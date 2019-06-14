Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» 14 июня (по ст.ст.) 1905 года началось одно из заметных событий революции 1905-1907 годов в России – первый случай вооружённого мятежа целой воинской части Сюжет для фильма Эйзенштейна Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к событиям революции 1905-1907 годов. Писали мы и о трагических событиях 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, и о том, как революция постепенно захватывала всё больше уголков России. Действительно, РСДРП готовила вооружённое восстание и планировала его начать осенью 1905-го. Подготовкой к нему были охвачены и матросы Черноморского флота. Но на броненосце «Потёмкин» выступление началось стихийно и уже в начале лета. Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический». Источник: https://www.afisha.ru Конечно, можно... На чтение: 4 минуты

14 июня (по ст.ст.) 1905 года началось одно из заметных событий революции 1905-1907 годов в России – первый случай вооружённого мятежа целой воинской части

Сюжет для фильма Эйзенштейна

Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к событиям революции 1905-1907 годов. Писали мы и о трагических событиях 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, и о том, как революция постепенно захватывала всё больше уголков России. Действительно, РСДРП готовила вооружённое восстание и планировала его начать осенью 1905-го. Подготовкой к нему были охвачены и матросы Черноморского флота. Но на броненосце «Потёмкин» выступление началось стихийно и уже в начале лета.

Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический». Источник: https://www.afisha.ru

Конечно, можно ещё раз пересмотреть снятый в 1925 году знаменитый фильм «Броненосец "Потёмкин"» режиссёра Сергея Эйзенштейна. Фильм немой, но мастерство автора настолько сильно, что он кажется документальным. И ещё один момент: кино было снято, когда еще оставались в живых многие очевидцы тех событий. В результате картина с успехом прошла по советским экранам и в дальнейшем была признана одним из лучших фильмов всех времён. Но не забывайте, что это художественное произведение и за кадром остались ещё многие моменты. Мы попытаемся рассказать всё по порядку, нисколько не умаляя труд великого кинорежиссёра.

Первоначально планировалось, что фильм «Броненосец "Потёмкин"» будет настоящей эпопеей о революции 1905 года и туда войдёт всё, что предшествовало этому событию, но Эйзенштейн начал импровизировать, многое убрал, оставив лишь эпизод самого восстания на мятежном корабле. Мы себе этого позволить не можем и расскажем немного поподробнее.

Революции навстречу…

Вряд ли в другое время некачественный обед на флоте привёл бы к восстанию. Пошумели, повозмущались — и разошлись. Но всё это случилось в 1905 году, а время это было осложнено целым рядом внешних и внутренних политических факторов. Всё ещё продолжалась война с Японией на Дальнем Востоке, из которой Россия вышла не победительницей. Цусимское сражение принесло тяжёлое поражение русскому флоту. И хотя разгромленные корабли 2-й эскадры принадлежали Балтийскому флоту, на Чёрном море активно ходили слухи, что вскоре появится 3-я Тихоокеанская эскадра и составлена она будет как раз из кораблей Черноморского флота. Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» был одним из явных кандидатов на поход в воды Тихого океана.

Съемки фильма «Броненосец Потёмкин». Источник: https://www.afisha.ru

Радости у матросов этот слух не вызывал, и желания участвовать в войне на Дальнем Востоке они не испытывали . Кровавые события 9 января 1905 года в Петербурге и последовавший за ними начальный этап революционных волнений с террористическими актами делали обстановку в стране тревожной и непредсказуемой. Да и революционеры многое совершали в ту пору под лозунгом «чем хуже – тем лучше». В Севастополе в 1904 году была создана единая подпольная организация социал-демократов, которую матросы называли «Севастопольская централка», она поддержала решение III съезда РСДРП, взявшего курс на вооружённое восстание.

Напомним, что восстание планировали начать осенью 1905 года, но нарастание революционных настроений на флоте, волнения солдат севастопольской крепостной артиллерии в начале июня 1905 и выступления в их защиту матросов броненосцев «Екатерина II» и «Три святителя» заставили «Централку» передвинуть сроки восстания на лето. Как ни странно, броненосец «Потёмкин» считался руководителями восстания самым «отсталым» в плане революционности кораблём. Но события середины июня оказались совершенно неожиданными и спутали все карты революционерам.

Восстание на броненосце. Источник: https://topwar.ru

Ситуацию обостряла и политическая обстановка в Одессе. Весной 1905 года здесь более месяца длилась всеобщая стачка, в которой приняли участие одесские заводы, фабрики и даже мелкие мастерские по починке дамских аксессуаров.

Одесские улицы патрулировали казачьи части совместно с усиленными нарядами полиции. К 14 июня обстановка в городе достигла значительного накала: был убит старейший городовой Павловский. И в этот момент на рейде Одессы появляется броненосец «Потёмкин», захваченный восставшей командой.

Бунт на корабле

Спущенный на воду осенью 1900 года и вступивший в строй только что, в мае 1905-го, броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» был в тот момент самым новым и самым мощным кораблём Черноморского флота. Судно, впрочем, строили с задержками, долго устраняли недоделки и последствия пожара в котельном отделении. Накануне известных событий броненосец прошёл ходовые испытания и приступил к проверке вооружения. Но время, проведённое матросами в доках, в контактах с рабочими судоремонтного завода, не прошло даром. Экипаж судна был воодушевлён революционной агитацией. На корабле стали готовиться к восстанию. Командиру корабля, капитану 1-го ранга Евгению Голикову, приходили анонимные письма-предупреждения, а накануне восстания 50 матросов попросили списать их на берег, не желая принимать в нём участие. Ещё 40 матросов, самых неблагонадёжных, командир списал на берег сам.

Восстание на броненосце. Источник: https://topwar.ru

Волнения начались, когда корабль находился на рейде, проводя проверку орудий и занимаясь обеспечением стрельб. Поводом послужил инцидент с обедом. Команда возмутилась качеством борща, приготовленного из испорченной говядины, закупленной 13 июня мичманом Макаровым на одесском базаре у своего приятеля купца Копылова по более низкой цене в количестве 28 пудов. В фильме Эйзенштейна показано, что мясо было с червями – холодильников в то время не существовало, погода стояла жаркая, а тут ещё доставка провизии задержалась на несколько часов из-за столкновения выделенного для этого миноносца с лодкой некстати подвернувшихся местных рыбаков. С мясом в охваченной стачкой Одессе действительно были проблемы, а ловкий торгаш Копылов, по словам его покупателей, сумел сбагрить своему знакомому мичману мясо уже с маленькими белыми червячками. Через несколько часов путешествия по жаре говядина испортилась вконец, но борщ из неё сварили, и его принял нелюбимый матросами старший врач броненосца Смирнов.

Корабль революции

Матросы ещё рано утром 14 июня обнаружили часть несвежего мяса, которое неосмотрительно выставили «проветриться». Повод для бунта был готов, и в 11 часов утра вместо обеда разыгралась драма массового неповиновения матросов. Голиков выстроил команду броненосца и попытался выявить и нейтрализовать зачинщиков недовольства. На просьбу командира выйти из строя тех, кто желает есть борщ, сначала откликнулось лишь около 100 человек из огромной команды (781 человек). Но потом угроза бунта почти миновала, едва перед оставшимися в строю замаячило неизбежное наказание. Но когда сопротивляющихся осталось около 30 человек, начальство решило наказать и тех, кто медленно выходил из строя и долго обдумывал перспективу покушать наваристый борщ с червями.

Восставшие в Константе. Источник: https://topwar.ru

Дальнейшее хорошо известно: матросы взялись за оружие и разоружили офицеров. Причиной бунта в итоге стали даже не революционные симпатии неграмотных в своём большинстве матросов, а внезапно вспыхнувшая коллективная обида, когда командиры вознамерились наказать невиновных. Выпитая на жаре перед несостоявшимся обедом чарка водки усугубила положение флотских командиров. Неповиновение быстро переросло в перестрелку. В результате были убиты командир корабля Голиков и несколько наиболее ненавистных офицеров, а старшего врача Смирнова выбросили за борт и спасать не стали. Остальные офицеры были арестованы. Руководство восстанием взял на себя матрос Григорий Вакуленчук, но в самом его начале он был смертельно ранен. Во главе революционных матросов встал Афанасий Матюшенко. Броненосец стал главным кораблём и символом революции 1905 года.

Всероссийский скандал

Восстание на броненосце не было рядовым бунтом. Моряки избрали судовую комиссию и командный состав, приняли меры по охране оружия, механизмов корабля и арестованных. К восставшим присоединились и моряки миноносца №267, который участвовал с броненосцем в стрельбах. На кораблях были подняты красные флаги, и команда объявила «Потемкин» кораблём революции.

Воззвание команд броненосца «Потемкин» и миноносца № 267 - «Ко всему цивилизованному миру». Источник: https://topwar.ru

В тот же вечер 14 июня оба судна прибыли в Одессу, где, как мы помним, продолжалась всеобщая стачка. Во время похорон Вакуленчука прошли совместная массовая демонстрация и траурный митинг. Броненосец произвёл даже несколько боевых выстрелов по скоплениям войск и полиции.

Николай II счёл восстание на броненосце опасным и недопустимым то, чтобы боевой корабль ходил по Чёрному морю под красным флагом. На подавление восставших было брошено несколько броненосцев и минный крейсер. Первая встреча эскадры с революционным кораблём закончилась победой потёмкинцев. «Потёмкин» прошёл сквозь строй эскадры, держа адмиральские корабли под прицелом своих орудий. Ни с одной стороны не было сделано ни одного выстрела, а команды кораблей эскадры, несмотря на запреты командиров, приветствовали «Потёмкина» криками «Ура!».

Арестованные матросы - участники восстания. Источник: https://topwar.ru

Вызванная на подавление бунта эскадра была вынуждена уйти. С «Потёмкиным» остался броненосец «Георгий Победоносец», команда которого после переговоров с потёмкинцами также арестовала офицеров и присоединилась к восставшим. Правда, этот бунт продолжался недолго. В команде «Победоносца» произошёл раскол, корабль отстал от «Потёмкина» и сдался властям. Это событие сказалось и на потёмкинцах, среди которых началось брожение.

Международная проблема

После встречи с эскадрой броненосец вновь пришёл в Одессу, но получить необходимые запасы продовольствия и воды не смог. Было принято решение идти в Румынию, в Констанцу. Там местные власти также отказались предоставить необходимую помощь. Пришлось возвращаться в Россию, но перед этим потёмкинцы опубликовали в местных газетах воззвание «Ко всем европейским державам» и «Ко всему цивилизованному миру», объяснив в них причины и цели восстания.

Когда броненосец «Потёмкин» пришёл в Феодосию, его уже ждали регулярные армейские части и жандармы. Матросы были обстреляны ружейным огнём. Пришлось снова возвращаться в Констанцу.

Участники восстания. Слева направо: И.А. Лычев, И.П. Шестидесятый, М.П. Панфилов, А.И. Лебедь, А.Ф. Царев (1955, Севастополь). Источник: https://topwar.ru

Убедившись в бесперспективности дальнейшего сопротивления, 24 июня матросы сдали свой корабль румынским властям, а на следующий день, спустив красный флаг непобежденного корабля революции, сошли на берег в качестве политэмигрантов. Команда миноносца № 267 не пожелала сдаваться румынам и поставила корабль на якорь на внутреннем рейде.

Через два дня Румыния вернула эскадренный броненосец России. Были приняты меры, чтобы даже в памяти не осталось названия восставшего корабля. Царское правительство переименовало его в «Пантелеймона». Но традиции потёмкинцев так и остались на корабле. Когда восстал крейсер «Очаков», пантелеймоновцы первыми поддержали его матросов, присоединившись к ним 13 ноября 1905 года.

Февральская революция1917 года вернула кораблю старое название, правда, без упоминания титула князя, корабль стал именоваться «Потёмкин – Таврический», а ещё через месяц ему присвоили новое имя — «Борец за свободу».

Дальнейшая судьба броненосца оказалась не самой везучей. В мае 1918 года «Борец за свободу» был захвачен кайзеровскими войсками, позднее перешёл в руки деникинцев, а перед приходом в Крым Красной Армии был взорван англо-французскими интервентами. Многие бывшие потёмкинцы стали участниками установления советской власти в Крыму и воевали за Республику Советов в годы Гражданской войны .

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