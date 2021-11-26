ПАСТУХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Торговая деятельность

Андрей Николаевич родился в 1834 г. в дер. Моргунова Кунгурского уезда Пермской губернии. Происходил из крестьян. Увлекся торговым делом. С 1865 г. – купец 2-й гильдии в Томске, с 1871 г. – купец 1-й гильдии.

В собственности П. находились золотые прииски на Алтае и в Мариинской тайге. В 1879 г. начал свою деятельность торговый дом «А. Пастухов и К°», который был организован П. и мещанином из Тюмени П.И. Казанцевым. Во владении торгового дома были кожевенный завод, приобретенный у тюменского купца И.П. Воинова, три винокуренных завода.

В 1869 г. П. приобрел мельницу на берегу р. Томи (сгорела в 1891 г.), в 1885 г. построил мельницу неподалеку от Томска. В 1891 г. взамен сгоревшей мельницы П. построил мельницу в дер. Кузовлевой.

Специализировался на продаже вина, кожи, муки. Организовал торговлю в Томске и Кяхте. Приобретал и продавал дома и земли.

Принял участие в «стачке виноторговцев» вместе с купцами И.Л. Фуксманом и В.Н. Вытновым, которые добивались повышения цен на вино. По ее итогам приговорен в 1888 г. к шести месяцам тюремного заключения.

Общественная деятельность

В 1866 – 1869, 1871 – 1883, 1887 – 1891 гг. – гласный Томской городской думы. С 1869 г. – глава Томского тюремного комитета; с 1876 г. – председатель Томского городового сиротского суда.

Почетный попечитель Владимирского детского приюта, член Томского губернского попечительного комитета о тюрьмах, непременный член попечительства для оказания помощи переселенцам, при томском епископе.

Благотворительность

П. выделил средства на сооружение Троицкого кафедрального собора в Томске. Церковный староста Благовещенского кафедрального собора.

Умер П. во время эпидемии холеры 11 августа 1892 г. в Томске.

Семья

Супруга – Фекла Степановна. После смерти супруга унаследовала семейное дело. Записалась в купцы 1-й гильдии Томска, в купцы 2-й гильдии Бийску и Мариинска. Собственник золотых приисков и мукомольной мельницы. В память о супруге соорудила деревянный храм во имя Св. Андрея Юродивого в с. Кузовлево. После смерти Ф.С. Пастуховой имущество выкупил торговый дом «Е.Н. Кухтерин и сыновья».

У пары детей не было. Был мальчик-воспитанник.