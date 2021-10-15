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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Два центра общественной мысли: Вольная типография в Лондоне (А.И. Герцен) и журнал «Современник» в Петербурге (Н.Г. Чернышевский); 2. Основные этапы радикального движения: от пропаганды к террору; 3. Народничество («общинный социализм»): идеологические платформы (анархо-социалистическая, либерально-революционная и социально-революционная) и организационные формы (от кружков – к конспиративной организации); 4. «Нечаевщина»; 5. Хождение в народ и теория «малых дел»; 6. «Народная воля» и «Черный передел»; 7. Зарождение рабочего движения и первые марксистские кружки; 8. Русский либерализм: земства, университеты, адвокатура и пр.; 6. Консервативная мысль России: от критики либерального реформаторства — к защите традиционных основ государственности.

Аннотация

В лекции ставится задача зафиксировать существующие на уровне общественной мысли второй половины XIX в. идеологические альтернативы, на основе которых выстраивалось поле дискуссий о модели российской модернизации. Все общественные течения не могли не учитывать надежд и поведения крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения, пугая друг друга и Зимний дворец картинами хаоса и полного уничтожения культуры. Но основная масса народа продолжала в этот период связывать улучшение своего положения с заботами о них императора.

Отмечается, что этапами тактической эволюции левого радикализма стали: пропагандистские кружки («чайковцы», «долгушинцы», «москвичи»); конспиративные общества («Земля и воля» 1860-х гг. и 1870-х гг.); хождение в народ в 1874–1875 гг.; эпоха индивидуального террора (от покушения Д. Каракозова на царя в 1866 г. до убийства императора в 1881 г.); создание централизованной «Народной воли» в 1879 г. То есть, если в 1853-1863 гг. экстремизм был, скорее, исключением, то затем все больший вес набирает радикальная парадигма. В борьбе двух тенденций (гуманистической и экстремистской) победила последняя.

Русский либерализм, в отличие от европейского, возник в головах сравнительно узкой группы интеллектуалов небуржуазной формации как неприятие российской действительности. Либерализм в России не был чисто земским (либералы группировались вокруг органов печати, в университетах, в дворянских кружках и т.п.), но в рассматриваемый период преобладали земские либералы. В 1860-е гг. вырабатывается парадигма либерализма на основе сотрудничества с самодержавием.

В это же время складывается система взглядов русских консерваторов, основными постулатами которой стали: защита самодержавного строя и православной религии, а также предложение скорректировать реформы, исходя из особенностей и традиций страны. Формирование либерализма и консерватизма шло в полемике с радикализмом, который из явления мысли первой половины XIX ст. во второй половине века превратился в социальное явление. Именно на линии взаимодействия либерализма и консерватизма в России было создано все самое плодотворное.

Вопросы по теме лекции

1. Какая связь между реформами и усилением радикальных общественных движений в 1860-1870-е годы? 2. Какой вклад внесли представители либерального течения в идейно-общественную жизнь 60-70-х гг. ХIХ в.? 3. В чем состоит опасность нечаевщины? 4. Какими причинами вызвана эволюция взглядов А.И. Герцена в 1860-е годы? 5. Правы ли те исследователи, которые выводят российский консерватизм из либерализма предыдущих лет?

Литература

1. Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский // Вопросы истории. 2001. №10. 2. Зверев В.В. Эволюция народничества: «теория малых дел» // Отечественная история. 1997. №4. 3. Кан Г.С. Народная воля: Идеология и лидеры. М., 1997. 4. Либерализм в России: Очерки истории (середина XIX – начало XX вв.). М., 1995. 5. Нечкина М.В. Встреча двух поколений: Из истории русского революционного движения конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в.: Сб. ст. М., 1980. 6. Общественная мысль России XVIII – начала ХХ века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Журавлев. М., 2005. 7. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый / Докум. публ. под ред. Е.Л. Рудницкой. М., 1997. 8. Российские консерваторы. Сб. ст. М., 1997. 9. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.