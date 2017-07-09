Краткий курс истории. Фиаско русского парламентаризма Первый в России представительный орган власти был создан в 1906 году и проработал всего 72 дня, проведя одну сессию, после чего был распущен императором 9 июля. «Почему?» – спросите вы. Давайте разбираться. Под давлением народа В 1905 году Российскую империю захлестнула Первая революция. Причины – социальный кризис и поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Уже скоро стало ясно, что обстоятельства разворачиваются не в пользу монархии. Николай II был вынужден подписать Манифест 17 октября, в котором среди прочих давалось обещание учредить законодательную Государственную думу. Решили схитрить Обещание, разумеется, пришлось выполнять. Но Власть не хотела делиться властью с народом. Избирательный закон был... На чтение: 1 минута

Первый в России представительный орган власти был создан в 1906 году и проработал всего 72 дня, проведя одну сессию, после чего был распущен императором 9 июля. «Почему?» – спросите вы. Давайте разбираться.

Под давлением народа

В 1905 году Российскую империю захлестнула Первая революция. Причины – социальный кризис и поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Уже скоро стало ясно, что обстоятельства разворачиваются не в пользу монархии. Николай II был вынужден подписать Манифест 17 октября , в котором среди прочих давалось обещание учредить законодательную Государственную думу.

Решили схитрить

Обещание, разумеется, пришлось выполнять . Но Власть не хотела делиться властью с народом. Избирательный закон был составлен так, чтобы в Думу вошло побольше помещиков и поменьше рабочих, да и вообще чтобы она была максимально лояльной и управляемой.

Начало и конец

27 апреля I Государственная дума в составе 499 депутатов начала работу. Сторонники демократических перемен, которых, к слову, оказалось большинство в Думе, тут же поставили вопрос об отмене смертной казни, об амнистии всех политических заключенных, наделении крестьян землей за государственный счет и установлении ответственности Совета министров перед Думой. Угадайте, как отреагировал император? Правильно. 9 июля последовал указ о роспуске Государственной думы и были объявлены новые выборы.