ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Закавказье в составе Российской империи, Российской республики.
Образована 19 февраля (2 марта)1868 года из частей Бакинской губернии и Тифлисской губернии. Центр - город Елисаветполь (ныне Гянджа). Включала территорию бывшего Гянджинского, Карабахского и Шекинского ханств, Самухского и Шамшадильского магалов. Уезды: Арешский, Джебраильский, Джеванширский, Елисаветпольский, Зангезурский, Казахский, Нухинский, Шушинский. Площадь 44 тысяч км2, население 871,5 тысяч человек (1897; в 1911 году - 1021,9 тысяч человек), в том числе азербайджанцы (55%), армяне (36%), курды (5%), русские (2%).
Основное занятие населения - земледелие (посевы пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя, риса). Были развиты садоводство, виноградарство, бахчеводство, хлопководство, табаководство, скотоводство. Елисаветпольская губерния - крупный центр шелководства (в конце XIX века свыше 100 шёлкопрядильных и шёлкомотальных фабрик, главным образом в Нухинском уезде). В Шушинском, Джеванширском, Зангезурском уездах было развито ковроткачество. В Елисаветпольском и Зангезурском уездах - предприятия горнодобывающей пром-сти и цветной металлургии (крупнейшие - Кедабекские рудники и медеплавильные заводы). Хлопкоочистительные заводы Елисаветпольской губернии перерабатывали 1/3 кавказского хлопка. Экономическому развитию Елисаветпольской губернии способствовала постройка железнодорожной линии Баку - Тифлис (1883) и узкоколейной линии Шуша - Евлах (1913). Внутренняя торговля сосредоточена на ярмарках (27 в конце XIX века) и крупных базарах (оборот от 10 тысяч до 2 млн. рублей в конце XIX века). В 1-ю мировую войну Елисаветпольская губерния являлась ближайшим тылом Кавказского фронта, в её городах были дислоцированы многочисленные запасные части. После Октябрьской революции 1917 года территория Елисаветпольской губернии вошла в состав Закавказской Демократической Федеративной Республики, после её распада (май 1918 года) - Азербайджанской Демократической Республики. В 1918 году свои претензии на Зангезурский и Шушинский уезды Елисаветпольской губернии со смешанным армяно-азербайджанским населением предъявила Республика Армения. Летом - осенью 1918 года на территории Елисаветпольской губернии располагались союзные мусаватистам турецкие части, которые использовали территорию Елисаветпольской губернии как плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Баку и Шемахи. По Мудросскому перемирию 1918 года между странами Антанты и Османской империей турецкие войска были выведены с территории Елисаветпольской губернии. Напряжённость в армяно-азербайджанских отношениях привела к вооруженным столкновениям на территории Елисаветпольской губернии (1919-1920). После установления советской власти в Азербайджане (28.04.1920) и Армении (29.11.1920) большая часть территории Елисаветпольской губернии отошла к Азербайджанской АССР (из Шушинского и части Зангезурского уездов в 1923 году образована Нагорно-Карабахская АО, смотри Нагорный Карабах), часть Зангезурского уезда передана Армянской АССР.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив БРЭ.