Краткий курс истории. Савва Морозов 26 мая (н. ст.) 1905 года расстался с жизнью русский предприниматель Савва Тимофеевич Морозов... На чтение: 1 минута

26 мая (н. ст.) 1905 года во французских Каннах расстался с жизнью русский предприниматель, крупнейший ситцевый фабрикант, меценат Савва Тимофеевич Морозов.

Бизон

Савва Тимофеевич родился 15 февраля 1862 года, был родом из богатейшей старообрядческой купеческой семьи Морозовых, чья фамилия является одной из самых известных в истории российского предпринимательства. Нравом Савва обладал крутым с самого детства, за что его прозвали Бизоном. Особняк Морозовых в Большом Трехсвятительском переулке в Москве, где Савва провел детство, до сих пор на своем месте. В 1881 году Морозов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Потом был английский Кембридж, изучение химии и знакомство с текстильным делом в Англии. В Москву Савва вернулся в середине 1880-х годов, чтобы взять управление семейным делом в свои руки. Позднее газеты назовут Морозова «купеческим воеводой», столь деятельным и увлеченным предпринимателем и меценатом он был.

Ни в какие рамки

Морозов выписал новое английское оборудование для Никольской мануфактуры, стал уделять много внимания вопросам улучшения быта и производственных условий для рабочих. Морозовское предприятие было одним из немногих в стране, где рабочим оказывалось образцовое медицинское обслуживание. Но на этом Савва Тимофеевич не остановился. Для рабочих он организовал библиотеки, парк для гуляний, заложил каменный театр, был крупнейшим спонсором Московского художественного театра (пока не рассорился с Немировичем-Данченко), жертвовал деньги на строительство больниц, богаделен для престарелых пролетариев. Табака Морозов не потреблял, шумные приемы не любил, дружил с революционными писателями… Чужого мнения для предпринимателя не существовало, он вообще не видел никаких границ и не вписывался ни в какие привычные для России конца XIX – начала XX века рамки. При всем этом Морозов пользовался широчайшим авторитетом среди предпринимателей.

Спонсор большевиков

Основной объект, на который щедрый филантроп Бизон направлял спонсорские средства, – это политические партии, начиная от либералов-кадетов, заканчивая революционерами-большевиками. Представители революционных кружков не стеснялись приходить прямо в особняк Морозова на Спиридоновке за очередной порцией денег. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года сподвигнуло Савву Тимофеевича заявить Сергею Витте (председателю Комитета министров) о необходимости свержения самодержавия. Дошло до того, что под влиянием идей большевиков Морозов в феврале 1905 года решил пойти на радикальные преобразования на производстве: ввести право рабочих на часть получаемой прибыли, помимо зарплаты. Мать этого не выдержала и отстранила сына от управления. Все эти потрясения заставили Морозова начать метаться между фабрикантами и спонсированием революционеров. Вероятно, он попытался порвать с большевиками. Круг одиночества сужался, Морозов впал в депрессию. По настоянию врачей семья отправила его с женой во Францию, в Канны. 26 мая 1905 года на берегу Средиземного моря, в номере «Ройяль-отеля», 43-летний магнат был найден мертвым, с простреленной грудью. Было ли это самоубийство или его инсценировка, устроенная, например, большевиками, – до сих пор неясно.

Обложка: Савва Морозов, 1862-1905 гг. Источник: https://commons.wikimedia.org