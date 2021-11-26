ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАЧКИ
Иваново-Вознесенские стачки — массовые забастовки рабочих-текстильщиков Иваново-Вознесенска 12 мая — 23 июля 1905, во время Революции 1905—1907.
Были вызваны тяжелыми условиями труда, низкой заработной платой, развитой системой штрафов. Среди лидеров стачки были члены РСДРП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) М.В. Фрунзе, Ф.А. Афанасьев, С.И. Балашов. Стачка распространилась на весь текстильный район города и переросла в политическую. Основными требованиями были: введение 8-часового рабочего дня, повышение зарплат, отмена штрафов, ликвидация фабричной полиции, свободы слова, союзов, печати, стачек, созыв Учредительного собрания и др. 15 мая 1905 рабочие создали для представительства своих интересов Собрание уполномоченных депутатов, которое стало первым в России Советом рабочих депутатов (151 депутат). Собрание (Совет) вело переговоры с представителями властей, оказывало помощь бастующим и их семьям, поддерживало порядок в городе во время забастовки. Была создана боевая дружина рабочих. 3 июня 1905 у реки Талка митинг рабочих был расстрелян войсками. Однако забастовка продолжалась и была прекращена позднее по причине голода.
Лит.:Всеобщая стачка Иваново-Вознесенских рабочих летом 1905 года. Иваново, 1940; Ленин В. И. Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих в 1905 г. Сборник документов и материалов // Кровавые дни в Москве. Т. 9. Иваново, 1955; Экземплярский П. М. История города Иванова. Ч. 1. Иваново, 1958; Новиков А. В. Иваново-Вознесенская общегородская стачка 1905 года: новые ракурсы изучения // Исторический журнал. 2013. № 6 (18).