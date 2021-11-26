ОКОНИШНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
ОКОНИШНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - российский предприниматель, коннозаводчик, московский купец 2-й, затем 1-й гильдии.
Потомственный почетный гражданин. Из московского купеческого рода, сын одного из крупнейших оптовых торговцев-скупщиков мануфактурных товаров коммерции-советника С.П. Оконишникова (семейное дело существовало с 1747 года), после смерти отца (1901) - владелец торгового дома «Сергей Оконишников с сыном и Кo». Член правления Товарищества ткацкой мануфактуры В.И. Белова. Гильдейский староста Московской купеческой управы (1883-1885), выборный (1894-1903), кандидат в выборные (1903-1906) Московского биржевого общества. Выборный Московского купеческого общества (1910-1913). Казначей Пятницкого отделения Дамского попечительства о бедных в Москве (с 1884 года). Крупный специалист в области рысистого коневодства; в селе Комлево Рузского уезда Московской губернии имел рысистый конный завод. Почетный (с 1884 года), действительный (с 1895 года) член, вице-президент (1903-1906, с 1909 года) Московского общества поощрения рысистого коннозаводства (первый представитель купечества в руководстве обществом), содействовал созданию ветеринарного лазарета при обществе. Собрал большую коллекцию картин, антикварной мебели и бронзы.