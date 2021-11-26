НАЙДЁНОВ Николай Александрович

Российский пред­при­ни­ма­тель, один из наи­бо­лее вид­ных московских об­щественных дея­те­лей, ме­це­нат, бла­го­тво­ри­тель, ком­мер­ции со­вет­ник (1874).

Из се­мьи Най­дёно­вых . По­томств. поч. гра­ж­да­нин (1872). В 1901 от­ка­зал­ся от по­жа­ло­ван­но­го ему с семь­ёй по­томств. дво­рян­ст­ва, по­же­лав со­хра­нить при­над­леж­ность к ку­пе­че­ст­ву. Окон­чил Пе­тро­пав­лов­ское уч-ще при еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской ц. Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в Мо­ск­ве (1848). С 1849 по­мо­гал от­цу в де­лах се­мей­но­го тек­стиль­но­го пред­при­ятия. Один из уч­ре­ди­те­лей и чл. прав­ле­ния (1863–1905) тор­го­во­го до­ма «А. Най­дё­но­ва сы­но­вья». Воз­гла­вил уч­ре­ж­дён­ные по его ини­циа­ти­ве Моск. тор­го­вый банк (с 1871) и хлоп­ко­тор­го­вую ком­па­нию Моск. тор­го­во-пром. т-во (с 1874). Один из уч­ре­ди­те­лей (1902) и пред. прав­ле­ния Моск.- Кавк. неф­тя­но­го пром.-тор­го­во­го т-ва.

Гиль­дей­ский ста­рос­та в Моск. ку­печ. упра­ве (1865–68), вы­бор­ный от моск. ку­пе­че­ст­ва и глас­ный Моск. гор. ду­мы (1866–1905), пред. Тор­го­вой де­пу­та­ции при Моск. гор. ду­ме (1867–70), чл. моск. от­де­ле­ний Ма­ну­фак­тур­но­го и Ком­мерч. со­ве­тов (1868–72), чл. (1872–81), пред. (1881–1905) об­ра­зо­ван­но­го на их ос­но­ве моск. от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур. Чл. Моск. ком­мерч. су­да (1868–71). Стар­ши­на (1870–77), пред. (1871–1905; и. д. до 1877) Моск. бир­же­во­го к-та. Чл. Учёт­но­го к-та Моск. кон­то­ры Гос. бан­ка (1875–1905). Как де­пу­тат от моск. ку­пе­че­ст­ва и экс­перт уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке та­мо­жен­но­го та­ри­фа (1868), Ус­та­ва о лич­ном най­ме ра­бо­чих и при­слу­ги (1871), за­ко­на о все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти (1871–72), По­ло­же­ния о най­ме ра­бо­чих (1875). Чл. Глав­но­го по фаб­рич­ным и за­во­дским де­лам при­сут­ст­вия Мин-ва фи­нан­сов (с 1899). Вы­сту­пал ак­тив­ным за­щит­ни­ком отеч. пром-сти и тор­гов­ли. При­дер­жи­вал­ся мо­нар­хич. взгля­дов. В 1904 уча­ст­во­вал в эпи­зо­де с раз­молв­кой т. н. ста­ро­го и мо­ло­до­го по­ко­ле­ний пред­при­ни­ма­те­лей на Моск. тор­го­во-пром. съез­де: за­крыл съезд, ко­гда А. И. Гуч­ков , А. И. Ко­но­ва­лов, С. Т. Мо­ро­зов и П. П. Ря­бу­шин­ский зая­ви­ли о не­об­хо­ди­мо­сти вве­де­ния в Рос­сии кон­сти­ту­ции.

В 1883 вы­сту­пил пе­ред Ку­печ. об-вом с пред­ло­же­ни­ем со­брать и из­дать наи­бо­лее цен­ные ар­хив­ные до­ку­мен­ты по ис­то­рии моск. ку­пе­че­ст­ва: ок­лад­ные и пе­ре­пис­ные кни­ги, об­ществ. при­го­во­ры и пр. Со­ста­ви­тель мас­штаб­но­го из­да­ния «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии мо­с­ков­ско­го ку­пе­че­ст­ва» (т. 1–9, 1883–89), под­го­то­вил пер­вую ис­то­рию Моск. бир­жи («Мо­с­ков­ская бир­жа. 1839–1889», 1889). По ини­циа­ти­ве Н. и на его сред­ст­ва из­да­ны аль­бо­мы с фо­то­гра­фия­ми всех моск. церк­вей, имею­щие ог­ром­ную биб­лио­гра­фич. и ис­то­рич. цен­ность («Мо­ск­ва. Со­бо­ры, мо­на­сты­ри и церк­ви», вып. 1–4, 1882–86, пе­ре­из­да­ны в 2004). Из­дал так­же аль­бо­мы «Мо­ск­ва. Ви­ды не­ко­то­рых го­род­ских ме­ст­но­стей, хра­мов, при­ме­ча­тель­ных зда­ний и дру­гих со­ору­же­ний» (1884, пе­ре­из­дан в 2006), «Мо­ск­ва. Сним­ки с ви­дов ме­ст­но­стей, хра­мов, зда­ний и дру­гих со­ору­же­ний» (вып. 1–5, 1886), в ко­то­рые во­шли как фо­то­гра­фии, так и чер­те­жи, ри­сун­ки, пла­ны, кар­ты, гра­вю­ры и ак­ва­ре­ли 17–19 вв. По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Н. в 1883–1888 на сред­ст­ва пред­ста­ви­те­лей разл. ку­печ. фа­ми­лий из­дан боль­шой ком­плекс до­зор­ных, пе­ре­пис­ных и ок­лад­ных книг, опи­сей го­ро­дов, ре­виз­ских ска­зок и др. ар­хив­ных до­ку­мен­тов по ис­то­рии ста­рин­ных рус. го­ро­дов 16–18 вв. (Бе­лё­ва, Бо­ров­ска, Ве­ли­ко­го Ус­тю­га, Вят­ки, За­рай­ска, Ир­кут­ска, Кун­гу­ра, Ма­ло­яро­слав­ца, Нер­чин­ска, Се­лен­гин­ска, То­роп­ца, Пе­ре­слав­ля-За­лес­ско­го, Рос­то­ва, Ту­лы, То­боль­ска, Якут­ска).

Н. уча­ст­во­вал в уст­рой­ст­ве По­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки 1872, со­сто­ял чле­ном К-та для уст­рой­ст­ва Му­зея при­клад­ных зна­ний (По­ли­тех­ни­че­ско­го) и за­ве­до­ва­ния им. Пред. по­пе­чи­тель­ных со­ве­тов Алек­сан­д­ров­ско­го ком­мерч. уч-ща (1883–1905; ини­циа­тор соз­да­ния уч-ща) и Моск. пря­диль­но-ткац­ко­го уч-ща (1900–1905), ока­зы­вал под­держ­ку др. учеб­ным за­ве­де­ни­ям. Еже­год­но яв­лял­ся на док­лад к имп. Алек­сан­д­ру III с от­чё­том по моск. ком­мерч. учеб­ным за­ве­де­ни­ям. Чл. Со­ве­та по учеб­ным де­лам при Мин-ве фи­нан­сов (1896–1905). По­пе­чи­тель Стран­но­при­им­но­го до­ма им. Ф. Н. Са­мой­ло­ва (1896–1905). Ста­рос­та ц. По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Гру­зин­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри) в Мо­ск­ве. Н. – один из не­мно­гих куп­цов, на­гра­ж­дён­ных за об­ществ. и бла­го­тво­рит. дея­тель­ность выс­ши­ми сте­пе­ня­ми ор­де­нов Рос. им­пе­рии (Св. Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни, 1891; Св. Ан­ны 1-й сте­пе­ни, 1896; Св. Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни, 1900); пер­вым сре­ди пред­при­ни­ма­те­лей на­гра­ж­дён ор­де­ном Бе­ло­го Ор­ла (1901; «в воз­дая­ние от­лич­но усерд­ной и рев­но­ст­ной служ­бы» в долж­но­сти пред. Моск. бир­же­во­го к-та).

Ав­тор «Вос­по­ми­на­ний о ви­ден­ном, слы­шан­ном и ис­пы­тан­ном» (ч. 1–2, 1903–05, пе­ре­из­да­ны в 2007), ко­то­рые яв­ля­ют­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии ку­пе­че­ст­ва и об­ществ. жиз­ни Мо­ск­вы 1850–70-х гг.