шлжа и сыг­рав­шей важ­ную роль в раз­ви­тии ли­бе­раль­но-оп­по­зиционного дви­же­ния на­ка­ну­не и в пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Член Ор­га­ни­зации бю­ро зем­ских съез­дов (1905 год). Сто­рон­ник со­хра­не­ния уни­тар­но­го уст­рой­ст­ва Рос­сии. По­ла­гал, что вве­де­ние национальных ав­то­но­мий воз­мож­но в от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве. Ис­клю­че­ние, по мне­нию Кокошкина, долж­но бы­ло быть сде­ла­но для Поль­ши, где он счи­тал воз­мож­ным уч­ре­дить сейм с ог­ра­ни­чен­ной ком­пе­тен­ци­ей. Для других на­цио­наль­но­стей Кокошкин счи­тал ак­ту­аль­ным тре­бо­ва­ние куль­тур­ной ав­то­но­мии («Об ос­но­ва­ни­ях же­ла­тель­ной ор­га­ни­за­ции на­род­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва в Рос­сии», 1906 год; «Об­ла­ст­ная ав­то­но­мия и един­ст­во Рос­сии», 1906 год; «О пра­вах на­цио­наль­но­стей и де­цен­тра­ли­за­ции», 1906 год).

Кокошкин - один из ос­но­ва­те­лей и ли­де­ров Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП; его идеи лег­ли в ос­но­ву национального раз­де­ла про­грам­мы пар­тии), бес­смен­ный член её ЦК, док­лад­чик от ЦК по наи­бо­лее важ­ным во­про­сам на пар­тий­ных фо­ру­мах, фак­тический ре­дак­тор ор­га­на КДП - московской газеты «Новь» (декабрь 1906 - апрель 1907 годов). Осенью 1905 года Кокошкин иг­рал клю­че­вую роль в пе­ре­го­во­рах ка­детов с С.Ю. Вит­те о со­ста­ве но­во­го пра­ви­тель­ст­ва. Кокошкин вы­дви­нул ус­ло­вия, на ко­то­рых ли­бе­раль­ная оп­по­зи­ция под­дер­жа­ла бы пра­ви­тель­ст­во: реа­ли­зо­вать в пол­ном объ­ё­ме по­ло­же­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года, со­звать Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, объ­я­вить ам­ни­стию по­ли­тическим за­клю­чён­ным. На 2-м съез­де КДП (январь 1906 года) Кокошкин обос­но­вал не­об­хо­ди­мость уча­стия ка­де­тов в вы­бо­рах в Государственную ду­му, по его ини­циа­ти­ве КДП от­ка­за­лась от тре­бо­ва­ния ус­та­нов­ле­ния рес­пуб­ли­ки в сво­ей про­грам­ме, за­ме­нив его тре­бо­ва­ни­ем соз­да­ния кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии. Депутат 1-й Государственной ду­мы (1906 год), то­ва­рищ её сек­ре­та­ря. По­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы Кокошкин пред­ло­жил ор­га­ни­зо­вать про­тест про­тив это­го ак­та, ис­поль­зуя так­ти­ку «пас­сив­но­го со­про­тив­ле­ния». Ак­тив­но уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Вы­борг­ско­го воз­зва­ния. По­сле это­го дво­рян­ское об­ще­ст­во Московской губернии ис­клю­чи­ло Кокошкина из сво­его со­ста­ва (1907 год); су­дом Кокошкин был лишён пра­ва за­ни­мать вы­бор­ные долж­но­сти, от­был трёх­ме­сяч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние (1908 год). С 1907 года по­сто­ян­ный со­труд­ник газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти». По­сле соз­да­ния «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (1915 год) Кокошкин вы­сту­пил про­тив ло­зун­га фор­ми­ро­ва­ния пра­ви­тель­ст­ва, от­вет­ст­вен­но­го пе­ред Ду­мой («Об от­вет­ст­вен­ном ми­ни­стер­ст­ве», 1915 год).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года председатель об­ра­зо­ван­ных при Временном пра­ви­тель­ст­ве Юри­дического со­ве­ща­ния (для раз­ра­бот­ки ос­нов но­во­го государственного уст­рой­ст­ва Рос­сии) и Осо­бо­го со­ве­ща­ния для под­го­тов­ки про­ек­та по­ло­же­ния о вы­бо­рах в Уч­ре­дительного со­б­ра­ние. При уча­стии Кокошкина бы­ли раз­ра­бо­та­ны во­про­сы из­би­рательной сис­те­мы по вы­бо­рам в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние (Кокошкин впо­след­ст­вии из­бран его де­пу­та­том), о сро­ках его со­зы­ва, чис­ле де­пу­та­тов, струк­ту­ре и ком­пе­тен­ции Со­б­ра­ния. Кокошкин счи­тал наи­бо­лее спра­вед­ли­вой про­пор­цио­наль­ную из­би­рательную сис­те­му. Государственный кон­тро­лёр во 2-м со­ста­ве коа­лиционном Временном пра­ви­тель­ст­ва [24 июля (6 августа) - 26 августа (8 сентября) 1917 года]. Под­дер­жал Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ние 1917 года. В день пред­по­ла­гав­ше­го­ся от­кры­тия Уч­ре­дительного со­б­ра­ния [28 но­ября (11 декабря)] Кокошкин вме­сте с ча­стью других чле­нов ЦК КДП был аре­сто­ван, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. В свя­зи с бо­лез­нью вме­сте с А.И. Шин­га­рёвым в на­ча­ле января 1918 года пе­ре­ве­дён в боль­ни­цу, где оба они бы­ли уби­ты груп­пой мат­ро­сов и крас­но­ар­мей­цев.

Сочинения:

К во­про­су о юри­ди­че­ской при­ро­де го­су­дар­ст­ва и ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. М., 1896;

Лек­ции по об­ще­му го­су­дар­ст­вен­но­му пра­ву. 2-е изд. М., 1912;

Ра­бо­та зем­ских съез­дов и «Рус­ские ве­до­мо­сти» // Рус­ские ве­до­мо­сти. 1863–1913. М., 1913;

Ав­то­но­мия и фе­де­ра­ция. П., 1917; Рес­пуб­ли­ка. П., 1917; Уч­ре­ди­тель­ное со­б­ра­ние. П., 1917.

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