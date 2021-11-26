РОДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ДОРИМЕДОНТОВИЧ

Алексей Доримедонтович родился в 1842 г. в Нарыме. Происходил из купеческой семьи.

Дела торговые

Записался в купцы 2-й гильдии по Нарыму. В дальнейшем переходил в колыванское и бийское купечество, позднее – купец 1-й гильдии Томска.

В сфере интересов Р. были золотые прииски. Он выкупил часть приисков в Мариинской тайге.

С 1889 г. – один из учредителей товарищества «Драга». Совместно с Д.Г. Малышевым выкупил во владение самый крупный в Сибири Берикульский золотой рудник. Долю в нем он продал только в 1916 г.

Со смертью своего тестя томского купца С.С. Валгусова в 1890 г. получил по наследству его капиталы. В этот период во владении Р. находились мукомольные мельницы в с. Зоркальцево и с. Жирово Семилуженской волости. Стремясь повысить производительность мельниц, Р. электрофицировал их. В 1893 г. Р. обустроил на принадлежавшей ему земле неподалеку от с. Александровского Нелюбинской волости паровую мукомольную мельницу (подверглась национализации в 1920 г.).

Р. организовал торговлю товарами для приисков, железными и скобяными изделиями, пушниной, кожевенными товарами и мукой-крупчаткой собственного производства.

Участник первой Западно-Сибирской выставки, которая проходила в Омске в 1911 г.

Владелец каменного дома в Томске, полукаменного и двух деревянных домов, каменных складов.

Общественная жизнь

В разные годы Р. занимал определенные общественные должности: гласный Томской городской думы, член учетно-ссудного комитета Томского отделения государственного банка. С 1900 г. – член Томского биржевого комитета 1-го состава.

Благотворительное дело

В 1890-х гг. Р. осуществлял попечительство над церковно-приходской школой в с. Зоркальцево. С 1894 г. – член правления Общества вспомоществования рабочим горных и золотых промыслов Томского округа. Член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков. С 1903 г. – почетный попечитель Белозерского начального мужского училища.

Жертвовал средства на строительство Томского коммерческого училища, Томского народного университета. На средства Р. была сооружена Знаменская церковно-приходская школа в Заозерье.

С 1915 г. – член городского комитета по оказанию помощи беженцам войны. Умер 24 июля 1918 г. в Ирбите.

Семья

Первая супруга – Евгения Семеновна Валгусова, вторая супруга – Елизавета Ильинична. Дети: Елизавета, Александра, Петр, Александр, Владимир.