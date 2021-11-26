ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ГУРЬЕВИЧ

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ГУРЬЕВИЧ - российский религиозный деятель, миссионер, один из основателей и первых руководителей Союза русских баптистов.

Из семьи русских молокан, переселившейся в Тифлис. С детства Павлов участвовал в диспутах в тифлисской общине молокан. Знакомство с первым русским баптистом Н.И. Ворониным (1840-1905 годы) привело Павлова к принятию от него в апреле 1871 года крещения. В 1875 году тифлисская баптистская община направила Павлова для получения богословского образования в Гамбур г (Германия), где год спустя он был рукоположен руководителем немемецких баптистов И.Г. Онкеном (1800-1884 годы) в миссионеры-благовестники. Вернувшись в Тифлис, Павлов миссионерствовал в Закавказье, проводил крещения, основывал общины. В 1879 году избран пресвитером тифлисской общины. Проповедовал также на юге Украины. После образования (1884) Союза русских баптистов (смотри в статье Баптизм) Павлов стал миссионером-благовестником на содержании союза и был избран членом совета союза. В 1885 году совершил первые баптистские крещения в Белоруссии . Вскоре вместе с другими баптистскими деятелями был арестован и выслан в Оренбург (1887). Вернувшись из ссылки (1891), отказался дать письменное обязательство не проповедовать, за что вновь был арестован и сослан в Оренбургскую губернию ещё на 4 года. К 1895 году Павлов обратил в баптизм свыше 140 человек в окрестностях Оренбурга. В 1896-1901 годах жил в эмиграции в городе Тулча (Румыния), где проповедовал, в том числе на немецком языке. Опубликовал ряд статей о преследованиях за веру в России в журналах «Беседа» и «Свободная мысль», издававшихся В.Д. Бонч-Бруевичем в Лондоне.

По возвращении в Россию в 1901 году Павлов нёс служение пресвитера баптистских церквей в Тифлисе (1901-1906 годы), Одессе (1907-1916 годы) и Москве (1916-1923 годы). Постоянно избирался в правление, коллегию и совет Всероссийского союза баптистов; в 1909 году избран председателем союза, в 1910 году стал редактором журнала «Баптист», был делегатом 1-го (Лондон, 1905) и 2-го (Филадельфия, Пенсильвания, США, 1911) Всемирных конгрессов баптистов.

П.авлов оставил значительное письменное наследие. Широко известно его сочинение «Правда о баптистах». Среди его переводных трудов: годовой сборник кратких проповедей на каждый день немецкого баптистского проповедника К.К. Фильбрандта «Листья дерева жизни», «Гамбургское баптистское исповедание веры», сочинение доктора богословия Э.Ю. Маллинса «В чём вера баптистов» (с английского языка). Большинство трудов Павлова осталось неопубликованным и хранится в фонде Государственного музея истории религии.