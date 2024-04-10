9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Александр III. Pro et contra. 2013

Барыкина И. , Чернуха В.

В рамках серии "Русский Путь: pro et contra* "Центр содействия образованию" совместно с Русской христианской гуманитарной академией подготовили антологию, посвященную Александру III. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей и биографикой. Антология представляет тексты, воссоздающие историю царствования Александра III, которое совсем недалеко отстоит от переломных событий 1917 года. Центральная идея издания заключается в том, чтобы показать два плана этой исторической фигуры, противоречивое сочетание в личности самодержца побуждений частного лица и устремлений правителя огромной империи. Сборник охватывает широкий круг источников: фрагменты дневников и воспоминаний современников, письма, законодательные акты, оценки историков.