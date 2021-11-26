ОКОНИШНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

ОКОНИШНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель , кон­но­за­вод­чик, московский ку­пец 2-й, за­тем 1-й гиль­дии.

По­томственный почетный гра­ж­да­нин. Из московского купеческого ро­да, сын од­но­го из круп­ней­ших оп­то­вых тор­гов­цев-скуп­щи­ков ма­ну­фак­тур­ных то­ва­ров ком­мер­ции-со­вет­ни­ка С.П. Око­ниш­ни­ко­ва (се­мей­ное де­ло су­ще­ст­во­ва­ло с 1747 года), по­сле смер­ти от­ца (1901) - вла­де­лец тор­го­во­го до­ма «Сер­гей Око­ниш­ни­ков с сы­ном и Кo». Член прав­ле­ния Товарищества ткац­кой ма­ну­фак­ту­ры В.И. Бе­ло­ва. Гиль­дей­ский ста­рос­та Московской ку­печеской упра­вы (1883-1885), вы­бор­ный (1894-1903), кан­ди­дат в вы­бор­ные (1903-1906) Московского бир­же­во­го общества. Вы­бор­ный Московского купеческого общества (1910-1913). Ка­зна­чей Пят­ниц­ко­го от­де­ле­ния Дам­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных в Мо­ск­ве (с 1884 года). Круп­ный спе­циа­лист в об­лас­ти ры­си­сто­го ко­не­вод­ст­ва; в селе Ком­ле­во Руз­ско­го уезда Московской губернии имел ры­си­стый кон­ный за­вод. Почетный (с 1884 года), дей­ст­вительный (с 1895 года) член, ви­це-пре­зи­дент (1903-1906, с 1909 года) Московского общества по­ощ­ре­ния ры­си­сто­го кон­но­за­вод­ст­ва (пер­вый пред­ста­ви­тель ку­пе­че­ст­ва в ру­ко­во­дстве обществом), со­дей­ст­во­вал соз­да­нию ве­те­ри­нар­но­го ла­за­ре­та при обществе. Со­брал боль­шую кол­лек­цию кар­тин, ан­тик­вар­ной ме­бе­ли и брон­зы.