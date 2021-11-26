ПЫПИН Александр Николаевич

Историк, литературовед, общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1853). Магистерская диссертация: «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» (1857). В 1858-60 в заграничной командировке. Профессор ПУ (1860).

В 1861 вынужден был уйти из университета из-за нажима министра народного просвещения Е. В. Путятина. С этого времени занимался научно-исследовательской и публицистической деятельностью. Работал в журнале «Современник» (1861-66), печатался в различных журналах. В 1871 был избран академиком Петербургской АН, но не был утвержден императором. Вновь был избран только в 1898. Член-корр. (1891), академик (1898) Императорской АН.

Являлся ярким представителем либерального просветительства. Придерживался теории прогресса, который видел в интеллектуальном развитии человечества. Выступал с последовательной критикой славянофильства. Был близок к идеям историко-культурной школы в литературоведении. Рассматривал литературу как часть общественной жизни, большое внимание уделял социально-политическим течениям. Внес большой вклад в изучение истории российской общественно-политической жизни XVIII-XIX вв.

Сочинения:

Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865-1881. Т. 1 (в соавторстве с В.Д. Спасовичем)-2;

История русской этнографии. СПб., 1890-91. Т. 1-2;

История русской литературы. СПб., 1907. Т. 1-4;

Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1908;

Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913;

Русское масонство. Пг., 1916;

Религиозное движения при Александре I. Пг., 1916.