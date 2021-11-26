ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Закавказье в составе Российской империи, Российской республики.

Об­ра­зо­ва­на 19 февраля (2 марта)1868 года из час­тей Ба­кин­ской гу­бер­нии и Тиф­лис­ской гу­бер­нии. Центр - город Ели­са­вет­поль (ны­не Гянд­жа). Вклю­ча­ла тер­ри­то­рию бывшего Гянд­жин­ско­го, Ка­ра­бах­ско­го и Ше­кин­ско­го ханств, Са­мух­ско­го и Шам­ша­диль­ско­го ма­га­лов. Уез­ды: Ареш­ский, Джеб­ра­иль­ский, Дже­ван­шир­ский, Ели­са­вет­поль­ский, Зан­ге­зур­ский, Ка­зах­ский, Ну­хин­ский, Шу­шин­ский. Площадь 44 тысяч км2, население 871,5 тысяч человек (1897; в 1911 году - 1021,9 тысяч человек), в том числе азер­бай­джан­цы (55%), ар­мя­не (36%), кур­ды (5%), рус­ские (2%).

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (по­се­вы пше­ни­цы, ржи, ку­ку­ру­зы, яч­ме­ня, ри­са). Бы­ли раз­ви­ты са­до­вод­ст­во, ви­но­гра­дар­ст­во, бах­че­вод­ст­во, хлоп­ко­вод­ст­во, та­ба­ко­вод­ст­во, ско­то­вод­ст­во. Елисаветпольская губерния - круп­ный центр шел­ко­вод­ст­ва (в конце XIX века свыше 100 шёл­ко­пря­диль­ных и шёл­ко­мо­таль­ных фаб­рик, главным образом в Ну­хин­ском уезде). В Шу­шин­ском, Дже­ван­шир­ском, Зан­ге­зур­ском уез­дах бы­ло раз­ви­то ков­ро­тка­че­ст­во. В Ели­са­вет­поль­ском и Зан­ге­зур­ском уез­дах - пред­при­ятия гор­но­до­бы­ваю­щей пром-сти и цвет­ной ме­тал­лур­гии (круп­ней­шие - Ке­да­бек­ские руд­ни­ки и ме­де­пла­виль­ные за­во­ды). Хлоп­ко­очи­стительные за­во­ды Елисаветпольской губернии пе­ре­ра­ба­ты­ва­ли 1/3 кав­каз­ско­го хлоп­ка. Эко­но­мическому раз­ви­тию Елисаветпольской губернии спо­соб­ст­во­ва­ла по­строй­ка железнодорожной ли­нии Ба­ку - Тиф­лис (1883) и уз­ко­ко­лей­ной ли­нии Шу­ша - Ев­лах (1913). Внутренняя тор­гов­ля со­сре­до­то­че­на на яр­мар­ках (27 в конце XIX века) и круп­ных ба­за­рах (обо­рот от 10 тысяч до 2 млн. руб­лей в конце XIX века). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну Елисаветпольская губерния яв­ля­лась бли­жай­шим ты­лом Кавказского фрон­та, в её го­ро­дах бы­ли дис­ло­ци­ро­ва­ны мно­го­численные за­пас­ные час­ти. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года тер­ри­то­рия Елисаветпольской губернии во­шла в со­став За­кав­каз­ской Де­мо­кра­тической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки, по­сле её рас­па­да (май 1918 года) - Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки. В 1918 году свои пре­тен­зии на Зан­ге­зур­ский и Шу­шин­ский уез­ды Елисаветпольской губернии со сме­шан­ным ар­мя­но-азербайджанским на­се­ле­ни­ем предъ­я­ви­ла Рес­пуб­ли­ка Ар­ме­ния. Ле­том - осе­нью 1918 года на тер­ри­то­рии Елисаветпольской губернии рас­по­ла­га­лись со­юз­ные му­са­ва­ти­стам турецкие час­ти, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­ли тер­ри­то­рию Елисаветпольской губернии как плац­дарм для даль­ней­ше­го на­сту­п­ле­ния в на­прав­ле­нии Ба­ку и Ше­ма­хи. По Муд­рос­ско­му пе­ре­ми­рию 1918 года ме­ж­ду стра­на­ми Ан­тан­ты и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей турецкие вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны с тер­ри­то­рии Елисаветпольской губернии. На­пря­жён­ность в ар­мя­но-азербайджанских от­но­ше­ни­ях при­ве­ла к воо­руженным столк­но­ве­ни­ям на тер­ри­то­рии Елисаветпольской губернии (1919-1920). По­сле ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти в Азер­бай­джа­не (28.04.1920) и Ар­ме­нии (29.11.1920) большая часть тер­ри­то­рии Елисаветпольской губернии ото­шла к Азербайджанской АССР (из Шу­шин­ско­го и час­ти Зан­ге­зур­ско­го уез­дов в 1923 году об­ра­зо­ва­на На­гор­но-Ка­ра­бах­ская АО, смотри На­гор­ный Ка­ра­бах), часть Зан­ге­зур­ско­го уезда пе­ре­да­на Армянской АССР.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Архив БРЭ.

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