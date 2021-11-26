КАМО (Тер-Петросян) Симон Аршакович

Революционер, большевистский боевик.

С юности в революционном движении. В 1901 г. был вовлечен И. Сталиным в РСДРП, большевик. Во время Первой российской революции участвовал в вооруженной борьбе в Грузии, в декабре 1905 г. был арестован и бежал, участвовал в организации побегов революционеров. Для партийной кассы экспроприировал денежные суммы, участвуя в вооруженных ограблениях, в том числе филиала государственного банка в Тифлисе 13 июня 1907 г. Уехал в Германию, где был арестован и выдан в Россию. Имитировал сумасшествие, в 1911 г. бежал из психиатрической больницы. В 1912 г. арестован за попытку ограбления, приговорен к смертной казни, замененной каторгой. Освобожден после Февральской революции 1917 г. Вел партийную работу в Баку, Тбилиси. В 1919 г. организовал партизанский отряд, действовавший под Орлом и Курском против войск А. Деникина , перевез оружие и деньги для партийного подполья и партизан на Кавказе, готовил восстание в Баку в 1920 г. С 1921 г. – работал в системе Внешторга РСФСР, затем в Наркомфине Грузинской ССР. Погиб в результате столкновения его велосипеда с автомобилем.

Автор статьи: Шубин А.В.