Государство в государстве: Марковская республика 31 октября 1905 года в селе Марково Марковской волости Волоколамского уезда появилось настоящее крестьянское государство Дитя революции Всего в 150 километрах от Москвы находилась Марковская волость, в состав которой входили несколько больших поселений с общим населением более 6 тысяч человек. Природные условия для земледелия были здесь не самые лучшие. Хлеба не хватало, крестьяне его покупали у помещиков, а чтобы выживать, местное население постоянно выезжало в Москву и Санкт-Петербург на сезонные заработки. Реформы 1861 года заметных изменений в жизнь местного населения не внесли. Крестьянство получило незначительные наделы, которые перемежались с землями помещиков, что вынуждало арендовать их по высоким ценам. К началу... На чтение: 2 минуты

31 октября 1905 года в селе Марково Марковской волости Волоколамского уезда появилось настоящее крестьянское государство

Дитя революции

Всего в 150 километрах от Москвы находилась Марковская волость, в состав которой входили несколько больших поселений с общим населением более 6 тысяч человек. Природные условия для земледелия были здесь не самые лучшие. Хлеба не хватало, крестьяне его покупали у помещиков, а чтобы выживать, местное население постоянно выезжало в Москву и Санкт-Петербург на сезонные заработки.

Реформы 1861 года заметных изменений в жизнь местного населения не внесли. Крестьянство получило незначительные наделы, которые перемежались с землями помещиков, что вынуждало арендовать их по высоким ценам.

К началу XX века благодаря усилиям местных агрономов и учителей удалось добиться некоторых позитивных результатов, и волость с центром в Марково даже стала считаться довольно развитой. Действительно, уровень грамотности там превышал средний по стране, а в сельском хозяйстве активно внедрялись новые технологии. За Марковской волостью закрепилось название «сознательной», которая следит за новостями из большого мира, но и не всегда покорна властям.

Обложка «Приговора» крестьян села Марково. Издательство «Колокол». 1905 год

Источник: rg.ru

Толчком для создания «крестьянской республики» стали события Первой русской революции 1905-1907 годов . В тот период в различных частях Европейской России появилось сразу несколько таких «государственных образований». Старые учебники истории подробно рассказывали о забастовках, о столкновениях с полицией, вооружённом восстании на Пресне, о волнениях на селе, но о таких революционных проявлениях мы практически ничего не знали. К сожалению, этим вопросом никто долгое время не занимался и не сравнивал «крестьянские республики» друг с другом. Больше всего источников о подобных событиях сохранилось именно о Марковской республике.

Мы наш, мы новый мир построим…

Летом 1905 года марковское население с интересом и волнением следило за разгорающимися революционными событиями. Грамотные крестьяне и местная интеллигенция обсуждали появляющиеся листовки и газеты. Толчком для торжества демократии стал царский манифест от 17 октября 1905 года . Наиболее уважаемым человеком в волости был местный агроном Зубрилин, которого и попросили жители выступить на местном сходе. Ему предстояло объяснить, что это такое, дарованные императором свободы, и как они скажутся на положении крестьянства.

Так вот, в тот замечательный день 31 октября 1905 года на сход собрались не только местные крестьяне, но и представители других деревень и волостей. Сход превратился в массовый митинг, после которого состоялось голосование за резолюцию, которую подготовил Зубрилин по просьбе крестьян.

Ссылаясь на манифест, крестьяне потребовали демократических свобод и для себя, выделения дополнительных земель для бедняков, всеобщего образования и даже амнистии политзаключённым.

Руководство Марковской республики. 1905 год

Источник: rg.ru

Характерно, что подобные документы в то время принимались по всей России, но марковцы решили немедленно перестать подчиняться властям, не платить налоги и не давать в армию рекрутов, пока не будут выполнены их требования.

Принятая резолюция стала основополагающим документом. Ее подписали главы всех крестьянских хозяйств и скрепили печатью общины. Крестьянин Буршин был избран не кем-нибудь, а президентом Марковской республики. Позже волостной сход принял подобную резолюцию для всей волости, добавив к ней требование «положить конец самодержавию» и созвать Учредительное собрание. В заключение волость коллективно вошла во Всероссийский Крестьянский союз.

«Государство» в государстве

После съезда началось демократическое строительство в отдельно взятой волости. Земли окрестных помещиков были конфискованы и поделены между крестьянами, с выделением мест для общественных нужд. Была организована вырубка леса для ремонта общественных амбаров и мостов. В республике был открыт фельдшерский пункт. Интересные свидетельства оставил о Марковской республике побывавший там профессор истории Чикагского университета Джордж Браксель. Именно американцу местные крестьяне с охотой рассказывали о своей республике и о событиях, происходивших здесь. В свою очередь, профессор дал им очень высокую оценку, назвав «настоящими джентльменами земли, которыми гордилось бы всякое культурное государство».

Президент Марковской республики Петр Буршин

Источник: pinterest.com

Новое государство джентльменов от сохи прекратило своё существование 18 июня 1906 года. На территорию республики вошли казаки. Было арестовано около 300 человек, в том числе Зубрилин. Но это не остановило марковское население, которое продолжало оказывать пассивное сопротивление. Распоряжения властей игнорировались, назначенных чиновников старались не замечать, а вот на вновь обретённых помещиками землях частенько происходили пожары. Так и дожили марковцы до крушения самодержавия в 1917 году.

Обложка: Здание волостного правления в Маркове в 1920-х годах. Источник: rg.ru

Смотрите также:

Как думали о Родине: русские идеологии начала ХХ века

Могла ли Россия обойтись без революции?

«Кровавое воскресенье» 1905 года: как власть сделала революцию неизбежной

Поп Гапон и Первая русская революция

Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»