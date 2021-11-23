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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Выбор политического курса: от славянофильских проектов Земского собора — к консерватизму: Манифест «О незыблемости самодержавия» и «Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия»; 2. Программа консервативной стабилизации и нравственного перевоспитания общества (К.П. Победоносцев); 3. Обновление высшего звена бюрократии и борьба с коррупцией; 4. Реформы центральных органов: укрепление Государственного совета и Комитета министров, ликвидация всех отделений Собственной его императорского величества канцелярии, реорганизация Департамента полиции, создание розыскных (охранных) отделений и т.п.; 5. Изменения в системе местного управления: «Положение о земских участковых начальниках» (1889 г.), «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» (1890 г.) и Городовое положение (1892 г.); 6. Контрреформы в сфере образования, цензуры и суда; 7. Укрепление армии и военно-морского флота; 8. Последствия государственных реформ периода правления Александра III.

Аннотация

В лекции отмечается, что после того, как очередная попытка европеизации страны при Александре II едва не привела к падению режима, на уровне высшей российской власти возникли сомнения в правильности заложенной еще Петром I ценностной парадигмы государственности. Поэтому политика Александра III была не просто контрреформой в отношении преобразований предшествующего царствования. Это — коррекция всего западнического идеологического вектора империи. Предпринималась попытка выработки ценностной платформы развития, связанной с собственными цивилизационными накоплениями России. А в качестве основы государственности принималось православие.

Ослабление политического сыска, ставшее одной из причин убийства Александра II, диктовало усиление полицейского режима. Рост коррумпированности государственного аппарата в благоприятных условиях либеральных реформ требовал повышения ответственности чиновников за результаты государственного управления. Оценивая «контрреформы» 1880-1890-х гг., следует признать, что они не означали возврата к дореформенному прошлому. Меняя облик общественного представительства на местах, проводимые изменения не упраздняли базовых принципов функционирования этих учреждений.

В более широком плане смысл исторического существования России виделся в реализации «удерживающей миссии». То есть в этом понимании Российская империя противостояла не самому Западу, а действующим через него силам зла. Поэтому выступавший против преобразователей и из либерального, и из славянофильского лагеря К.П. Победоносцев выдвинул единственную, по его мнению, верную программу — программу консервативной стабилизации и нравственного перевоспитания общества.

Очевидно, что геополитически Россия при Александре III существенно укрепила свои позиции. Достигнуто это было, в отличие от других успешных царствований, не в результате войн, а в итоге выстраивания системы международных договоров. Однако основная задача проекта Александра III, состоявшая в адаптации традиционных институтов к условиям модернизационной модели развития, так и не была решена.

Вопросы по теме лекции

1. Чем можно объяснить консервативную внутреннюю политику Александра III: естественной реакцией на деятельность террористов; необходимостью «приостановить» дальнейшую деятельность в силу преждевременности реформ; практическими нуждами государственного управления? 2. Были ли альтернативы политического развития страны в 1880-е гг.? 3. Прав ли Л.Н. Толстой, считавший, что государственную деятельность Александра III можно определить как «разрушившую все то доброе, что стало входить в жизнь при Александре II, и пытавшуюся вернуть Россию к варварству времен начала нынешнего столетия»? 4. Как Вы считаете, успехом или поражением закончилась предпринятая властью попытка «консервативной модернизации»? 5. Какой курс развития — Александра II или Александра III — являлся более успешным?

Литература 1. Барковец О. Александр III — царь-миротворец. СПб., 2007. 2. Боханов А.Н. Император Александр III. М., 1998. 3. Дронов И.Е. Сильный, Державный…: Жизнь и царствование Императора Александра III. М., 2012. 4. Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999. 5. Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: Судьба реформатора. М., 1998. 6. Тальберг Н.Д. Александр III. М, 2000. 7. Толмачев Е.П. Александр III и его время. М., 2007. 8. Томсинов В.А. Константин Петрович Победоносцев (1827-1907): человек, государственный деятель и правовед. М., 2012. 9. Чернуха В.Г. Александр III // Вопросы истории. 1992. №11-12.