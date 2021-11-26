МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ - российский юрист, государственный деятель, действительный тайный советник (1901 год).
Из рода Муравьёвых. Племянник графа Н.Н. Муравьёва-Амурского. Учился на юридическом факультете Московского университета (1868-1869 годы), изучал юридические науки за границей (1869-1870 годы), в 1870 году сдал экстерном экзамен за курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета и поступил на службу в Московскую судебную палату.
Товарищ прокурора Рязанского (1871-1873 годы) и Московского (1873-1877 годы) окружных судов, прокурор Ярославского окружного суда (1877-1879). Преподавал уголовное судопроизводство на юридическом факультете Московского университета (1874-1877 годы). Товарищ прокурора (1879-1882 годы), прокурор (1882-1884 годы) Санкт-Петербургской судебной палаты; консультировал российского посла в Париже по вопросу о выдаче французскими властями России революционера-народника Л.Н. Гартмана (1880 год), руководил производством множества дел о государственных преступлениях, по наиболее важным поддерживал обвинение в суде.
Прокурор на процессе над членами «Народной воли» по делу об убийстве императора Александра II (1881 год). Прокурор Московской судебной палаты (1884-1891 годы). Обер-прокурор Уголовного кассационного департаментата Сената (1891-1892 годы). Государственный секретарь (1892-1894 годы). Подготовил и провёл существенные изменения в положении и устройстве Государственной канцелярии.
Министр юстиции (1894-1905). Статс-секретарь (1896 год). Завершил введение судебных уставов 1864 года на всём пространстве Российской империи, в том числе в Сибири (1897 год). В связи с этим по представлению Муравьева Третий, Четвёртый и Пятый департаменты Сената объединены в Судебный департамент, ставший единой высшей апелляционной инстанцией (1898 год).
Под руководством и по плану Муравьева предпринят всесторонний и одновременный пересмотр судебных уставов, целью которого было завершение судебных преобразований эпохи «контрреформ» 1880-1890-х годов и создание единых принципов судоустройства и судопроизводства для всех регионов России (проекты судебных уставов переданы в 1901 году в Государственный совет, но не получили дальнейшего движения).
В начале 1905 года Муравьев представил в Комитет министров записку о реформе местного суда, в которой высказался за лишение земских начальников судебных полномочий и за ликвидацию или коренное преобразование волостного суда.
После передачи Министерству юстиции из ведения МВД Главного тюремного управления [13.12.1895 года] Муравьев инициировал работы по преобразованию исправительных арестантских отделений, по строительству новых капитальных тюремных зданий, открытию новых исправительных приютов для несовершеннолетних и малолетних, учреждению и развитию обществ патроната и по привлечению заключённых к труду.
Инициатор созыва съездов тюремных деятелей (первый состоялся в 1902 году в Санкт-Петербурге). Под руководством Муравьева завершена подготовка нового Уголовного уложения [утверждено 22.03.1903 года], согласно которому дела о государственных преступлениях переданы из ведения местной администрации в судебные места; в Государственный совет внесены отдельные части нового Гражданского уложения; подготовлены законы об отмене ссылки на житьё и ограничении ссылки на поселение по приговорам сельских обществ [10.06.1900 года], о внебрачных детях [03.06.1902 года, существенно улучшил их правовое положение], об отмене жестоких телесных наказаний для каторжных и ссыльных [02.06.1903 года] и другое.
Муравьев возобновил издание «Журнала Министерства юстиции» (1894 год). В 1902 году впервые ввёл систематическую публикацию важнейших руководящих определений административных департаментов Сената. С 1905 года чрезвычайный и полномочный посол при короле Италии.
Один из инициаторов открытия Благотворительного общества судебного ведомства (1895 год). Почетный член Попечительства о домах трудолюбия и работных домах (с 1896 года). Член Особого совещания по делам дворянского сословия (1900-1901 годы). Автор многочисленных статей в журнале «Юридический вестник», «Журнале гражданского и уголовного права» по вопросам судоустройства и судопроизводства (статьи за 1874-1892 годы опубликованы в книге «Из прошлой деятельности», тома 1-2, 1900 год), подробных инструкций служащим прокурорского надзора и полиции. Председатель Международного третейского трибунала для рассмотрения претензий Великобритании, Германии и Италии к Венесуэле в связи с отказом ею от выплаты государственных долгов (1903 год).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1904 год) и другими.