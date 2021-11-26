ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ - государственно-общественные организации в Российской империи в 1895–1917, создававшиеся для ограждения населения от пьянства одновременно с введением казённой винной монополии.
Образованы по инициативе министра финансов С.Ю. Витте при поддержке обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Устав утверждён императором Николаем II 20.12.1894 года (1.1.1895). Попечительства подчинялись Особому отделу по попечительствам о народной трезвости в составе Главного управления неокладных сборов и казённой продажи питей Министерства финансов (в 1903-1905 годы издавало «Вестник попечительств о народной трезвости»). Должны были контролировать соблюдение правил торговли алкоголем, распространять информацию о вреде пьянства, способствовать организации здорового досуга и лечению страдающих запоем, содействовать деятельности обществ трезвости (возникали с 1859 года, особенно активно со 2-й половине 1880-х годов) и других подобных организаций. Создавались в губерниях (областях) и уездах. Их делами ведали комитеты попечительств. В состав губернских комитетов входили губернатор (председатель), епархиальный архиерей (первенствующий член), губернский предводитель дворянства, представители от губернского земства, городская голова губернского города, управляющие казённой и контрольной палатами, директор народных училищ, начальник губернского жандармского управления и другие; уездных комитетов - уездный предводитель дворянства (председатель), земские начальники, представители от уездного земства и православного духовенства, начальники средних учебных заведений, инспектор народных училищ, исправник и другие. На добровольных началах в деятельности комитетов участвовали и представители общественности (лица обоего пола) - почётные члены, а также члены-соревнователи (с правом совещательные голоса на заседаниях комитетов). Комитеты назначали участковых попечителей (12,8 тысяч человек в 1902 году), осуществлявших контроль за питейной торговлей. В соответствии с Правилами от 19.4(1.5).1895 года им были даны достаточно широкие надзорные функции: от выявления некачественной алкогольной продукции и фактов нарушения правил торговли спиртным (продажа в долг или в заклад, а также несовершеннолетним) до контроля за соблюдением запрета на распитие водки на улице и за пристойным поведением посетителей питейных заведений.
Первые попечительства о народной трезвости образованы в Уфимской, Пермской, Оренбургской и Самарской губерниях (760 комитетов и отделов в 63 губерниях и 8 областях к середине 1902 года). Особый статус и структуру имели крупнейшие попечительства в Санкт-Петербурге (основано в 1898 году, председатель - принц А.П. Ольденбургский) и Москве (1901 год, председатель - В.Ф. Джунковский) со своими отделами в различных районах этих городов, а также попечительства в портовых городах Кронштадт, Керчь, Николаев, Одесса, Севастополь. Попечительства о народной трезвости создавали и содержали благотворительные и культурно-просветительные учреждения: чайные и столовые (3875 в 1904, 1151 в 1910), библиотеки-читальни (3606 в 1904, 3915 в 1910), книжные склады (439 в 1904, 124 в 1910), воскресные школы и вечерние классы (480 в 1904, 175 в 1910), летние и зимние театральные сцены (360 в 1904, 289 в 1910), ночлежные помещения (6 в 1904, 23 в 1910), юридические конторы для малообеспеченных слоёв населения. Устраивали также народные хоры и кружки самодеятельности, общедоступные развлечения и гулянья. Построили 137 народных домов (1897-1903), среди них крупнейшие - Лукьяновский в Киеве (1897), императора Николая II в Санкт-Петербурге (1900 год; с Музеем трезвости при нём, 1908), Челябинский (1903). Организовали лечебницы для страдающих от алкоголизма в Киеве (1900), Москве (1902), Санкт-Петербурге (амбулатория А.Л. Мендельсона, 1903 год), Саратове, Астрахани, Вятке (все 1904). Попечительства о народной трезвости финансировались за счёт доходов от устроенных попечительствами предприятий, театральных представлений, концертов и так далее (около 5,89 миллионов рублей в 1910 году), из казны (около 2,16 миллиона рублей в 1910 году). Получали также частные пожертвования (8,67 тысяч рублей в 1910 году). Недвижимое имущество попечительств не облагалось налогом (с 1901). В начале XX века активисты попечительств выступили за сокращение числа казённых и частных питейных заведений, что вступало в противоречие с фискальными интересами казны (к 1913 году доход от винной монополии составлял 1/4 всех государственных доходов). Делегаты попечительств о народной трезвости участвовали в 1-м Всероссийском съезде по борьбе с пьянством (Санкт-Петербург, конец 1909 - начало 1910), в антиалкогольной выставке в Турине (1913). В связи с введением запрета на продажу спирта, вина и водки в начале 1-й мировой войны государственное финансирование и деятельность попечительств сократились. Они прекратили существование после Октябрьской революции 1917 года.