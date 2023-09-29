Национа́льная демокра́тия

Национа́льная демокра́тия ( пол. Narodowa Demokracja, endecja, эндеки) — правое политическое движение в Польше в составе различных партий, общественных и профессиональных организаций, разделявших идеи классового солидаризма, национализма, антисемитизма. Лидер — Р. Дмовский . Национально-­демократическая партия создана в 1897 в Царстве Польском (ЦП), в 1904–1905 — в Пруссии и Австрии. С 1903 эндеки ЦП выступали за автономию в составе Российской империи. В Первую мировую вой­ну выступали на стороне Антанты , это помогло международному признанию права Польши на независимость. В межвоенный период представлены Народно-­национальным союзом (1919–1928) и Демократической партией (ДП, с 1928). С 1926 среди эндеков нарастали настроения радикализма и ксенофобии (Лагерь великой Польши, Национально-­радикальный лагерь, «Фаланга»). Во время Второй мировой вой­ны ДП поддерживала правительство в изгнании, радикальные эндеки создали антисоветские Национальные вооруженные силы. В 1944 деятельность эндеков в Польше была запрещена.

Лит.: Wapiński R. Narodowa Demokracja 1893–1939. Wrocław, 1980; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Г. Ф. Матвеев .