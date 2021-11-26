МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ - российский юрист, государственный дея­тель, действительный тайный советник (1901 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Пле­мян­ник графа Н.Н. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го. Учил­ся на юри­дическом фа­куль­те­те Московского университета (1868-1869 годы), изу­чал юри­дические нау­ки за гра­ни­цей (1869-1870 годы), в 1870 году сдал экс­тер­ном эк­за­мен за курс юри­дического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета и по­сту­пил на служ­бу в Московскую судеб­ную па­ла­ту.

То­ва­рищ про­ку­ро­ра Ря­зан­ско­го (1871-1873 годы) и Мо­с­ков­ско­го (1873-1877 годы) ок­руж­ных су­дов, про­ку­рор Яро­слав­ско­го ок­руж­но­го су­да (1877-1879). Пре­по­да­вал уго­лов­ное су­до­про­из­вод­ство на юри­дическом фа­куль­те­те Московского университета (1874-1877 годы). То­ва­рищ про­ку­ро­ра (1879-1882 годы), про­ку­рор (1882-1884 годы) Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты; кон­суль­ти­ро­вал российского по­сла в Па­ри­же по во­про­су о вы­да­че французскими вла­стя­ми Рос­сии ре­во­лю­цио­не­ра-на­род­ни­ка Л.Н. Гарт­ма­на (1880 год), ру­ко­во­дил про­из­вод­ст­вом множества дел о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях, по наи­бо­лее важ­ным под­дер­жи­вал об­ви­не­ние в су­де.

Про­ку­рор на про­цес­се над чле­на­ми «На­род­ной во­ли» по де­лу об убий­ст­ве императора Алек­сан­д­ра II (1881 год). Про­ку­рор Московской су­деб­ной па­ла­ты (1884-1891 годы). Обер-про­ку­рор Уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го департаментата Се­на­та (1891-1892 годы). Государственный сек­ре­тарь (1892-1894 годы). Под­го­то­вил и про­вёл су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в по­ло­же­нии и уст­рой­ст­ве Го­су­дар­ст­вен­ной кан­це­ля­рии.

Ми­нистр юс­ти­ции (1894-1905). Статс-сек­ре­тарь (1896 год). За­вер­шил вве­де­ние су­деб­ных ус­та­вов 1864 года на всём про­стран­ст­ве Российской им­пе­рии, в том числе в Си­би­ри (1897 год). В свя­зи с этим по пред­став­ле­нию Муравьева Тре­тий, Чет­вёр­тый и Пя­тый департаменты Се­на­та объ­е­ди­не­ны в Су­деб­ный департамент, став­ший еди­ной выс­шей апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей (1898 год).

Под руководством и по пла­ну Муравьева пред­при­нят все­сто­рон­ний и од­но­вре­мен­ный пе­ре­смотр су­деб­ных ус­та­вов, це­лью ко­то­ро­го бы­ло за­вер­ше­ние су­деб­ных пре­об­ра­зо­ва­ний эпо­хи «контр­ре­форм» 1880-1890-х годов и соз­да­ние еди­ных прин­ци­пов су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва для всех ре­гио­нов Рос­сии (про­ек­ты су­деб­ных ус­та­вов пе­ре­да­ны в 1901 году в Государственный со­вет , но не по­лу­чи­ли даль­ней­ше­го дви­же­ния).

В начале 1905 года Муравьев пред­ста­вил в Комитет ми­ни­ст­ров за­пис­ку о ре­фор­ме ме­ст­но­го су­да, в ко­то­рой вы­ска­зал­ся за ли­ше­ние зем­ских на­чаль­ни­ков су­деб­ных пол­но­мо­чий и за ли­к­ви­да­цию или ко­рен­ное пре­об­ра­зо­ва­ние во­ло­ст­но­го су­да.

По­сле пе­ре­да­чи Министерству юс­ти­ции из ве­де­ния МВД Главного тю­рем­но­го управ­ле­ния [13.12.1895 года] Муравьев ини­ции­ро­вал ра­бо­ты по пре­об­ра­зо­ва­нию ис­пра­ви­тель­ных аре­стант­ских от­де­ле­ний, по строи­тель­ст­ву но­вых ка­пи­таль­ных тю­рем­ных зда­ний, от­кры­тию но­вых ис­пра­ви­тель­ных при­ютов для не­со­вер­шен­но­лет­них и ма­ло­лет­них, уч­ре­ж­де­нию и раз­ви­тию об­ществ па­тро­на­та и по при­вле­че­нию за­клю­чён­ных к тру­ду.

Ини­циа­тор со­зы­ва съез­дов тю­рем­ных дея­те­лей (пер­вый со­сто­ял­ся в 1902 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Под руководством Муравьева за­вер­ше­на под­го­тов­ка но­во­го Уго­лов­но­го уло­же­ния [ут­вер­жде­но 22.03.1903 года], со­глас­но ко­то­ро­му де­ла о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях пе­ре­да­ны из ве­де­ния ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции в су­деб­ные мес­та; в Государственный со­вет вне­се­ны отдельные час­ти но­во­го Гражданского уло­же­ния; под­го­тов­ле­ны за­ко­ны об от­ме­не ссыл­ки на жи­тьё и ог­ра­ни­че­нии ссыл­ки на по­се­ле­ние по при­го­во­рам сель­ских об­ществ [10.06.1900 года], о вне­брач­ных де­тях [03.06.1902 года, су­ще­ст­вен­но улуч­шил их пра­во­вое по­ло­же­ние], об от­ме­не жес­то­ких те­лес­ных на­ка­за­ний для ка­торж­ных и ссыль­ных [02.06.1903 года] и другое.

Муравьев во­зоб­но­вил из­да­ние «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции» (1894 год). В 1902 году впер­вые ввёл сис­те­ма­тическую пуб­ли­ка­цию важ­ней­ших ру­ко­во­дя­щих оп­ре­де­ле­ний административных де­пар­та­мен­тов Се­на­та. С 1905 года чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол при ко­ро­ле Ита­лии.

Один из ини­циа­то­ров от­кры­тия Бла­го­тво­ри­тель­но­го общества су­деб­но­го ве­дом­ст­ва (1895 год). Почетный член По­пе­чи­тель­ст­ва о до­мах тру­до­лю­бия и ра­бот­ных до­мах (с 1896 года). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по де­лам дво­рян­ско­го со­сло­вия (1900-1901 годы). Ав­тор мно­го­численных ста­тей в журнале «Юри­ди­че­ский вест­ник», «Жур­на­ле гра­ж­дан­ско­го и уго­лов­но­го пра­ва» по во­про­сам су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва (ста­тьи за 1874-1892 годы опубликованы в книге «Из про­шлой дея­тель­но­сти», тома 1-2, 1900 год), под­роб­ных ин­ст­рук­ций слу­жа­щим про­ку­рор­ско­го над­зо­ра и по­ли­ции. Председатель Ме­ж­ду­народного тре­тей­ско­го три­бу­на­ла для рас­смот­ре­ния пре­тен­зий Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии и Ита­лии к Ве­не­су­эле в свя­зи с от­ка­зом ею от вы­пла­ты государственных дол­гов (1903 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1904 год) и другими.