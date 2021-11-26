ЯСЮНИНСКИЙ КОНСТАНТИН АРСЕНЬЕВИЧ

Ранние годы и первые успехи

Я. родился 3 сентября 1863 г. в с. Кохма. Происходил из семьи промышленников, которые сумели выкупиться из крепостной зависимости и организовать собственное дело. Семья занималась изготовлением и продажей мануфактуры. В 1879 г. они организовали «Торговый дом шуйских купцов первой гильдии В., Е. и А. Ясюнинских», в который вошли бумагопрядильное, ситценабивное и белильное производства в с. Кохма.

Я. получил хорошее образование. Обучался он в Иваново-вознесенском реальном училище, затем – в Императорском техническом училище в Москве, которое окончил в 1886 г. по профессии инженер-механик.

Первоначально Я. осваивал трудности профессии на семейной фабрике. Руководил строительством бумаго-прядильного производства.

Семейное дело Ясюнинских

С переездом в 1890 г. в Москву он как пайщик и член правления встал во главе финансов товарищества. Возглавлял закупку необходимых для производства материалов.

Наряду с долей в товариществе Я. имел пай в «Товариществе химической и мыловаренной фабрики В.А. Ясюнинского и К», возглавлял «Товарищество мануфактур Ясюнинских». Стараниями Я. была организовала торговля в различных городах России. География была весьма обширна и включала Москву, Омск, Одессу, Ташкент, Самарканд, а также Коканд, Бухару и даже Персию.

Успех производства был очевиден. На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Товарищество удостоилось высшей награды.

С 1900 г. Я. мануфактур-советник.

Общественная жизнь

В разные годы Я. исполнял разные должности:

- в Москве – выборный биржевого общества, председатель отделения Совета торговли и мануфактур; член совета торгового банка; гласный городской думы, член Политехнического музея;

- в Нижнем Новгороде – глава биржевого ярмарочного комитета, биржевого комитета.

Инициировал создание первого в нашей стране прядильно-ткацкого училища в Москве.

Один из организаторов Торгово-промышленной партии. Член Центрального комитета «Союза 17 октября» (1906 – 1907 гг.). С 1906 г. – член Государственного Совета.

Умер Я. 17 января 1907 г.