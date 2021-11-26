МЛАДОФИНСКАЯ ПАРТИЯ
МЛАДОФИНСКАЯ ПАРТИЯ - либерально-демократическая политическая партия в Великом княжестве Финляндском (ВКФ) и независимой Финляндии.
Созданию партии предшествовало образование фракции младофиннов с собственной программой в составе Финской партии (1894 год).
Первоначальный костяк будущей младофинской партии сформировался вокруг Ю. Ахо, А. Ярнефельта и Э. Эркко, выступавших против консервативной линии Финской партии и сотрудничества её лидера И.С. Ирьё-Коскинена с финляндским генерал-губернатором Ф.Л. Гейденом. На этой основе в 1891 году началось сближение младофиннов с лидерами Шведской партии В.М. фон Борном и Р.А. Вреде, что стало предвестником новой расстановки политических сил в ВКФ в начале XX века.
Главной целью младофинской фракции, а затем и партии являлась защита государственно-правовых основ автономии ВКФ (в 1890-е годы российское правительство предполагало объединить финансовую и таможенную системы ВКФ и Российские империи, ликвидировать финляндские вооруженные силы, в 1899 годы ограничило полномочия финляндского Сейма).
Младофинны в 1903 году объединились в Конституционный блок со Шведской партией, призывая население к пассивному сопротивлению политике финляндского генерального-губернатора Н.И. Бобрикова. Во фракции младофиннов возникли умеренное (К.Ю. Стольберг) и радикальное (П.Э. Свинхувуд, Й. Кастрен) течения, которые расходились по вопросу об отношении к верховной власти: умеренное крыло было готово при определённых обстоятельствах идти с ней на компромисс, радикалы отрицали такую возможность.
Партия организационно оформилась в 1906 году.
Состояла преимущественно из представителей интеллигенции, журналистов и деятелей культуры. Главный печатный орган фракции, а затем младофинская партия - газета «Päivälehti» («Пяйвялехти») [с 1904 года - «Helsingin Sanomat» («Хельсингин саномат»)]. Программа партии, помимо защиты автономного статуса ВКФ в составе Российской империи, содержала требования расширения полномочий финляндского Сейма по контролю за экономич. политикой Сената ВКФ, перехода к использованию финляндского языка в официальной сфере и культурной жизни ВКФ.
Острые социальные проблемы не нашли в программе должного отражения. В парламенте ВКФ фракция младофинской партии по числу депутатов занимала 3-е место (от 23 до 29 мандатов из 200).
Внутри партии после 1907 года продолжался и постепенно усиливался раскол между двумя группировками: сторонники К.Ю. Стольберга, П. Ахмаваара, Э. Эркко (преобладали в руководстве партии) выступали за формирование Сената ВКФ на основе коалиции основных парламентских фракций, сторонники П.Э. Свинхувуда, Й. Кастрена, Х. Ренвалла видели в многопартийном правительстве источник внутренних противоречий и слабости, недопустимые в борьбе с центральной российской властью.
В Первую мировую войну группа Свинхувуда взяла курс на достижение независимости Финляндии при поддержке Германии, тогда как более умеренное крыло во главе со Стольбергом продолжало выступать за широкую автономию ВКФ в составе России. В 1917 году в условиях острого экономического кризиса в младофинская партия возникла также радикальная фракция (руководитель Х. Ритавуори), которая в своих социальных требованиях сближалась с социал-демократами.
Младофинская партия окончательно раскололась после подавления Финляндской революции 1918 года, когда Свинхувуд и его сторонники поддержали установление в стране монархии и избрание королём принца Гессенского Фридриха Карла.
Младофинская партия перестала существовать в декабре 1918 года: сторонники Свинхувуда вошли в партию Национальной коалиции, сподвижники Стольберга основали Национальную прогрессивную партию.
Исторические источники:
Программы финляндских партий. СПб., 1909.