ВАКАНО АЛЬФРЕД ФИЛИППОВИЧ

Ранние годы

В. родился 12 мая 1846 г. в Козове (Австрия). Происходил из австрийских дворян. Отец возглавлял Венгерское королевское межевание, мать – баронесса.

Как и все дворяне, получил блестящее образование. На его счету и домашнее обучение, и Коммерческая академия в Вене.

Участник Австро-Прусской войны 1866 г.

Занялся торговлей и предпринимательством. Изучал дело и трудился на пивоваренных заводах Чехии, Германии, побывал в России, знакомясь с пивоварением во время работы в российской столице. Владел бюро сбыта машин и механизмов для пивоварения.

Собственное дело

В 1880 г. В. заявил о строительстве пивоваренного завода в Самаре. Спустя год, он был пущен в строй. Предприятие быстро набирало обороты. Склады располагались в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Пивная продукция экспортировалась и в Персию. Пиво В. стало широко известно, его закупали во многих городах Российской империи.

В 1881 г. последовало утверждение устава «Товарищества Жигулевского пивоваренного завода в г. Самаре». Учредители – австрийцы М.М. Мориц и В. (просуществовало до 1899 г.). С 1899 г. действовал созданный В. Торговый дом на вере под фирмой «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко».

В 1908 г. Товарищество открыло пивоваренный завод неподалеку от Баку.

После 1918 г. Жигулевский завод подвергся национализации. Все попытки вернуть хотя бы его часть не увенчались успехом. Аналогчино сложилась судьба и завода в Баку.

Российский поданный

Уже обзаведясь семьей и своим делом, В. принял решение стать российским поданным. В 1897 г. он от имени своей семьи подал соответствующее прошение. Его прошение было удовлетворено, и 23 августа 1899 г. В. присягнул в Самарском губернском правлении. Супруга В. – Анна Ивановна так и осталась австрийской подданной.

Общественная деятельность и благотворительность

В. исполнял обязанности гласного городской думы (Самара). Много внимания уделял благотворительности. В 1902 г. последовала передача В. в дар земли для нужд детского сада для бездомных и сирот. Помогал работникам фабрик и заводов, отстаивая их интересы в присутствии. Помогал частной женской гимназии Харитоновой. С 1914 г. – член-учредитель губернской ученой архивной комиссии.

С началом войны подарил здание больницы в доме Товарищества Жигулевского пивоваренного завода городу.

Первая мировая война

1914 г. резко ухудшил положение В. Он подвергся аресту из-за обвинений в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Местом его ссылки стал г. Бузулук. Только в мае 1918 г. Комуч прекратил его дело из-за выявленной фальсификации. В октябре В. и членам его семьи позволили выехать в Европу. В Австрию он отбыл в феврале 1919 г.

Умер В. 24 марта 1929 г. в Тюрнице.

Семья

Супруга – Анна-Мария-Варвара Пернич (в разводе с 1915 г.). Дети: Вольдемар, Эрих, Лотар, Лео, Губерт, Ольга.