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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Перестройка банковской системы и финансовые реформы (контрольные палаты, бюджетная экономия и денежная реформа С.Ю. Витте); 2. Отмена откупов и подушной подати (Н.Х. Бунге), промысловый налог 1898 г.; 3. Социально-экономические последствия отмены крепостного права; 4. Прогрессивные тенденции сельскохозяйственного развития; 5. Промышленность и транспорт в пореформенный период: активное железнодорожное строительство, развитие текстильной и металлургической отраслей, произошли; новые промышленные центры (металлургия на Юге, нефтяной район Баку, центры машиностроения и текстиля в Центральном районе); 6. Вторая стадия промышленного переворота; 7. Таможенный протекционизм и развитие торговли; 8. Социально-экономическая политика (реформы Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского); 9. Первые акты фабрично-заводского законодательства.

Аннотация

В лекции показано, что хозяйственно-инфраструктурное обустройство российских территорий в пореформенный период стало определяться распространением капиталистической модели хозяйствования. Началась активная разработка природных недр, интенсивное развитие добывающей промышленности. Но внешнеторговая активность периода правления Александра II превосходила оптимальные для страны параметры. В результате Российская империя в период реформ была оттеснена с 2-3-го на 5-е место в мировом рейтинге стран по совокупным объемам товарного производства. Переход ко второй стадии промышленного переворота настоятельно диктовал развитие инфраструктуры рынка и, прежде всего, железнодорожного транспорта. В силу слабости частного железнодорожного строительства на первый план выдвигалась задача расширения государственного участия. В свою очередь, кризисное состояние деревни заставляло принимать меры к закреплению общинного и поддержке помещичьего землевладения. То есть были необходимы меры, способные уравновесить капиталистическую модернизацию с традиционным характером российского социума. Основные принципы экономической политики Александра III оформились в виде курса на этатизацию, автаркизацию и опору на общинно-артельные традиции России. Роль казенного хозяйства в российской экономике была доминирующей. Факт монополизации Александром III железнодорожного транспорта завершает формирование этатистской модели экономики. Степень внешней открытости российской экономики существенно снизилась. В итоге Россия вышла на 1-е место в мире по темпам развития тяжелой индустрии, хотя оставалась аграрно-индустриальной страной и не смогла догнать развитые капиталистические страны. Сокращение расходов казны, рост налогообложения, ограничение импорта и стимулирование экспорта позволили активизировать торговый и расчетный балансы России, преодолеть хронический дефицит государственного бюджета и укрепить рубль. Если при Александре II темпы экономического роста Российской империи были одни из самых низких в Европе, то при Александре III Российская империя демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста в мире. В результате к концу его царствования страна переместилась строчкой выше в мировой иерархии национальных экономик.

Вопросы по теме лекции

1. Что было характерно для социально-экономического курса правительства в период правления Александра II? 2. Каковы причины банковских крахов второй половины 1870-х гг.? 3. Каковы факторные основания экономического прорыва России периода правления Александра III? 4. Чем объясняются столь высокие темпы железнодорожного строительства во второй половине 1880-х – первой половине 1890-х гг.? 5. Чем объяснить особую успешность в этот период старообрядческого капитала?

Литература

1. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860-1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991. 2. Дружинин Н.М. Социально-экономическая история России. Избранные труды. М., 1987. 3. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М., 1997. 4. История предпринимательства в России / Книга 2. Вторая половина XIX – начало XX века. М.,1999. 5. Кучумова Л.И. Сельская община в России (вторая половина XIX века). М., 1992. 6. Русский путь в развитии экономики. Сборник. М.,1993. 7. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. М., 1990.