АГАСИЕВ, Кази Магомед

Азербайджанский и дагестанский политический деятель.

Родился в семье ремесленника. Рабочий. С 1904 — член РСДРП , большевик. В 1905 — член Бакинского совета рабочих депутатов, активист Союза нефтепромышленных рабочих. С конца 1917 — член Бакинского совета, председатель Дербентского совета. В 1918 — организатор партизанской борьбы против турецких интервентов в Дагестане. Расстрелян турецким отрядом.

Автор статьи: Д. И. Рублев.