Деятельность Первой и Второй Государственной думы Государственная дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла быть распущена императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва. Избирательных прав были лишены женщины, военные, городская беднота. Выборы проводились по куриальной системе, для чего были созданы четыре курии: землевладельческая, городская, рабочая и крестьянская. На чтение: 5 минут

СОЗЫВ ПЕРВОЙ ДУМЫ

Учреждение Первой Государственной Думы было прямым следствием Революции 1905–1907. Николай II под давлением либерального крыла правительства преимущественно в лице премьер-министра С.Ю.Витте решил не накалять обстановку в России, дав подданным понять в августе 1905 о намерении учесть общественную потребность в наличии представительного органа власти. Об этом прямо сказано в манифесте 6 августа: «Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов». Манифест 17 октября 1905 существенно расширил полномочия Думы, третий пункт Манифеста превращал Думу из законосовещательного органа в законодательный, она становилась нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в верхнюю палату – Государственный Совет. Одновременно с манифестом 17 октября 1905, содержавшим обещания привлечь к участию в законодательной Государственной думе «по мере возможности» те слои населения, которые были лишены избирательных прав, 19 октября 1905 был утвержден указ О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений . В соответствии с ним Совет министров превращался в постоянное высшее правительственное учреждение, призванное обеспечивать «направление и объединение действий главных начальников ведомств по предметам законодательства и высшего государственного управления». Устанавливалось, что законопроекты не могут быть внесены в Государственную думу без предварительного обсуждения в Совете министров, кроме того, «никакая имеющая общее значение мера управления не может быть принята главными начальниками ведомств помимо Совета министров». Относительную самостоятельность получили военный и морской министры, министры двора и иностранных дел. Сохранялись «всеподданнейшие» доклады министров царю. Совет министров собирался 2–3 раза в неделю; председатель Совета министров назначался царем и был ответствен только перед ним. Первым председателем реформированного Совета министров стал С. Ю.Витте (до 22 апреля 1906). С апреля по июль 1906 Совет министров возглавлял И.Л.Горемыкин, который не пользовался ни авторитетом, ни доверием среди министров. Затем его на этой должности сменил министр внутренних дел П.А.Столыпин (до сентября 1911).

I Государственная дума действовала в период с 27 апреля по 9 июля 1906. Ее открытие состоялось в Петербурге 27 апреля 1906 в самом крупном в столице Тронном зале Зимнего дворца. После обследования многих зданий Государственную Думу было решено разместить в построенном Екатериной Великой для своего фаворита светлейшего князя Григория Потемкина Таврическом дворце.

Порядок выборов в первую Думу определялся в законе о выборах, изданном в декабре 1905. Согласно ему учреждались четыре избирательные курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. По рабочей курии к выборам допускались лишь те рабочие, которые были заняты на предприятиях с числом работающих не менее 50. В результате сразу же избирательного права лишались 2 миллиона мужчин-рабочих. В выборах не принимали участия женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд национальных меньшинств. Выборы были многоступенчатыми выборщиков, – депутатов избирали выборщики от избирателей – двухстепенными, а для рабочих и крестьян трех- и четырехстепенными. Один выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 тысячи избирателей, в городской – на 4 тысячи, в крестьянской – на 30, в рабочей – на 90 тысяч. Общее число избранных депутатов Думы в разное время колебалось от 480 до 525 человек. 23 апреля 1906 Николай II утвердил Свод основных государственных законов , который Дума могла изменить только по инициативе самого царя. Согласно Своду все принимаемые Думой законы подлежали утверждению царем, вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась царю. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы, он объявлял войну, заключал мир, мог вводить в любой местности военное или чрезвычайное положение. Более того, в Свод основных государственных законов был внесен специальный параграф 87, который разрешал царю в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени.

Выборы в I Государственную Думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906. Большинство левых партий бойкотировали выборы – РСДРП (большевики), национальные социал-демократические партии, Партия социалистов-революционеров (эсеры), Всероссийский крестьянский союз. Меньшевики заняли противоречивую позицию, заявив о готовности участвовать лишь на начальных стадиях выборов. Только правое крыло меньшевиков во главе с Г.В.Плехановым стояло за участие в выборах депутатов и в работе Думы. Социал-демократическая фракция образовалась в Государственной Думе только 14 июня, после приезда 17 депутатов с Кавказа. В противовес революционной социал-демократической фракции, все, кто занимал правые места в парламенте (их называли «правыми»), объединились в особую парламентскую партию – Партию Мирного Обновления. Вместе с «группой прогрессистов» их было 37 человек. Продуманно и умело провели свою предвыборную кампанию конституционные демократы КДП («кадеты»), сумевшие обязательствами навести порядок в работе правительства, провести радикальную крестьянскую и рабочую реформы, ввести законодательным путем весь комплекс гражданских прав и политических свобод привлечь на свою сторону большинство демократических избирателей. Тактика кадетов принесла им победу на выборах: они получили 161 место в Думе или 1/3 от общего числа депутатов. В отдельные моменты численность фракции кадетов доходила до 179 депутатов.

Энциклопедия «Кругосвет»

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/GOSUDARSTVENNAYA_DUMA_ROSSISKO_IMPERII.html

ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

Роспуск Государственной Думы, о котором было объявлено утром 9 июля 1906 г., стал для депутатов сюрпризом: депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы I Думы, так как она, призванная "вносить спокойствие" в общество, лишь "разжигает смуту".

Около 200 депутатов, основную массу которых составляли трудовики и кадеты, незамедлительно выехали в Выборг с единственной целью: обсудить текст воззвания к народу "Народу от народных представителей". Уже вечером 11 июля текст отпечатанного воззвания сами депутаты начали распространять, возвращаясь в Петербург. Воззвание призывало к гражданскому неповиновению в ответ на роспуск Думы (неуплата налогов, отказ от воинской повинности).

Реакция в стране на Выборгское воззвание была спокойной, лишь в некоторых случаях были попытки арестовать депутатов, распространявших воззвание. Народ, вопреки ожиданиям депутатов, практически не откликнулся на эту акцию, хотя в массовом сознании к этому моменту укрепилось мнение, что Дума все-таки нужна.

Первая Дума прекратила свое существование, но распрощаться навсегда с Государственной Думой царь и правительство уже не могли. В Манифесте о роспуске I Думы говорилось, что закон об учреждении Государственной Думы "сохранен без изменений". На этом основании началась подготовка к новой кампании по выборам во II Государственную Думу.

Проект «Хронос»

http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19060710vyb.php

ВЫБОРЫ ВО ВТОРОЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Избирательная кампания во вторую Думу началась рано, еще в конце ноября. На этот раз в ней участвовали и крайние левые. Боролось, в общем, четыре течения: правые, стоящие за возвращение к неограниченному самодержавию; октябристы, принявшие программу Столыпина; к.-д. и «левый блок», объединивший с.-д., с.-р. и другие социалистические группы.

Устраивалось много предвыборных собраний; на них шли «диспуты» между к.-д. и социалистами или между к.-д. и октябристами. Правые держались в стороне, устраивая собрания только для своих.

Правительство Витте в свое время совершенно пассивно отнеслось к выборам в 1-ю Думу; со стороны кабинета Столыпина были сделаны некоторые попытки воздействовать на выборы во 2-ю. При помощи сенатских разъяснений был несколько сокращен состав избирателей в городах и на съездах землевладельцев. Партиям левее октябристов было отказано в легализации, и только легализованным партиям было разрешено раздавать печатные избирательные бюллетени. Эта мера никакого значения не получила: и у к.-д., и у левых оказалось достаточно добровольных помощников, чтобы заполнить от руки требуемое количество бюллетеней.

Но избирательная кампания носила новый характер: при выборах в Первую Думу никто не защищал правительство; теперь же борьба шла внутри общества. Самый этот факт был уже существеннее, чем то, кто получит большинство на выборах. Некоторые слои населения - более состоятельные слои - почти целиком повернулись против революции.

Избрание выборщиков происходило в январе. В обеих столицах к.-д. сохранили свои позиции, хотя и сильно растаявшим большинством. Они победили и в большинстве крупных городов. Только в Киеве и Кишиневе на этот раз одержали верх правые (избраны были епископ Платон и П. Крушеван), а в Казани и Самаре – октябристы.

Гораздо более пестрыми были результаты по губерниям. Там сыграла свою роль аграрная демагогия, и крестьяне выбирали в Думу тех, кто более резко и решительно обещал им землю. С другой стороны, среди землевладельцев проявилось то же резкое поправение, как на земских выборах, и в Западном крае Союз русского народа имел успех среди крестьян. Поэтому одни губернии посылали в Думу с.-д., с.-р. и трудовиков, а другие - умеренных и правых. Бессарабская, Волынская, Тульская, Полтавская губернии дали наиболее правый результат; поволжские губернии - наиболее левый. К.-д. потеряли почти половину своих мест, а октябристы усилились очень мало. Вторая Дума была Думой крайностей; в ней громче всего звучали голоса социалистов и крайних правых.<href="#fbautid_128" title=" Состав 2-й Думы по фракциям: с.-д. - 65; с.-р. - 34; трудовая группа - 101; народные социалисты - 14; к.-д. - 92; мусульмане - 31; польское коло - 47; казаки - 17; октябристы и умеренные - 32; правые - 22; беспартийные - 50. (Большинство правых, особ">128 Но за левыми депутатами уже не чувствовалось революционной волны: выбранные крестьянами «на всякий случай» - авось правда «исхлопочут» землю - они не имели реальной поддержки в стране и сами удивлялись своей многочисленности: 216 социалистов на 500 человек!

Насколько торжественным было открытие 1-й Думы, настолько буднично прошло 20 февраля 1907 г. открытие 2-й. Правительство заранее знало, что в случае неработоспособности этой Думы она будет распущена, и избирательный закон будет на этот раз изменен. А население мало интересовалось новой Думой.

По своему личному составу 2-я Дума была беднее первой: больше полуграмотных крестьян, больше полуинтеллигенции; гр. В. А. Бобринский назвал ее «Думой народного невежества» .

С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II

http://www.empire-history.ru/empires-210-74.html

РОСПУСК ВТОРОЙ ДУМЫ

Вопрос о возможности досрочного роспуска Второй Думы обсуждался еще до ее созыва (за это выступал бывший премьер Горемыкин еще в июле 1906 года). Пришедший на смену Горемыкину П.А.Столыпин все-таки надеялся наладить сотрудничество и конструктивную работу с народным представительством. Николай II был менее оптимистичен, заявляя, что "не видит практических результатов от думской работы".

В марте активизировались правые, которые слали в адрес правительства и царя послания с "настойчивыми" просьбами и даже требованиями о немедленном роспуске Думы и изменении избирательного закона. Чтобы не допустить роспуска Думы видные депутаты от кадетской партии вели переговоры с правительством, но власть, тем не менее, все увереннее склонялась к роспуску Думы, т.к. "большинство Думы желает разрушения, а не укрепления государства". С точки зрения правящих кругов ни для стабилизации положения, ни для новых осторожных преобразований не годилась Дума, в которой заседало, по словам одного помещика, "500 Пугачевых". Располагая через полицейскую агентуру данными о революционной агитации социал-демократов в армии и о причастности к этой работе некоторых депутатов Думы - членов РСДРП, П.А.Столыпин решил представить это дело как заговор с целью насильственного изменения существующего государственного строя. 1 июня 1907 года он потребовал отстранить от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократических депутатов и немедленного лишения 16 из них депутатской неприкосновенности в виду привлечения к суду. Это была откровенная провокация, поскольку никакого заговора в действительности не было. Кадеты настояли на передаче этого вопроса в специальную комиссию, дав ей на расследование дела 24 часа. Позже и председатель II Думы Ф.А.Головин, и видный кадет Н.В.Тесленко признали, что комиссия пришла к твердому убеждению, что в действительности речь шла не о заговоре социал-демократов против государства, а о заговоре петербургского охранного отделения против Думы. Однако комиссия попросила продлить срок ее работы до понедельника 4 июня. Социал-демократы от имени всех левых фракций предложили прекратить прения о местном суде, которые шли в то время на пленарном заседании Думы, отвергнуть бюджет, столыпинские аграрные законы и немедленно перейти к вопросу о готовящемся государственном перевороте, чтобы предотвратить молчаливый роспуск Думы. Однако это предложение было отклонено, причем решающую роль здесь сыграла "законопослушная" позиция кадетов, настоявших на продолжении прений о местном суде. В итоге Дума отдала инициативу в руки П.А.Столыпина, на которого в свою очередь давил царь, требовавший ускорить роспуск непокорных депутатов. В воскресенье, 3 июня, II Государственная Дума указом царя была распущена. Одновременно, вопреки ст.86 Основных законов, было опубликовано новое положение о выборах в Государственную Думу, заметно менявшее социально-политическую структуру российского парламента в пользу правых сил. Таким образом, правительство и император совершили государственный переворот, названный "третьеиюньским", который знаменовал собой конец революции 1905-1907 годов и наступление реакции.

Обложка: Здание Государственной Думы, Таврический дворец. Санкт-Петербург. (Группа депутатов в Колонном зале Таврического дворца. 1907 г.)