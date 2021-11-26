БОГАРСУКОВЫ

Династия на Кубани

По национальности Б. армяне. Они прибыли на Кавказ, став частью горцев и прожив здесь несколько столетий. Б. ассоциируют себя с армянами Константинополя. Издавна семьи Б. занимались земледелием и торговлей.

В 1853 г. состоялся переезд Б. на Кубань. Основным их занятием была торговля. Однако сохранились сведения о том, что Б. вели разведку, тратя на нее средства.

Принявший российское подданство Никита Павлович Богарсуков в 1860 г. перебрался в Армавир, позднее – в Екатеринодар. Сюда же прибыли его братья Карп и Христофор. Основным занятием Никиты Павловича стала торговля мануфактурными товарами и платьями. Предприниматель работал и дружил с армянами и черкесами, выступал посредником в их отношениях с русскими.

Общее дело

Основателями торгового дома братьев Богарсуковых считаются Никита, Карп и Христофор Павловичи, которые сумели организовать в Екатеринодаре два торговых дома, объединившиеся в 1910 г. в один. Компания занималась торговлей тканями и текстильными изделиями. Численность рабочих к 1914 г. составляла около 180 человек.

Торговал дом вел торговлю в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сухуми. Товар поставлялся из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Лодзи. Семья Б. владела магазинами и складами в различных городах.

Сама семья Б. трудилась на различных общественных должностях, в том числе в качестве гласных в кубанских городских думах. Христофор Богарсуков получил личное почетное гражданство, Иван с сыновьями являлись крупными землевладельцами. Семья владела гостиницей, особняком на ул. Гимназической. Дом в классическом и барочном стилях, построенный напротив здания «Гранд-отеля», превосходил последнее по красоте и роскоши.

Революция в 1917 г. в России привела к рассеиванию династии по свету, а их роскошный дом не раз передавался различным организациям. Сейчас это здание Историко-археологического музея им. Е.Д. Фелицына.

Благотворительная деятельность

Семья Б. активно занималась благотворительностью. Н.П. Богарсуков воздвиг армянскую церковь в Новороссийске. Помогал другим храмам. Х.П. Богарсуков являлся опекуном училища, член комитета попечения о тюрьмах. Я.Н. и Е.Н. Богарсуковы помогали приюту для бездомных детей и училищу.

Б. давали средства многочисленным обществам. Среди них такие благотворительные общества, как Армянское дамское, Эллинское, Черкесское.