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Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы зрителей, касающиеся истории России XIX века. О неожиданных поворотах судьбы постриженной в монахини первой жены супруги Петра I, влиянии масонов на общественную и политическую жизнь Российской империи, и о том, что означал титул «князь императорской крови». Увидим, действительно ли Россия участвовала в разделах Польши, что же такое, собственно, Малороссия и корректно ли вообще отождествлять её с современной Украиной. Об этом и многом другом - в сегодняшнем "сборном" выпуске.

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