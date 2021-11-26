АБРАМОВИЧ, Рафаил Абрамович (наст. фамилия Рейн)

Российский политик, социал-демократ.

Из мещан. С 1899 участник марксистской пропаганды. С 1901 — член Бунда. Окончил Льежский политехнический институт. С 1904 — член ЦК Бунда. От Бунда — делегат IV и V съездов РСДРП , ЦК РСДРП, меньшевиков, близок позиции Ю. Мартова. В 1910 сослан в Вологодскую губ. Бежал за границу. В 1912 участвовал в Венской конференции социал-демократов. Во время Первой мировой войны — центрист. Вернулся в Россию в мае 1917. Меньшевик-интернационалист. Член Петроградского совета РСД. На Первом съезде советов РСД возглавил комиссию по национальным делам, выступал за национально-культурную автономию. Член ВЦИК и его бюро (1917). Во время Июльского кризиса 1917 выступал за переход власти в руки Советов. Участник Государственного совещания, Демократического совещания и Предпарламента . На объединительном съезде РСДРП 19–26.08 избран членом ЦК РСДРП(о). На Втором Съезде советов РСД призвал делегатов покинуть съезд в знак протеста против вооруженного выступления большевиков. После Октябрьского переворота выступил за однородное социалистическое правительство, участвовал в переговорах о власти, инициированных Викжелем. Выступал против вооруженной борьбы с большевизмом, считал его стихийным настроением незрелых рабочих масс. В январе — июле 1918 — член ВЦИК от меньшевиков, выступал против Брестского мира. Один из организаторов движения уполномоченных. 23.07.1918 арестован, провел в заключении 6 месяцев. Выступал с критикой политики военного коммунизма и красного террора. При расколе Бунда в апреле 1920 создал Социал-демократический Бунд. С 1920 в эмиграции. Член «Заграничной делегации» ЦК РСДРП. Один из организаторов журнала «Социалистический вестник», член Венского интернационала, член бюро исполкома Социалистического рабочего интернационала. С 1940 — в США. Автор книги «Советская революция. 1917–1939».

Автор статьи: А. В. Шубин.