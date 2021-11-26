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АГАСИЕВ, Кази Магомед
Азербайджанский и дагестанский политический деятель.
Родился в семье ремесленника. Рабочий. С 1904 — член РСДРП, большевик. В 1905 — член Бакинского совета рабочих депутатов, активист Союза нефтепромышленных рабочих. С конца 1917 — член Бакинского совета, председатель Дербентского совета. В 1918 — организатор партизанской борьбы против турецких интервентов в Дагестане. Расстрелян турецким отрядом.
Автор статьи: Д. И. Рублев.
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